El Frente Amplio dijo que Hagobian "no se encuentra en Rusia en representación" de la fuerza política

El Frente Amplio divulgó un comunicado en el que informa que el dirigente Sebastián Hagobian "no se encuentra en Rusia en representación" de la fuerza política

El dirigente, que también es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio y de la División de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, "está realizando un viaje particular y en ningún caso" representa al partido político.

El comunicado se da días después de que el Ministerio de Reintegración de los Territorios Ocupados asegurara que Uruguay junto a otros siete países participan en un “crimen colectivo” contra el estado ucraniano por “complacer” con su presencia a los “criminales” rusos.

Se refiere a que estos países estarían avalando la legitimidad de los referéndums organizados por Rusia en territorios ucranianos ocupados. Ese aval se da con la visita de algunos observadores internacionales. Uno de ellos es Hagobian, quien controlaría el desarrollo de la votación en Zaporiyia.

El hecho llevó a una respuesta de Cancillería que dijo que el dirigente frentista no representa al gobierno uruguayo y que la Cancillería "no ha enviado observadores" para esos referéndums. "La participación individual del señor Sebastián Hagobian, integrante del Frente Amplio, no compromete ni afecta en nada la posición del Estado uruguayo y su gobierno en torno a este tema", señaló en un comunicado.