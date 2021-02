El Frente Amplio cumple 50 años: sello del Correo, recolección de firmas y convocatoria solidaria

El Frente Amplio cumple este viernes 50 años y los festejos conmemorativos tuvieron su puntapié este jueves con el lanzamiento de un sello del Correo Uruguayo que destaca el aniversario de la fuerza política. La pandemia por el coronavirus obligó a la coalición de izquierda a evitar actividades de mases que convoquen público, pero de todos modos este viernes dirigentes y militantes prevén reforzar la campaña de recolección de firmas para promover un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, el buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dará este viernes a las 11 horas un mensaje a los militantes desde el comité de base de la ciudad de Paso de los Toros, que será transmitido por las redes sociales oficiales de la fuerza política. Luego, sobre las 19 horas, Miranda y otros dirigentes frenteamplistas concurrirán a la meseta de Artigas, en Paysandú, para homenajear a uno de los fundadores y máximos referentes de la colectividad, el general Líber Seregni. La Unidad de Comunicación del Frente Amplio detalló que "debido a la situación sanitaria no se convoca público".

Mientras el 5 de febrero el Frente Amplio desplegará una jornada nacional de recolección de firmas, entre sábado y domingo la fuerza política se sumará a la convocatoria de la Comisión Pro referéndum, con el objetivo de alcanzar las primeras 100 mil firmas de las 700 mil necesarias para dar lugar el referéndum. Los primeros números de las adhesiones recolectadas serán divulgados el jueves 11 de febrero.

El secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, dijo este jueves que ese día será anunciado un "nivel de firmas" que "va a sorprender". "El nivel de firmas es muy importante y nosotros aspiramos a antes del 8 de julio tener todas las firmas necesarias", agregó.

"Es una señal muy fuerte de que no nos van a atropellar. Que la democracia uruguaya la vamos a defender y que no se pueden pasar decenas de leyes así como así a marcha camión en medio de una pandemia sin que la gente pueda expresarse. Al PIT-CNT le dieron media hora en el Senado y media hora en Diputados ¿A usted le parece? Nosotros no lo vamos a aceptar", dijo este jueves en conferencia de prensa durante el lanzamiento del sello del Correo.

El Frente Amplio también pidió a sus militantes que este viernes lleven un kilo de alimentos al comité de base más próximo para apoyar las ollas populares.

En nuestro 50 aniversario, contagiemos solidaridad llevando a los Comité de Base el alimento que nos toca según la terminación de la cédula. A mi me toca arvejas, a vos?#50añosFA#ContagiáSolidaridad pic.twitter.com/WUBhLSrHbI — Carolina Cosse (@CosseCarolina) February 3, 2021

El sello conmemorativo en homenaje a los 50 años del Frente Amplio fue puesto en circulación por parte del organismo a solicitud de la Mesa Política de la fuerza política. Miranda habló este jueves sobre el aniversario y destacó que "el camino de la política es el camino para discernir cuál es el rumbo de la sociedad".

Rafael Michelini, por su parte, recordó a su padre Zelmar Michelini, uno de los fundadores del Frente Amplio, y habló sobre el posicionamiento actual en la oposición.

"El Frente Amplio hoy está parado marcando los errores del gobierno, que frente a la pandemia que ajusta al sector privado, y ellos ajustan en el sector público. Tiene el tema del déficit fiscal en forma ideológica y no se dan cuenta del momento que pasa la gente. Es un momento de amparar y el gobierno en insensible a ello", dijo.

El representante del Frente Amplio en el Correo, Jorge Pozzi, dijo que el sello "encierra muchas cosas" y que "la gestación del Frente Amplio tiene bastante más de 50 años". "Yo aspiro a que el FA de aquí en más vea el futuro que se nos viene y trabaja para aportar en el complejo panorama que hay hacia adelante", agregó.