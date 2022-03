El gol que reclamó Perú en los minutos de adición y que no fue; el VAR lo revisó y no llamó al árbitro

Cuando transcurría el segundo minuto de adición en el partido que Uruguay le ganó 1-0 a Perú y logró la clasificación para el Mundial de Catar 2022 este jueves en el Estadio Centenario, se dio una jugada en la que todos los uruguayos comenzaron a rezar.

Llegó un centro que se transformó en remate del lateral izquierdo peruano Miguel Trauco que tomó por sorpresa al arquero uruguayo Sergio Rochet.

El golero de Nacional, fue retrocediendo algunos metros hasta que se metió dentro del arco y atajó la pelota.

En la jugada que se vio por la televisión, no pareció haber polémica. Sin embargo, cuando mostraron la reiteración, dio la sensación como que el balón había ingresado todo.

Cabe señalar que para que el juez convalide un gol, justamente la pelota debe ingresar en su totalidad.

El Video Assistance Referee (VAR) como sucede en todos los encuentros, revisa minuciosamente cada jugada polémica y por supuesto que esta fue revisada.

No obstante, los árbitros VAR no llamaron al juez principal, el brasileño Anderson Daronco para que la viera y tomara una resolución.

Hay que tener en cuenta que el reglamento estipula que si los jueces del VAR no ven nada anormal, o por decirlo de otra forma, ven que en una jugada polémica no existe nada para la misma, no tienen la obligación de llamar al árbitro principal para que la observe, algo que protesta toda la prensa peruana y los propios jugadores incaicos lo pidieron en la cancha.

Además, también cabe señalar que a diferencia de algunas ligas europeas y de lo que ocurrió en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, el reloj que mantiene el vínculo con la tecnología de línea de gol, llamado GLT y recibe el aviso de gol en el momento que las cámaras situadas en torno al arco graban la imagen de la pelota tras la línea y envía una vibración y luego la imagen con la palabra gol al juez, en las Eliminatorias Sudamericanas no se utiliza.

La jugada de la atajada de Sergio Rochet vista desde la Olímpica por la transmisión de TV para Perú

Por eso es que los árbitros se basan en lo que ven a través del software sus compañeros del VAR.

En Perú hablan de vergüenza: "VERGÜENZA: Uruguay venció 1-0 a Perú con polémica", titula el diario deportivo peruano Líbero. Y dentro de la nota explica: "Escándalo en el Centenario: Uruguay ganó a Perú con polémica incluida".

"Escándalo monumental en el Centenario. Uruguay, en medio de una polémica, sumó 3 puntos ante la selección de Perú. Al último minuto, la Blanquirroja encontró el empate, pero el árbitro se hizo de la vista gorda y ni siquiera revisó la jugada en el VAR. El gol para los charrúas lo anotó De Arrascaeta en la primera mitad", añade.

Por su parte, el diario El Bocón sostiene: "¡ROBO EN EL CENTENARIO! Perú cayó 0-1 ante Uruguay porque el árbitro no vio el VAR. Rochet entró con pelota y todo al arco pero Daronco no quiso ver el VAR".

Trome, otro de los principales diarios peruanos va por el mismo camino.

"¡ROBO EN EL CENTENARIO! Fue gol de Perú y el árbitro no pidió VAR", tituló.

"FINAL DE ESCÁNDALO. Perú cumplió un partido decente ante Uruguay, pero no le bastó. La ‘Celeste’ consiguió su pase al Mundial Qatar 2022, manchado por un gol no convalidado a la ‘Bicolor’ sobre el final. Con este resultado, el equipo de Gareca deberá asegurar el cupo al repechaje ante Paraguay en la última jornada.

Aquí se puede ver la jugada tomada desde la Olímpica para la TV peruana: