El gesto, y la foto, que le costó la expulsión a un ciclista en la Vuelta a San Juan

El Pedal Club Olimpia ha decidido expulsar de la competición al corredor belga Iljo Keisse, del Deuceninck-Quick Step, por "un comportamiento que atenta al honor y la reputación de la Vuelta a San Juan, la UCI y el ciclismo en general" tras las acusaciones de abuso sexual de una camarera de la localidad argentina.

La camarera de un bar de la ciudad de San Juan se hizo una fotografía el pasado viernes 25 de enero con varios corredores del equipo belga, entre ellos Keisse, que simula una acción sexual por detrás de la joven.

Después de esa fotografía, la chica argentina, de 18 años, puso ese mismo día una denuncia ante la policía sanjuanina. "Luego de hacerme un pedido, les pedí una foto y ahí sentí que me apoyaron. Pensé que fue un accidente, pero después me di cuenta que no había sido así", declaró a la prensa tras el incidente.

El ciclista belga, que pidió "perdón" públicamente y admitió "un estúpido gesto en un estúpido momento", reconoció la existencia de la denuncia en una comisaria y dijo que fue a la policía para dar su versión de los hechos.

"Quiero pedir disculpas a todos por el gesto que hice la semana pasada. No quería ofender a ninguno y lo lamento mucho. Lo sé que he cometido un error pero no soy una persona irrespetuosa", dijo el martes en rueda de prensa el capitán del equipo Deceuninck-Quick Step, uno de los más importantes del mundo, al que pertenece el hasta el momento líder en esta edición de la carrera argentina, el francés Julian Alaphilippe.

El ciclista fue sancionado por un Juzgado de Faltas bajo el cargo de "ofensa a la moral pública". El titular del Juzgado, Enrique Mattar, dijo a la prensa que "esta persona reconoció haber cometido una actitud irrespetuosa y fue sancionada".

Tuvo que pagar una multa de 3.000 pesos argentinos (unos US$ 80). En Argentina una acción de este tipo sin consentimiento es considerada abuso sexual. Mattar admitió que "la pena (de 3.000 pesos) aplicada fue baja pero dentro del límite de la ley".

Tras estos acontecimientos, la organización de la Vuelta a San Juan decidió expulsar al ciclista belga por vulnerar con su comportamiento, y en concordancia con el Gobierno provincial, el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que dice todo "licenciado deberá tener en todo momento una presentación ejemplar y comportarse convenientemente en todas las circunstancias, incluso fuera de las pruebas".

Con base en EFE y AFP