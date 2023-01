El ex Peñarol Billy Arce tiene nuevo equipo y está "feliz por jugar"; mirá dónde arregló

El exdelantero de Peñarol, el ecuatoriano Billy Arce, tiene nuevo equipo y debutó este fin de semana, en el que fue su regreso al fútbol tras su paso por los aurinegros y el Campeonato Uruguayo.

“Feliz por jugar luego de varios meses y ganar”, dijo el exaurinegro en un posteo en sus redes sociales.

El nuevo equipo de Billy Arce

Arce firmó contrato con Deportivo Pasto de la Primera división de Colombia y este fin de semana jugó su primer amistoso con triunfo 1-0 ante Melgar de Perú.

El delantero de 24 años fue titular en su nuevo equipo.

El atacante pasó por Peñarol con una discreta imagen tras llegar a los mirasoles en julio de 2022.

Por el Uruguayo tuvo solos dos presencias con un total de 24 minutos, los único que jugó en su paso por el club. Fue siete veces suplente y en dos ocasiones ingresó.

En setiembre el jugador comenzó a sentirse mal.

"Era una apuesta donde nosotros quedábamos con un porcentaje de la ficha en el que no pusimos nada de plata y el salario es bajo. Era una apuesta de un jugador que no en vano había sido vendido a los 17 años a la Premier y había sido contratado por los cuatro grandes de Ecuador. No te contratan los cuatro grandes de Ecuador si no tenés algo, ¿se entiende? De todo el morbo que había sobre sus situaciones personales y demás, su comportamiento hasta el día de hoy en Uruguay ha sido ejemplar. No solo que ustedes no han visto nada de él saliendo sino que no lo hay", explicó en aquel entonces el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio a 100% Deporte que se emite por Sport 890.

Foto: Leonardo Carreño.

Billy Arce en Peñarol

Consultado sobre si le "erraron" en la contratación, Ruglio afirmó: "Si, y en la adaptación, no siempre se adaptan igual. Capaz que llega a un equipo que vuela, lo ponés y vuela. Y capaz que llega a un equipo donde no le encontramos la vuelta en todos estos meses y él era uno más de los que caía. Y bueno, hay compañeros que están haciendo sus méritos para estar. Son puramente decisiones técnicas. Va a terminar su período acá, se va a ir, como tantos jugadores que andan o que no andan, y no va a haber nada de fondo, realmente no lo hay. Son decisiones técnicas".

"No se está pensando en rescindirle el contrato. Somos un club serio, se le va a respetar su contrato. El otro día viajó su representante y nos dijo que no tiene que decir nada del club. No anduvo y cuando se termine su contrato verán a dónde va”, agregó.

En noviembre, finalmente el club y el jugador terminaron el contrato, que en principio era por un año.