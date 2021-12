El día después de Peñarol campeón: selfies, parrillero nuevo y el recuerdo a Balbi

El vestuario visitante del Estadio Centenario totalmente remodelado por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para las finales de las Copas Sudamericana y Libertadores, fue testigo de un festejo íntimo de los jugadores de Peñarol quienes se consagraron campeones uruguayos luego de sufrir mucho a lo largo de todo el torneo y del partido decisivo ante Plaza Colonia al cual le pudieron ganar en definición desde el punto penal.

El bombo llevado por el Canario Álvarez Martínez, y el redoblante por parte de Facundo Torres, rompían los oídos de todos. Entonces los futbolistas comenzaron con algunos cánticos y en uno de ellos, cantaron contra el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi: "¡Un minuto de silencio, para Balbi que está muerto...!".

Los futbolistas habían permanecido en el campo de juego junto al cuerpo técnico varios minutos después de la premiación.

Las lágrimas de felicidad de Jorge Torres, el padre de Facundo, quien seguramente jugó su último partido en Peñarol ya que continuará su carrera en el exterior, fueron uno de los momentos emotivos de la noche del Centenario.

Instagram

Facundo Torres posa con la Copa Uruguaya ganada el martes ante Plaza Colonia

Como también cuando el técnico Mauricio Larriera, de un perfil bajísimo, ingresó a la tribuna para saludar a su esposa Laura y a sus dos hijas, Camila y Agustina, y luego volvieron a la cancha para tomarse una selfie.

De pasada, había saludado en la Platea América al director deportivo, Pablo Bengoechea –quien junto a Gabriel Cedrés, no entraron a la cancha para celebrar con los jugadores y como siempre, prefirieron el bajo perfil– que en enero tuvo una charla de cinco horas con él para “convencerlo” de que era el elegido para dirigir a Peñarol.

Leonardo Carreño

Mauricio Larriera se abraza con Maximiliano Pereira en pleno festejo por el título logrado

El llanto muy emotivo de Nicolás Gaitán, el argentino que llegó como gran figura y que no cumplió con las expectativas, pero que liquidó el partido y el campeonato. Gaitán celebraba tranquilo, hasta que su amigo Maximiliano Pereira lo abrazó. Ahí aflojó y comenzó a llorar. Luego se tomó una fotografía con su esposa Renata, embarazada, con la Copa Uruguaya y debajo de la palabra “Campeón” en el podio en el que recibió la medalla.

Darío Rodríguez, quien fue campeón uruguayo tres veces como jugador con Peñarol, este martes lo consiguió como ayudante de campo. Pero ya lo había conseguido cuando cumplía la misma función con el Polilla Da Silva como DT. Justamente lo había hecho contra Plaza Colonia en aquella final que ganaron los mirasoles 3-1 en alargue el 12 de junio de 2016.

De aquella época de jugador a este presente, Darío toma los títulos con mayor calma. Y así sucedió una vez que el plantel llegó a Los Aromos en plena madrugada de este miércoles.

L. Carreño

Darío Rodríguez y Mauricio Larriera en pleno partido

La alegría de los jugadores que ya la habían demostrado con su técnico cuando eliminaron a Nacional de la Copa Sudamericana y le cantaron en Los Aromos “que de la mano, de Mauricio, todos la vuelta vamos a dar…”, se volvió a ver. Existe un respeto muy grande por el entrenador, por la forma en que trabaja y se expresa hacia ellos.

Pero minutos antes, cuando iban a definir el partido a través de los tiros desde el punto penal, se dieron dos situaciones diferentes en una charla con Larriera.

Por un lado, hubo un jugador que cuando fue a comenzar la definición desde el punto penal, le dijo al DT: “Quiero patear el último penal porque voy a definir el campeonato”. Fue Agustín Álvarez Wallace, quien solo jugó 10 de los 31 partidos de Peñarol en el torneo y que demostró su personalidad con solo 20 años. Larriera le dijo que sí y no erró su penal que fue el último de la lista de los primeros cinco, que le podía haber dado el título al rival que estaba encima en el resultado.

