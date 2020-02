El handball, un deporte único que pide una cancha a gritos

Dirigió 14 años al femenino de Nacional de Regatas y salió 12 veces campeón Federal. En 1997 clasificó a las mujeres al primer Mundial de su historia. Y tras un proceso de 20 años al frente de los varones lo hizo otra vez. La selección masculina firmó el 25 de enero su clasificación al Mundial de Egipto 2021. A los 62 años, Jorge Botejara sigue escribiendo las mejores páginas del handball uruguayo.

Sabe que el desafío que lo espera es mayúsculo y por eso pone arriba de la mesa las condiciones mínimas que tiene que tener su equipo para llegar lo mejor preparado posible a la cita mundial.

Jugar un Mundial para Uruguay en handball es como para un equipo de la Liga Uruguaya de Básquetbol ir a jugar a la NBA. Como si Los Teros jugaran un torneo contra todos los Tier1 del mundo rugby. Como si Las Cimarronas disputaran un Champions Trophy en hockey sobre césped.

Diego Battiste

“Sí, vamos a la NBA del handball”, dice Botejara a Referí. Con expectativas que guardan a la sombra algún miedo: las condicionantes del medio. Algo con lo que lleva una vida batallando.

“En 1997 cuando nos clasificamos por primera vez con las mujeres al Mundial, Fernando Tetes me hizo una nota para El Observador y le dije: ‘En Uruguay nadie va a descubrir el nivel de garra que tenemos por ende está claro que si queremos seguir superándonos tenemos que crecer técnica, táctica y físicamente’. Eso es lo que tenemos que hacer ahora”.

¿Y cómo se mejora? Botejara tiene frases de manual que lo explican todo claramente: “El aspecto clave del entrenamiento es el volumen, si fallamos ahí se complica”.

No tienen techo (literal)

“En Uruguay nuestros procesos de superación se enlentecen porque tenemos un grave problema de infraestructura ya que el handball no tiene una cancha exclusiva para entrenar todo el año”, explica.

La mayoría de los integrantes del plantel que logró la clasificación coincide que ese es un aspecto medular en la preparación.

Gabriel Chaparro, uno de los profesionales del equipo, expresa: “Precisamos un lugar fijo donde poder entrenar y hago hincapié en esto porque esta preparación fue nómade, hasta se entrenó en cancha sin las medidas reglamentarias y también sin horarios fijos”.

“Estar buscando cancha para poder entrenar se hace muy difícil y cansador”, dice por su parte el golero Felipe González, una de las grandes figuras que tuvo Uruguay en el Campeonato Centro y Sur disputado en Maringá donde la celeste ganó el bronce y obtuvo el boleto para ir al Mundial.

Diego Battiste

“Para el clasificatorio tuvimos la ventaja de que el torneo se jugó en verano y no hay equipos entrenando. Se nos complicaron los primeros 10 días de enero porque Scuola Italiana estaba cerrada, pero nos salvó Malvín que si bien no tiene cancha con las medidas reglamentarias las mismas son muy próximas. El invierno va a ser más complicado, es un problema para trabajarlo ya. Me imagino que los dirigentes de la Federación Uruguaya de Handball ya lo tienen visibilizado y lo estarán trabajando junto a la Secretaría Nacional del Deporte (SND)”, afirma Botejara.

“Hace poco leí una nota de Daniel Daners (NdeR: gerente de la SND) en la que enumeró todo lo que ha hecho la SND en estos años lo cual conocemos, valoramos y aplaudimos. Pero en una Plaza de Deportes el destino de las instalaciones es para la comunidad y así debe ser. Entonces no podemos entrenar a las 5 de la tarde donde están las plazas comunitarias. El handball tiene cinco selecciones de mujeres y cinco de varones. Tenemos buenos entrenadores con una gotita de uso de instalaciones por semana, cuando precisamos una inundación de trabajo”, afirma el DT.

“Entonces, el factor clave acá es resolver la infraestructura. Lo resolvió el básquetbol, el rugby y el beach volley. Y eso los puso en otro lugar. El handball es el primer deporte en la historia de Uruguay en el que hombres y mujeres llegan a los campeonatos mundiales en mayores. Durante años, el handball se encargó de empoderar al deporte femenino. El masculino crece con el trabajo de muchos profes y para poder seguir progresando necesitamos trabajar plenamente con nuestros deportistas”, agrega.

