El Fénix de Carrasco sacó a luz las limitaciones de Nacional

Nacional dejó dos unidades en el Gran Parque Central al empatar 2-2 ante Fénix, en un partido que lo tuvo 2-1 arriba en el marcador, pero que no pudo cerrar, en el que fue igualado en el último tramo y en el que se quedó sin respuestas para intentar llevarse los tres puntos.

El equipo de Juan Ramón Carrasco puso en aprietos al de Jorge Giordano y también dejó en evidencia el justo plantel con el que cuenta el tricolor en este Torneo Clausura que entra en su recta final.

Hubo un cambio que llamó la atención, en el minuto 78’, cuando el partido estaba empatado 2-2 y el DT albo sacó a Emiliano Martínez, habitual figura de los albos y autor del primer gol de este domingo, para dar ingreso a Joaquín Trasante, con el fin de reorganizar el mediocampo ante un rival que siempre tuvo al arco de en frente entre ceja y ceja.

Diego Battiste

Gol de Martínez para el 1-0

En ese minuto también entró Ignacio Lores por Armando Méndez, un movimiento para intentar dejar tres en el fondo e ir con más impulso por la victoria.

Ambos ingresos no se destacaron, si bien cumplieron con la entrega habitual propia de cada partido.

Pero la salida de Martínez evidenció que, sin Gabriel Neves, lesionado, los albos no cuentan con reemplazos de características similares en la zona central del equipo, ni mucho menos con dos jugadores por puesto, lo que algunos entrenadores consideran lo ideal para la competencia interna en un plantel.

Por lo que pareció ser agotamiento, el tricolor se quedó sin uno de sus futbolistas más determinantes para encarar el tramo final, el momento caliente del partido, en el que debían ir por la victoria.

Diego Battiste

Martínez celebra su gol con Carballo

La entrada de Thiago Vecino, quien ingresó a lo último para acompañar a Gonzalo Bergessio, tampoco tuvo efecto. El delantero prácticamente no tuvo acciones y en la más destacada, un cabezazo, partió en fuera de juego.

Nacional, líder de la anual y con aspiraciones de pelear el Clausura, mostró una vez más que tiene un plantel corto y que depende mucho de las actuaciones individuales, como ya es habitual, con Sergio Rochet para cerrar el arco, Renzo Orihuela y Mathías Laborda en el fondo, con el capitán argentino en ataque, y con lo que puedan aportar Pablo García, que este domingo no estuvo claro, Brian Ocampo, que fue figura, o alguno de sus volantes.

El juego tricolor, más aplicado y claro del primer tiempo, a pesar de que Fénix lo complicó, se fue derrumbando con los cambios por agotamientos y variantes tácticas.

Diego Battiste

JR habla con sus suplentes

Al equipo de Giordano, que sigue invicto en el Clausura, le cuesta despegarse en el marcador -solo lo hizo ante River Plate con un triunfo 3-0-, y cuando no pueden cerrar los partidos, se los complican y debe salir a buscarlos, no tiene respuestas desde el banco.

Los ajustes tácticos

Giordano repitió el 4-2-3-1 con el que fue al Paladino para ganarle a Progreso, con el único cambio del regreso de Martínez por Rafa García en el doble cinco.

Por su parte, Carrasco dejó de lado la línea de tres en el fondo y puso un 4-3-3, con Ángel Rodríguez como 5 y con Agustín Canobbio por derecha y Brian Olivera por izquierda.

Diego Battiste

Neves, D'Alessandro y Corujo en el platea

En los primeros minutos, Fénix le ganó el medio a Nacional, que no pudo contener a los volantes albivioletas. Además, los de Capurro no se preocuparon tanto por llegar con el recordado "tiqui-tiqui" y no titubearon a la hora de mandar pases largos a sus puntas, salteándose la línea media.

El DT tricolor pidió más esfuerzo para recuperar pelotas a sus volantes, mientras Orihuela y Laborda sacaban todo lo que llegaba.

El gol de Martínez, al ganar por arriba con un cabezazo, mostrando una nueva faceta ofensiva, luego de un brillante centro de Ocampo en un tiro de esquina, fue demasiado premio para Nacional que hasta el momento no había mostrado juego ofensivo, solo alguna llegada por izquierda con Agustín Oliveros y otra de Bergessio como poste.

Diego Battiste

Pablo García se lleva la pelota

Fénix siguió con su planteo, llegando con mucha gente y toques en tres cuartos de cancha. Con Olivera en velocidad por izquierda y Canobbio por derecha, con Maureen Franco retrasándose unos metros para hacer de enganche con Ignacio Pereira, de buen primer tiempo, o con el argentino Lucino Nequecaur, quien fue el que quedó en el área.

