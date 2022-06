El de Ecuador no fue el único revés chileno; una vez protestó contra Uruguay y también perdió

El reclamo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) sobre Ecuador por la inclusión del jugador Byron Castillo aduciendo que no era ecuatoriano sino colombiano y pidiendo de esa forma para ir al Mundial de Qatar 2022 en su lugar, tuvo este viernes la negativa por parte de la FIFA que le dio la razón a los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro.

El propio entrenador se expresó el mismo viernes en conferencia de prensa previa al partido amistoso que este sábado jugarán a la hora 20.30 uruguaya ante Cabo Verde y no ocultó su malestar con la actitud de los trasandinos.

“No me sorprende porque estoy hace 30 años en el fútbol. Sé que hay de todo dentro del fútbol. A veces no alcanza con ponerles el pecho a las circunstancias, sino que a veces hay que ponerles el estómago porque hay cosas que revuelven el estómago y esta era una de esas cosas. Pero, como les dije a los muchachos, nosotros no tenemos nada que festejar. Nosotros festejamos después del partido contra Paraguay, cuando conseguimos la clasificación a la Copa del Mundo”, dijo.

Isabelino Gradín con la celeste

La reclamación de Chile no es nueva y tiene un antecedente de más de 100 años.

En la primera edición de la Copa América, jugada en Argentina en 1916 y cuando aún se denominaba Campeonato Sudamericano, Uruguay disputó frente a los chilenos el primer partido de ese torneo.

El 2 de julio de aquel año en el Estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, la selección uruguaya goleó a Chile 4-0 con dos goles de José Piendibene y otros dos de Isabelino Gradín, quien brilló aquella tarde.

Gradín era de raza negra y también se destacó años después en el atletismo ganando la medalla de oro en 200, 400 y 4x400 metros.

Juan Delgado fue el otro futbolista uruguayo denunciado por los chilenos

Pero no era el único uruguayo de esa raza. También jugó ese día Juan Delgado.

Cuando terminó el partido, los chilenos protestaron el partido ante la recientemente creada Confederación Sudamericana de Fútbol porque Uruguay había jugado "con dos africanos".

La protesta chilena fue denegada por la Confederación y le dieron el partido ganado a Uruguay que, al final del torneo, ganaría por primera vez la Copa América.

Gradín terminó siendo goleador del torneo con tres goles y fue elegido la figura del certamen.