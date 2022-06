El futuro de Nicolás De La Cruz tiene en vilo a River Plate argentino y a Liverpool

Nicolás De La Cruz tiene en vilo a todo el mundo River en Argentina, equipo que este martes se vio sacudido por la posibilidad de que Luis Suárez llegue como refuerzo para el segundo semestre del año.

El jugador vence contrato a fin de año y Fenerbahçe ofrece € 17 millones para contratarlo. El volante de la selección uruguaya también está en el radar de Real Sociedad.

Sin embargo, el jugador tiene como prioridad en este momento llegar en buena forma al Mundial de Qatar 2022 y declaró que no siente ansiedad por emigrar ahora.

"Hoy por hoy estoy muy bien en River, cuando terminen los partidos de la fecha FIFA enseguida me reintegro a River, incluso ya estamos en competencia. Cuando el libro de pases se abra, se verá lo que voy a hacer. Ansiedad no tengo, me siento bien, físicamente estoy bien, la familia está cómoda y priorizo llegar al Mundial lo cual es algo para poner en la balanza también", declaró el futbolista este martes en Último al Arco que se emite por Sport 890.

Alejandro Pagni / AFP

De La Cruz en River, una pieza clave para Gallardo

"No me vuelvo loco, si sale, sale, si no sale, no sale. Me siento bien y apunto llegar bien al Mundial y si me toca irme, voy a intentar llegar de la mejor manera", agregó.

"Con River termino contrato el 31 de diciembre, pero ya hay charlas avanzadas para renovar. Soy muy agradecido a River y a Liverpool, es algo que he hablado mucho con mi empresario y estamos los dos en la misma línea de renovar", declaró. A De La Cruz lo representa Francisco Casal y el empresario está siempre pendiente de su actualidad en la red del pajarito.

Que 2022 te encuentre jugando así, justo cuando la magia que hay detrás de tu talento y la precisión que hay detrás de tu inteligencia se han dado la mano, no es casualidad. Merecés este presente luminoso, querido @Nicdelacruz10. ¡Muy feliz cumpleaños! pic.twitter.com/Q60wIjxh9u — Francisco "Paco" Casal (@FCasalUy) June 1, 2022

"¿Nunca te irías libre?" le preguntaron en la entrevista radial. "No, no lo tengo en la cabeza", respondió De La Cruz.

El futbolista tuvo también palabras de afecto para con el entrenador Marcelo Gallardo: "Me ha brindado muchas herramientas en momentos que estaba totalmente negado. En Uruguay tenía prohibido pasar de la mitad de la cancha para atrás y él me enseñó mucho, todavía no he hablado con él, llegado el momento lo escucharé, porque me conoce y lo quiero mucho".

Staff Images / Conmebol

Marcelo Gallardo llevó a De La Cruz a otra dimensión futbolística

Un día antes, el presidente de Liverpool, José Luis Palma, hizo un anunció que encendió las alarmas en River Plate: "Nunca ha sido para Liverpool, bajo mi presidencia, prioridad las finanzas. Hoy estamos en una situación inmejorable, Liverpool no le debe un peso a nadie, tiene plata en el banco, tiene cuatro años de presupuesto cubierto de lo ya vendido y sin vender ni la uña del pie chico de ningún jugador. Posiblemente se venda a Nicolás De La Cruz en este período de pases a Europa. Eso va a generar muy buenos ingresos", dijo a 100% Deporte de Sport 890.

Las palabras del futbolista, un día después, llegaron como un manto de alivio. El Bolita, como lo conocen en Liverpool, quiere priorizar ahora su preparación para el Mundial y sabe que su continuidad y nivel de competencia en River serán un gran apronte. Pero en caso de que salga el negocio, sea cuando sea, no dejará a River, ni a Liverpool, afuera del negocio. Por esa razón, piensa renovar contrato.

En agosto de 2017, Liverpool le vendió a River el 30% de la ficha del jugador a cambio de US$ 4 millones. Se quedó con el 70% restante de los derechos económicos, pero le cedió a los millonarios el 100% de los derechos federativos. Por esa razón es River el que decidirá el destino del futbolista.

Diego Battiste

José Luis Palma, presidente de Liverpool

Los clubes tienen, además, un acuerdo de que al momento de ser vendido, River se asegura un piso de US$ 9.420.000.

En caso de que el monto de la venta sea menor, ambas partes deberán renegociar las cifras.

El jugador, además, tiene una cláusula de rescisión que supera los US$ 22 millones.

Pero el nivel del jugador hace presagiar que en breve, ambos clubes ensancharán sus arcas.