El cambio de gobierno

La búsqueda de un lugar fijo para entrenar tendrá de por medio la asunción de las nuevas autoridades de gobierno a partir del próximo 1º de marzo cuando Sebastián Bauzá pase a ser el nuevo secretario nacional del deporte.

Leonardo Carreño

“La gente que ocupó hasta ahora los cargos en la SND es gente muy sensibilizada con el deporte, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que el deporte esté mejor y estamos seguros que ese va a ser el mismo espíritu de la gente que llegue”, anticipa Botejara.

“Creo que para decidir prioridades es muy importante escuchar la opinión de la gente técnica: compartir opiniones y ser capaces de generar acuerdos que nos permitan definir esas prioridades. Lo técnico es lo opuesto a lo político. También entiendo que la gente que accede a los cargos de gobierno lo hace por una elección política y tiene derecho a tomar la decisión que se le dé la gana. Pero desde el lugar del deporte entiendo que estaría muy bien que las personas que estamos vinculadas al deporte pudiéramos tener voz en la generación de proyectos”, agrega.

“No tengo ninguna duda de que en estos últimos años se multiplicó el apoyo al deporte. La SND al handball le ha dado una fortuna porque nosotros gastamos muchísimo en pasajes porque tenemos muchas selecciones. Y estamos seguros que las autoridades que entren harán lo imposible por ayudar”, afirma el DT.

“Por eso entiendo que esos acuerdos de gobernanza que hicieron el básquetbol, el beach volley o el rugby son imprescindibles para el desarrollo del deporte. Nuestros chicos no son más tontos que ningunos, esto depende de la cantidad y la calidad del entrenamiento. ¿Quién puede pensar que entrenando dos veces por semana va a progresar el deporte uruguayo? Por eso es bueno que los aspectos técnicos sean establecidos por los técnicos”, agrega.

En busca de competencia

Otra de las necesidades que los jugadores y el cuerpo técnico quieren ver contempladas para la preparación es tener la posibilidad de jugar partidos internacionales previo al Mundial.

Diego Battiste

“Tener la oportunidad de meter algún torneo de preparación con otras selecciones sería bueno para entrar en ritmo”, explica el armador Sebastián Vecino.

“Queremos tener algún proceso de concentración. Necesitamos competir internacionalmente, tenemos ya actividades programadas con Argentina. Tendremos que ir a Brasil y llegar a Egipto jugando dos o tres amistosos a fin de año, pasar fin de año en España donde tenemos más vínculos, jugar otro amistoso el 2 de enero y viajar a Egipto”, adelanta Botejara.

“Tenemos que culminar el proceso de preparación jugando bastante con selecciones argentinas y brasileñas. Precisamos que los chicos aborden un entrenamiento intenso, que ya muchos hacen en sus clubes. Tenemos que mejorar la capacidad del equipo de producir fuerza, mejorar aspectos técnicos y tácticos para hacer una presentación digna y decorosa. El objetivo será que se note que sabemos jugar al handball, más allá de lo que serán los resultados”, agrega el entrenador.

Un proceso continuo

El golero Felipe Navarrete, uno de los más jóvenes del plantel, expone otra de las necesidades del equipo: “Necesitamos un muy buen proceso de selección, que abarque casi todo el año y que sea ininterrumpido”.

Además de carecer de cancha propia y de llegar a los torneos internacionales sin partidos de preparación acordes a los eventos, Uruguay siempre ha dado la ventaja con respecto a sus rivales más cercanos en el continente de preparar los campeonatos con uno o dos meses de entrenamientos previos.

“En 2002 cuando le ganamos la medalla de bronce a Chile en los Juegos Odesur de Brasil hice un informe en el cual expresé que si no mejorábamos las condiciones íbamos a empeorar. Pero las condiciones no mejoraron. Chile tiene un sistema financiado por el Comité Olímpico y la Fundación Chile Deportes que les da infraestructura, materiales y procesos de trabajo con selecciones estables con entrenadores remunerados”, cuenta el entrenador de Uruguay.

Diego Battiste

La celeste le volvió a ganar a Chile en los Juegos Odesur de 2006, en Mar del Plata, y fue medalla de bronce. Pero después no le ganó nunca más hasta este torneo de Maringá en el que se impuso 28-25 en la primera fecha.

