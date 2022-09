El delicado equilibrio de los granos en una cancha cada vez más inestable

El mercado internacional de los granos transita un delicado equilibrio entre la salida del riesgo y el fortalecimiento del dólar –que presionan a la baja– y la creciente incertidumbre respecto a la oferta de granos desde el Mar Negro, que ha llevado a una importante suba del precio del trigo.

Para agregar factores, la sequía amenaza a la zafra de Argentina y de Uruguay, lo que por el momento tiene incidencia en el caso del trigo por la situación del país vecino.

La anexión por parte de Rusia de territorios de Ucrania puede derivar en sanciones que vuelvan a complicar el comercio de los granos, por lo cual los precio para el trigo se han mantenido firmes.

En Estados Unidos hay un avance lento de las cosechas de maíz y de soja, algo que también ha sido un factor de estabilidad, con una situación de sequía que seguramente puede llevar a un recorte adicional en la producción prevista de soja y maíz.

Por otra parte, un escenario de sanciones a Rusia puede resultar disruptivo del comercio.

Eso llevó a que el trigo marcara máximos de los últimos dos meses el miércoles (ver en la cifra), lo que fue seguido por una leve toma de ganancias en el cierre de la semana.

Por el contrario, el balance semanal fue levemente negativo para maíz y soja, pero amortiguado por un favorable informe semanal de exportaciones de los dos granos, que parecen mostrar un mayor interés en aprovisionamientos previo a una posible escalada de la guerra.

La cifra

332 por tonelada fue el cierre del precio del trigo en Chicago, posición diciembre, el miércoles 28 de setiembre.

En el escenario local la soja, que había llegado a ofrecerse sobre los US$ 520 por tonelada, se movió en el eje de los US$ 500.

La cebada, en tanto, consolidó precios de US$ 300 para malteo, mientras que en trigo se pudieron cerrar operaciones en US$ 295.

La colza en cambio no logra llegar a la línea de los US$ 500, lo que confirma un escenario muy diferente al del año pasado cuando llegó a valer US$ 800.

Juan Samuelle

CBOT, en Chicago.

Con pocas lluvias pronosticadas hasta el 10 de octubre, es factible que se genere un daño irreversible sobre los cultivos de Uruguay, que vienen (hasta ahora) en excelente condición. En Argentina se consolida una migración de siembra de maíz a soja.

En Uruguay los productores evalúan la estrategia para cultivos de verano, que de concretarse lluvias importantes en la primera quincena de octubre podrían pasar a ocupar áreas ganaderas tras el fuerte ajuste bajista de los precios de la producción pecuaria.

La reacción de Occidente a la anexión de cuatro provincias de Ucrania puede estar marcando la lógica de la próxima semana, así como el impactante desplome de las bolsas y la valorización del dólar estadounidense.