Los atacantes de JR se mostraron muy finos con la pelota, jugando rápido y a un toque, lo que hizo que por momentos la zaga tricolor no pudiera controlarlos. En una de esas jugadas hasta el fondo, llegó el penal de Oliveros a Canobbio y el gol de Franco para el empate.

El guión del partido siguió con ese tono, hasta que Nacional volvió a aprovechar un error rival. Leo Coelho, uno de los mejores zagueros del medio local, no pudo controlar la pelota y Ocampo probó desde lejos para marcar un gol con mucha precisión a los 29’.

Diego Battiste

El festejo de Nequecaur

En el segundo tiempo, Giordano cambió el dibujo y comenzó con cuatro volantes, con Trezza por derecha y García por izquierda. Y a los pocos minutos el DT hizo su primer cambio, con Rafa García por Trezza, para quedar con tres en el medio y Pablo García un poco más suelto.

Fénix siguió con su propuesta, pero sin la precisión del arranque y con malas definiciones a la hora de culminar las cargas.

Hasta que llegó el golazo de Nequecaur para el 2-2, que le puso dramatismo al final y expectativa sobre qué iban a hacer los entrenadores en los últimos 15 minutos.

JR siguió con su propuesta y refrescó las bandas con Kevin Alanís y Richard Núñez; mientras que Giordano puso más gente en ataque y terminó con dos en el medio, Rafa y Trasante, pero las ideas se fueron apagando en ambos equipos.

Diego Battiste

JR festeja el 2-2

Ocampo, el destaque tricolor

Lo más positivo en Nacional fue el gran encuentro que realizó Ocampo, con una asistencia y un gol. El extremo ha sido una de las apuestas de Giordano en este Clausura y partido a partido ha ganado protagonismo, con buenos minutos e intervenciones, y a veces también con algunas desatenciones que llevan al DT a animarlo y pedirle que mantenga la actitud.

Diego Battiste

El festejo de Ocampo

Este domingo en el Gran Parque Central, el floridense fue el encargado de las pelotas quietas y lo hizo con muy buenos centros, como el del gol para el cabezazo de Martínez, así como otros, desde ambos perfiles.

“Nosotros confiamos en él y tratamos de que mejore día a día”, indicaron a mediados de enero desde Los Céspedes a Referí. Ocampo se tuvo confianza en el minuto 29 para aprovechar el error de Coelho, avanzar unos metros y patear desde lejos para meterla contra el palo de Francisco Casanova.

En el segundo tiempo, el delantero de 21 años se adueñó de la pelota en un tiro libre y su remate dio en el horizontal, en lo que hubiera sido su segundo gol de la noche y poner el 3-1 para darle oxígeno a su equipo.

Pero el travesaño dijo no, luego Fénix lo empató y dejó a Nacional con un solo punto en el Gran Parque Central, aún líder de la anual y en la disputa por el Clausura, cuando quedan seis fechas y mucho por jugar.

Diego Battiste

El travesaño le dijo no a Ocampo

La ficha

Nacional:

Sergio Rochet 6

Armando Méndez 5

Mathías Laborda 6

Renzo Orihuela 6

Agustín Oliveros 4

Emiliano Martínez 6

Felipe Carballo 5

Brian Ocampo 7

Pablo García 4

Alfonso Trezza 4

Gonzalo Bergessio 6.

DT: Jorge Giordano.

Fénix:

Francisco Casanova 5

Camilo Núñez 5

Andrés Barboza 6

Leo Coelho 4

Juan Álvez 5

Agustín Canobbio 5

Ángel Rodríguez 5

Bryan Olivera 5

Luciano Nequecaur 6

Maureen Franco 6

Ignacio Pereira 5

DT: Juan Ramón Carrasco.

Cambios en Nacional: 57' Rafael García (5) x Trezza, 78' Ignacio Lores (-) x A. Méndez y Joaquín Trasante (-) x E. Martínez, y 86' Thiago Vecino (-) x Carballo.

Cambios en Fénix: 45' Kaique (5) x B. Olivera -lesionado-, 82' Bruno Scorza (-) x M. Franco, Kevin Alaniz (-) x A. Canobbio, Andrés Schetino (-) x I. Pereira y Richard Núñez (-) x Á. Rodríguez -lesionado-

Juez: Andrés Matonte

Goles: 9' E. Martínez (N), 15' M. Franco (F) de penal, 30' B. Ocampo (N), 76' L. Nequecaur (F)

Amarillas: 66' Kaique (F), 74' L. Nequecaur (F), 81' A. Oliveros (N), 90' + 2' R. García (N)