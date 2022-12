El Dibu Martínez habló sobre el penal de Tchouameni: "La tiró afuera, se cagó todo"

El golero de la selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, congregó este jueves a 150 mil personas en su natal Mar del Plata donde habló en un estrado que le montaron para la ocasión y micrófono en mano expresó que el francés Aurélien Tchouameni "se cagó todo" en la definición por penales del pasado domingo donde Argentina venció 4-2 a Francia para consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022.

"En los penales me hago fuerte y sé que la gente de ellos me respetan. Lo sé porque jugadores rivales me lo han dicho. Cuando atajo el primer penal en una final del mundo, yo sé que el otro chico (Tchouaméni) iba a estar nervioso. Le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole", dijo Martínez.

Eso hizo que el público comenzara a gritar y a aplaudirlo y mirando a alguien que le había hablado desde abajo, Martínez lo señaló y riéndose dijo: "La tiró afuera, se cagó todo”.



Martínez le había atajado antes un penal a Kingsley Coman. Kylian Mbappé se lo había hecho, así como también le marcó tres goles en los 120 minutos de juego, dos de ellos de penal.

A Randal Kolo Muani también le fue a hablar y trató de moverle la pelota pero el juez se lo impidió y le mostró tarjeta amarilla.

Martínez fue premiado con el Guante de Oro al ser considerado el mejor golero del Mundial.