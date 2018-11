El final del Pelado Roldán y el recuerdo de Florit, su maestro

La muerte del Pelado Roldán generó un fuerte sentimiento de impotencia por parte de uno de los jerarcas más visibles de la educación en los gobiernos del Frente Amplio. Este maestro aún recuerda a aquel niño problemático que en la década de 1980 llegó a la escuela 204 de la calle Luis Alberto de Herrera, un centro especializado para aquellos estudiantes con severos problemas de conducta.

Marcelo Roldán solía concurrir a la escuela de Villa Española pero su maestra, cansada ante los serios problemas que ocasionaba casi todos los días, pidió que lo trasladen a este centro estudiantil especializado en casos complejos. Apenas atravesó la puerta, lo esperaba Héctor Florit, por entonces docente de la 204, hoy consejero de Educación Inicial y Primaria.

Los recuerdos de Florit están empañados por las imágenes que vio una y otra vez en la televisión. En la década de 1990, el Pelado Roldán se transformó en una figura trístemente célebre por su creciente y sangrienta carrera delictiva. Pero a pesar de eso, si busca en su memoria, a Florit le parece estar viendo a aquel niño de túnica que corría el extenso patio de la escuela 204.

Cada vez que escuchaba las noticias policiales, Florit sentía un gran dolor y una fuerte impotencia, pero ese sentimiento llegó a su punto más alto este jueves, cuando escuchó en la radio que Roldán había sido asesinado por su compañero de celda. “Tengo a flor de piel ese sentimiento de impotencia que nos queda a los maestros cuando te enterás que algún alumno tuyo termina en un problema grave”, dijo Florit a El Observador. “Es algo muy triste”, agregó.

La amargura aflora por no haber logrado convencer a Roldán que había otros caminos en la vida. “El sentido profundo de la educación pública es dar oportunidades para que no haya determinismos, ni sociales, ni económicos ni tampoco de personalidad. El sentido de la educación es mostrar oportunidades posibles”, sostuvo. “Me quedó una cuestión de que algo se hizo, pero no alcanzó”, agregó.

Con el Pelado no se pudo, y con otros tantos casos tampoco. Esos tristes ejemplos resultan muy removedores para los educadores vocacionales. A pesar de masticar bronca, Florit dijo estar confiado en que en los más remotos rincones de Uruguay hay maestros que dan lo mejor por ganarle al destino y enseñar a estos niños con severas patologías de personalidad que hay un camino a recorrer alejados de la delincuencia.

Roldán fue asesinado en la madrugada del jueves por un compañero de celda en el Penal de Libertad. El conocido delincuente había discutido con Víctor Hugo Pereyra Da Silva, otro recluso que dijo a las autoridades que asesinó a su compañero luego de que insultara a su madre. Las pericias primarias determinaron que la víctima tenía un corte hacia el abdomen, que partía del lado derecho del tórax.