“En Uruguay somos solo cinco equipos en mayores masculino y tenemos un rango de 60 jugadores para elegir para una selección. Sin embargo, a nivel de formativas hay cada vez más clubes en varones los que nos abre una linda perspectiva. Por eso sería tan importante tener procesos permanentes de selección porque podríamos ayudar a tratar de achicar diferencias que las hay y muchas a nivel de la preparación física. Argentina y Chile tienen una preparación sistemática. Uruguay tiene el muy buen nivel que muestra por el gran trabajo que realizan los profes en sus clubes”, explica Botejara.

El poder de la convicción

“Cito a Jordan: ‘Si querés conseguir cosas grandes primero tenés que creer en ello’. A nuestra escala, obtener un tercer puesto en la región es algo grande y creímos en ello previamente. Desde el lugar psicológico honramos las grandes tradiciones uruguayas: acá todo el mundo va para adelante por lo cual nos enfocamos en mejorar técnica y tácticamente; lo otro sobra”, dice Botejara.

“Cuando terminó el torneo, Manolo Cadenas, técnico de España, nos hizo un comentario muy gratificante. Me dijo: ‘Lo de ustedes es fantástico, le ganaron a un equipo que tiene a tres jugadores jugando la Champions League en Europa’ como lo es Chile. Ellos tiene más potencial que nosotros desde el lugar técnico y táctico, pero nosotros de alguna forma nos acomodamos para hacerles partido. Esta vez se dio, estábamos súper mentalizados y jugamos muy bien, porque en definitiva, la verdad es que si no jugás bien no podés ganar”.

En 1991 tomó el mando de la selección femenina en un Preolímpico disputado en Maringá. Uruguay terminó séptimo entre ocho equipos ganándole solo a Puerto Rico. En 1997 fueron plata ganándole a Argentina para clasificar al Mundial de Alemania. En el año 2000, Eduardo “Nono” Queirolo, al que Botejara designa como “el gran referente del handball masculino” lo invitó a dirigir el Sudamericano masculino.

Después conformaron una dupla técnica sólida que logró dos medallas en Juegos Odesur y cuatro cuartos puestos en Juegos Panamericanos. Un Mundial los espera. Y tanto ellos como los jugadores esperan tener las mejores condiciones para prepararse.

Las necesidades vistas por un plantel en su mayoría amateur

Felipe Navarrete: golero, Colegio Alemán

Edad y ocupación: 20 años, estudia ingeniería en la Udelar

Experiencias en el extranjero: "En 2018 me llamaron de un cuadro italiano, Pallamano Malo, para jugar el fin de la temporada (enero-mayo). Jugué en sus categorías sub 19, segunda división y algunos minutos en la primera. Tremenda experiencia, crecí mucho como jugador, el nivel de juego es superior. Tuve la suerte de compartir los entrenamientos con un golero muy experimentado y otro de mi edad que jugó en la selección italiana. Los dos me enseñaron muchísimo. Las chances de ir a jugar al exterior aparecen cada tanto, pero a veces no pesan tanto en la balanza como la familia, los amigos y el estudio.

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Necesitamos un muy buen proceso de selección, que abarque casi todo el año y sea ininterrumpido. Necesitamos practicar varias veces por semana, ir a un gimnasio todos juntos o de a grupos, hacer alguna gira previa al Mundial para agarrar ritmo de juego e intentar ser lo más profesionales posible con las comidas y el sueño".

Gabriel Chaparro: pívot, Acanor Atlético Novás, España

Edad y ocupación: 24 años, jugador profesional, estudió UTU de Química y analista en comercio exterior, árbitro de handball.

Experiencias en el extranjero: En agosto de 2018 llegó a España para jugar en Liga Asobal en Genil Ximénez. Desde agosto de 2019 juega en la división plata (segunda división). En 2016 y 2017 jugó en Londrina de Paraná y en 2018 seis meses en São Caetano en 2018. En Uruguay defendió a Hebraica Macabi, Bohemios, Pontevedrés y Malvín.

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Necesitamos que algunos jugadores vayan a jugar a otras ligas, algo que lógicamente depende de las posibilidades de cada uno, para así tener más jugadores dedicados profesionalmente. Tener más entrenamientos, un lugar donde poder entrenar fijo y hago hincapié en esto porque la preparación para Maringá fue nómada, se entrenó en cancha sin medidas reglamentarias y sin horarios fijos. Que se organice también una gira, que haya más volumen de entrenamiento y una mayor dedicación.

