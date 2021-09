El imperdible diálogo entre Scaloni, Juninho y Messi y la bronca de Tite

"La FIFA lamenta las escenas que precedieron a la suspensión del partido entre Brasil-Argentina correspondientes a los clasificatorios de la Conmebol para la Copa Mundial de la FIFA 2022, hecho que privó a millones de seguidores de este encuentro que enfrentaba a las selecciones de dos de los países con más peso futbolístico del mundo. Ya se han enviado a la FIFA los primeros informes del partido. Los órganos disciplinarios pertinente analizarán la información contenida en estos para tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo".

Con este comunicado publicado a través de las redes sociales de FIFA Media, el ente rector del fútbol mundial anunció que ya inició un expediente disciplinario que juzgará lo acontecido el domingo en el Arena Corinthians donde el partido entre Brasil y Argentina se suspendió a los seis minutos por el ingreso de autoridades de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil al estadio y a la cancha para intentar sacar del juego y deportar a cuatro jugadores de la selección argentina por una presunta violación a normas sanitarias adoptadas en el marco de la pandemia de coronavirus.

Las autoridades gubernamentales de Brasil fueron en procura de Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía de Aston Villa, Giovanni Lo Celso y Cristian "Cuti" Romero de Tottenham. Los cuatro juegan en la Premier League, liga que días antes de las Eliminatorias determinó que los jugadores de sus clubes no fueran liberados para jugar en Sudamérica porque tiene a esos países en una lista roja que exige que al retorno todos deban hacer una cuarentena estricta de 10 días al volver al país.

EFE

El bochornoso espectáculo en plena cancha con Messi discutiendo

Eso llevó a la Confederación Brasileña de Fútbol a bajar a nueve jugadores de Premier League de su lista original y citar a otros nueve nuevos.

También la Asociación Uruguaya de Fútbol se vio afectada debiendo desconvocar el domingo de la semana pasada a Edinson Cavani.

Tanto Cavani como buena parte de los jugadores brasileños se hubieran perdido dos partidos a nivel local y el debut de sus equipos en la Liga de Campeones.

Como Aston Villa y Tottenham no juegan copas internacionales esta temporada, los jugadores argentinos arreglaron con sus clubes -con el visto bueno de FIFA y de el TAS- para volver a Inglaterra tras jugar los dos primeros partidos de la triple fecha de Eliminatorias (Venezuela y Brasil). No jugarán contra Bolivia este jueves.

"Nos preparamos tres días en Brasil para jugar y a pocos minutos cancelan el partido. Una sensación amarga. Por cosas políticas se canceló", dijo Emiliano "Dibu" Martínez en conferencia de prensa este lunes al arribar al aeropuerto de Ezeiza.

"Si nos hubiesen avisado cuando llegábamos a Brasil no habría tanto quilombo. Una lástima, un papelón, porque íbamos a ganar", afirmó el golero de 29 años.

"Los cuatro de Inglaterra decidimos venir por el amor que tenemos a la camiseta. Después de ganar la Copa América (1-0 a Brasil en la final) todo el mundo quería estar y asumíamos las consecuencias", señaló el arquero.

Brasil también considera que toda persona que estuvo en los últimos 14 días en Inglaterra es de riesgo sanitario ante la pandemia de covid-19.

Que Martínez, Buendía, Lo Celso y Romero habían estado en Inglaterra se sabía desde que publicaron el domingo 29 de agosto la foto emprendiendo vuelo rumbo a Caracas.

Sin embargo, Anvisa fue por los jugadores el mismo día al hotel.

Como Conmebol intercedió para que no le sacaran los jugadores a Argentina se jugaron otra carta: interrumpir el partido apenas comenzado.

Por eso, en la cancha se reprodujeron los siguientes diálogos con imágenes de Sport TV.

Tite, el entrenador de Brasil, gritó furioso, "tienen 24 horas antes del partido, 72 horas antes del partido y vienen a hacerlo en el partido".

Juninho, exjugador de la selección de Brasil y actual mánager, le explicó la situación a Lionel Messi y Lionel Scaloni. "Lo hicieron de una manera equivocada, pero avisaron antes que los jugadores estaban informados".

Messi, que había vuelto a la cancha tras charlar amistosamente con Dani Alves, lo cortó y le dijo: "No nos avisaron. Hace cuatro días que estamos acá. Hubiesen venido el primer día y no así.

“Messi, les avisaron antes”, insistió Juninho.

Entonces intercedió Scaloni: “Yo te pregunto, ¿están fuera de regla? Juninho, ¿por qué no fueron a buscarlos al hotel? La Conmebol dijo 'pueden jugar'. Se acabó, no me busques donde no hay. Te lo pido por favor, ¿ok?".

Messi: “Hace tres días estamos acá, ¿esperaron a que empiece el partido para venir? ¿Por qué no avisaron antes? Si no pasa nada. Nos está mirando el mundo. Avisaban, se iban y listo. ¿Por qué no fueron al hotel?”.