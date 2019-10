El informe del USDA castigó a los cereales y fue más positivo para la soja

En Chicago los futuros de la soja llegaron esta semana a máximos en tres meses, ante la perspectiva de una menor oferta estadounidense, pero con señales todavía no claras sobre un posible acuerdo –aunque sea parcial– entre China y Estados Unidos.

El clima en algunas regiones productoras estadounidenses todavía puede quitar algo de rendimiento a los cultivos.

Ayer el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) fue positivo para la soja, al recortar más de lo previsto la proyección sobre la producción y los stocks finales estadounidenses.

El organismo redujo desde 98,87 millones a 96,6 millones de toneladas la estimación de producción. En la medida que ya había bajado el volumen de existencias al cierre de la zafra pasada, el USDA corrigió de 17,4 millones a 12,5 millones de toneladas su pronóstico sobre los stocks finales para 2019/2020, cuando el promedio del mercado esperaba una cifra sobre 14,2 millones de toneladas.

De esta manera, las existencias finales de la soja estadounidense estarían casi al mismo nivel que dos campañas atrás, lo que pone más presión sobre la oferta sudamericana.

Para el maíz el USDA mantuvo su proyección sobre la producción y recortó menos de lo esperado el pronóstico sobre stocks finales.

En el trigo el USDA elevó su estimación, tanto sobre los stocks estadounidenses como a nivel global, lo que fue bajista para los precios.

Con el informe de octubre ya atrás, el mercado evalúa la marcha de las negociaciones de dos días entre funcionarios chinos y estadounidenses que terminarán este viernes en Washington.

Los reportes de distintas agencias de noticias internacionales apuntan que Beijing quiere usar la mayor compra de productos agrícolas estadounidenses como para asegurar un acuerdo parcial y evitar la aplicación de más aranceles, además de no tocar temas sensibles para su economía.

A lo que sucede en estas reuniones –posiblemente nada definitivo– se suman las amenazas por una ola de muy bajas temperaturas y tormentas de nieve en algunas regiones productoras al Norte de Estados Unidos, con cultivos que todavía son susceptibles al clima.

Mercado local

En el mercado local la actividad por soja es casi nominal, con los principales exportadores que, en general, ya tienen cubiertas sus necesidades para embarques. Con una incierta demanda adicional por la soja disponible, pasan referencias con descuentos de US$ 20 por tonelada contra Chicago para la producción ya en acopios. Para negocios a puerto los descuentos iban entre US$ 7 y US$ 10 por tonelada.