Facundo Liston: Armador, Scuola Italiana

Edad y ocupación: 27 años, ingeniero en telecomunicaciones egresado en 2017. Actualmente trabaja en una empresa que da servicios a cableoperadores.

Experiencias en el extranjero: "Es complejo porque nunca lo tomé como una profesión. Las posibilidades están de ir a ligas más competitivas, pero nunca me sedujeron en lo económico. Ahora debido a la situación de querer llegar de la mejor manera al Mundial, lo deportivo importa mas que lo económico así que seguramente lo analice y busque ofertas.

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "A nivel individual, tomar el Mundial como prioridad de vida durante este año. Con todo lo que ello implica: los entrenamientos, mejorar la alimentación, los descansos y en el mejor de los casos poder irse a ligas más competitivas en el exterior. A nivel selección, sin dudas cambiar nuestro régimen de entrenamientos anual y no simplemente un mes antes de cada campeonato. Tener un horario y cancha fija. Que solo nos preocupemos por entrenar que es lo que tiene que hacer el deportista. Todo lo ajeno no debería depender de nosotros.

Santiago Ancheta: Armador, San Vito, Italia

Edad y ocupación: ​​​​​​​24 años, jugador profesional

Experiencias en el extranjero: "Después del torneo de Maringá, me vine a Italia. En Brasil jugué en Itajai en 2014 y en España en Villafranca en 2016-2017.

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Entrenar y lograr que más jugadores tomen nivel fuera del país".

Nicolás Fabra: Armador, Scuola Italiana

Edad y ocupación: 34 años, empleado en un centro logístico y profesor de handball

Experiencias en el extranjero: "Jugué cuatro año en Italia, en Noci y Altamura

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Tener una cancha propia donde todas las selecciones tengan su lugar propio donde entrenar

Gabriel Spagenberg: Armador, Colegio Alemán

AFP

Edad y ocupación: 33 años, tiene una empresa de consultoría

Experiencias en el extranjero: "En el pasado tuve alguna posibilidad, pero el no tener pasaporte europeo fue una limitante para jugar ahí ¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Cancha propia en buen estado y cerrada para entrenar, partidos internacionales, entrenar todo el año, mucho enfoque en la preparación física con pesas, programa de alimentación, seguimientos individuales de los jugadores y su evolución, fisioterapia, concentraciones, viáticos para los jugadores, equipamiento adecuado, apoyo estatal para lo mencionado y en mi caso particular apoyo familiar".

Andrés Miranda: Puntero, Malvín

Edad y ocupación:34 años, administrador de una fábrica de poliuretano

Experiencias en el extranjero: "A esta edad ya no hay posibilidad de ir a jugar al exterior y además ya tengo la vida armada acá en Uruguay

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Lo que más precisamos es lograr entrenar todos juntos con los que juegan en el exterior y lograr ir a algún campeonato previo al Mundial para agarrar ritmo".

Máximo Cancio: Armador, Acanor Atlético Novás, España

Martín Cerchiari

Edad y ocupación: 35 años, jugador profesional

Experiencias en el extranjero: Jugó en Cangas de Morrazo, Torrelavega, cuatro temporadas en Xixon Jovellanos, dos en Anaitasuna, en Almoradí, Base Oviedo, Bidasoa, Naranco, Barakaldo y dos en Naranco.

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Pues yo siendo realista me conformo con que se puedan tener unas buenas condiciones para entrenar y no desaprovechar ni un solo día con pistas en buenas condiciones, balones y resina. Puede parecer tan obvio, pero es la realidad que tenemos en el Uruguay con el handball. Si hacemos eso estaremos lo mejor preparados para el Mundial que nosotros podemos".

Bruno Méndez: Pívot, Pontevedrés

Edad y ocupación: 25 años, estudiante del ISEF y técnico de menores y cadetes en Pontevedrés

Experiencias en el extranjero: "Me encantaría poder irme este año para poder preparar a fondo el Mundial, si surge la oportunidad la aprovecharía al máximo"

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Entrenar desde ya, cuanto más tiempo tengamos para prepararnos tanto físicamente como en la cancha mejor".

Felipe González, Golero, Colegio Alemán

Edad y ocupación: 26 años, estudIo para profe de educación física, trabajo en Bohemios como parte del cuerpo técnico y en el equipo de mami handball de Las Juanitas.