Leo Carreño

Agustín Álvarez Wallace celebra su gol de penal, el quinto de los aurinegros que igualaban la serie

Pero hubo otra situación que preocupó al técnico. Un futbolista se le acercó y le comentó: “Mauricio, mirá que yo no tengo problemas para patear un penal, pero nunca en mi vida pateé uno”. A Larriera, los nervios casi lo hacen colapsar con esa frase.

Sin embargo, según comentó una fuente a Referí, a ese jugador le tocó patear y lo hizo con tanta personalidad que su penal fue un golazo.

Cuando se terminó la tanda de cinco penales, se evaluaba en el momento quién patearía, y apareció Ezequiel Busquets: “Voy yo”, le dijo al DT con desparpajo. El arquero rival, Santiago Mele, le pidió a la tribuna de Plaza Colonia que alentara, le dijo de todo un poco al joven de 21 años, quien no solo le cambió la pelota de punta, sino que se lo festejó en la cara.

La fiesta íntima en Los Aromos

El plantel entero junto a sus familias, se fue del Centenario hacia Los Aromos.

El clima fue de mayor distensión que en otras oportunidades. Al estar las familias –incluyendo niños–, los futbolistas no cantaron como lo habían hecho cuando eliminaron a Nacional de la Copa Sudamericana. Toda la adrenalina la dejaron en el Estadio.

Leonardo Carreño

Ruben Bentancourt festeja el título con una bandera de Peñarol

Lo que sí se aprovechó fue inaugurar el flamante parrillero enorme que mandó construir Pablo Bengoechea, mucho más grande que el anterior y mejor ubicado.

Las mesas afuera adornaban la concentración y la noche ayudaba con charlas informales entre los distintos futbolistas y sus familias.

Mientras tanto, la Copa Uruguaya paseaba de mesa en mesa.

No obstante, Mauricio Larriera y su cuerpo técnico, además de Bengoechea, Gabriel Cedrés y el Indio Walter Olivera, fueron a cenar adentro.

Leonardo Carreño

El presidente Ignacio Ruglio dejó que los jugadores celebraran en familia y él pasó la noche con sus amigos

El Indio y Bengoechea se fueron de Los Aromos cuando ya había amanecido.

El presidente Ignacio Ruglio no concurrió y pasó la noche con un grupo de amigos.

Una ausencia esperada

Hubo un futbolista que faltó a los festejos. Es el mismo que tampoco se sumó a la celebración de la consecución del Torneo Clausura el pasado sábado en el Estadio Campeón del Siglo.

El delantero argentino Ariel Nahuelpán no estuvo en el césped del Centenario, no recibió su medalla y tampoco estuvo en la fiesta de Los Aromos. No apareció por ningún lado.

Cabe recordar que el 6 de octubre fue separado del plantel por un acto de indisciplina, y nunca más fue tenido en cuenta por parte del técnico Larriera.

Leonardo Carreño

Ariel Nahuelpán no estuvo en los festejos del Clausura del sábado pasado y tampoco este martes cuando Peñarol logró el Uruguayo

No era la primera vez que sucedía un hecho de este tipo, por lo que fue enviado a entrenar con la Tercera división al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Solymar. Su contrato termina a fin de año.

A su vez, los dirigentes entienden que este ante los colonienses fue el último partido de Facundo Torres ya que el futbolista tiene ofertas de Orlando City de la Major League Soccer (MLS), de Villarreal de España y de otras instituciones europeas. Sin embargo, la madrugada de este miércoles era para celebrar y no para pensar en despedidas, por lo que sus propios compañeros no hablaron de ese tema.

El plantel de Peñarol festejó de manera íntima, primero, en el vestuario a los gritos y soltando toda la adrenalina acumulada. Luego, con mayor tranquilidad, lo hizo en Los Aromos en familia. La Copa Uruguaya ya estaba en casa.