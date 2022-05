El hincha del Madrid con poca fe: se fue antes del estadio y tuvo que ver el alargue en el celular

Real Madrid dio vuelta un partido increíble el miércoles frente a Manchester City por semifinales de la Liga de Campeones. Perdía 1-0 en el minuto 90 y necesitaba un triunfo para el alargue. Parecía imposible, además en su desesperación por buscar el gol, el equipo inglés tuvo dos oportunidades claras para aumentar el marcador.

En ese momento, varios hinchas del Madrid empezaron a abandonar sus lugares en el estadio Santiago Bernabeu. No confiaban en que el cuadro de Carlo Ancelotti pudiera conseguir el objetivo.

El festejo de los jugadores del Madrid

Uno de los hinchas intentó volver a ingresar cuando escuchó el gol de Rodrygo para empatar en el minuto 91, pero no lo dejaron ingresar los guardias de seguridad. Se quedó sentado en el cordón, mirando el alargue en el celular y fue entrevistado por radio Marca. Enojado con el club, además.

"He salido un minuto o dos antes de que acabase el partido porque pensé que ya no nos íbamos a clasificar, al salir he escuchado el gol y al volver entrar a mi sitio no nos dejaron entrar los guardias de seguridad y un señor nos empujó. Es nuestro abono, ya llevo 24 años de abonado", expresó el hincha de poca fe.

Luego, agregó: "La policía nos dio patadas y dijo que había un cartel que si salíamos no podíamos volver a entrar. Mañana voy a reclamar en el club, pero de momento el mejor partido de la temporada nos lo estamos perdiendo".

Antes de terminar el tiempo reglamentario Real Madrid forzó el alargue con un segundo gol de Rodrygo y apenas iniciado el tiempo suplementario, Karim Benzema de penal puso el tercero y clasificación de su equipo a la final de la Champions frente a Liverpool.