Experiencias en el extranjero: "Hablé con varias personas para jugar afuera. Ahora crecieron las posibilidades. Quiero recibirme primero y luego cumplir el sueño de jugar en otro lado y dedicarme al 100%".

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Estar buscando cancha para poder entrenar se hace muy difícil y cansador para encontrar una cancha semipotable. Debe tener más apoyo, que los resultados sean valorados y se pueda seguir creciendo porque cada día hay gente cada vez más capacitada"

Rodrigo Botejara: Armador, Scuola Italiana

Edad y ocupación: 27 años, profesor de educación fisica.

Experiencias en el extranjero: Balonmano Dominicos, categoría sub 18 en España en 2011. "Hoy no es una chance que maneje".

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Tener las condiciones necesarias para poder entrenar de la mejor manera en Uruguay y poder competir durante el año contra rivales de nivel. Realizar giras internacionales y tener una cancha para entrenar".

Federico Rubbo: Armador, Scuola Italiana

Edad y ocupación: 30 años, trabaja como encargado en un depósito

Experiencias en el extranjero: "Tuve cinco pasajes en el exterior: handball Romagna (2009-2010), CUS pallamano Chieti (2011-2012), Polisportiva Cingoli (2016-2017) y Free time Manfredonia (2017-2018) en Italia y VILO en Argentina (2016). "Las posibilidades de volver a salir siempre están, en diciembre y enero hablé con varios equipos, pero no se llegó a un acuerdo".

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Creo que empezar el proceso de selección unos meses antes de lo que habitualmente lo hacemos y poder tener amistosos internacionales, también el que pueda sumar experiencia afuera creo que sumaria a elevar el nivel"

Sebastián Vecino: Armador, Colegio Alemán

Edad y ocupación: 24 años, estudia en Facultad de Economía y trabaja.

Experiencias en el extranjero: "He tenido oportunidades de irme a jugar al exterior. En su momento a Italia o a Brasil, varias veces me han contactado. Pero he priorizado siempre el estudio o alguna oportunidad laboral que justo me había surgido en ese momento".

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Para ser lo más competitivos posibles tendríamos que empezar con una preparación lo más completa posible, enfocados en eso. Y lo antes posible también. Tener acceso durante todo el año a canchas para entrenar, lo cual a veces es un problema. Mismo tener la oportunidad de meter algún torneo preparación con otras selecciones también sería bueno para entrar en ritmo. Mantener un buen nivel de juego en el ámbito local también nos va a hacer bien. Y luego que cada jugador individualmente sepa que se tiene que preparar lo mejor posible y estar enfocado en ese objetivo. Siempre dentro de las posibilidades que tiene cada uno por las obligaciones del día a día, claro está"

Alejandro Velazco: Armador, Colegio Alemán

Edad y ocupación: 26 años, profesor de educación física y técnico de handball en el Colegio alemán

Experiencias en el extranjero: En 2012 jugó una temporada en Italia en el ASD Capua y en 2015 una temporada en primera nacional en España en el Pan Moguer. "Hoy no está en mis planes irme de nuevo, ya tengo mi vida armada acá y disfruto mucho de las cosas que tengo acá: la familia, el trabajo y los amigos".

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Tener competencia internacional poder jugar algún amistoso en Argentina o Brasil . Tener cancha para poder entrenar todo el año. Por otro lado creo que está en los jugadores dar todo de nosotros para llegar de la mejor forma física posible"

Gerónimo Goyoaga: Puntero, Pontevedrés

Edad y ocupación: 23 años, estudiante y trabajoa como director técnico de handball

Experiencias en el extranjero: "Si llegara a salir alguna no lo dudaría. Sería una buena opción para llegar al Mundial con buen ritmo".

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "El 2019 el torneo en Uruguay fue muy competitivo y con nuevas modalidad, creo que eso tuvo su aporte para lo que logramos en Maringá. Por otro lado creo que los jugadores de selección deberíamos de empezar a tener experiencias en el exterior. Y a nivel nacional creo que faltan recursos y sobre todo que el handball empiece a tener más visibilidad".

Guillermo Milián: Puntero, Scuola Italiana

Edad y ocupación: 26 años, estudiante de licenciatura en educación física y trabaja

Experiencias en el extranjero: "El año pasado se comunicó un equipo de España, pero por el tema del pasaporte no se pudo cerrar".

¿Qué necesita Uruguay para preparar el Mundial?: "Mucho entrenamiento y partidos de nivel para seguir mejorando".