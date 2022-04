"Quiero decirle que alguna puerta hemos golpeado con el señor alcalde, y vamos a seguir golpeando todas las que sean necesarias para que este parque metropolitano tenga su anfiteatro", proclamó el edil blanco Juan López, de pie y micrófono en mano ante los presentes en el homenaje por los 150° aniversario de La Paz, el pasado 10 de marzo.

Para ese entonces, la Intendencia de Canelones liderada por Yamandú Orsi ya tenía puesto el ojo en López como el posible voto definitivo para destrabar su propuesta de fideicomiso. Veintiséis días más tarde, el edil nacionalista rompió filas y se convirtió en el protagonista político de la semana, al permitirle al gobierno departamental frenteamplista tener aprobado un fideicomiso de hasta US$ 44 millones con distintas inversiones.

Su decisión, tan bienvenida por la administración Orsi, motivó en cambio una furibunda reacción de sus correligionarios blancos, que en menos de un día lo expulsaron del sector Alianza Nacional y le solicitaron la renuncia al partido. "No pertenece más al Partido Nacional", dijo en la tarde de este miércoles el presidente del Directorio, Pablo Iturralde.

Pese a que la mayoría de los ediles (opositores pero también oficialistas) se enteraron pocas horas antes acerca del acuerdo entre la Intendencia y López, las negociaciones se remontaban al menos hasta febrero, y las palabras del edil en La Paz ya dejaban entrever algunas pistas. En esa celebración a principios de marzo, recordó haber formado su familia en la década de los 80' en el barrio Rossi de La Paz, donde integró varias comisiones de fomento y presidió el club local La Bomba, y aprovechó para reivindicar el legado de las administraciones frenteamplistas.

Al relatar cómo se instaló en su vivienda, por ejemplo, López saludó a la exprosecretaria general Loreley Rodríguez. "Loreley sabe mucho de eso porque fue el primer gobierno de (Marcos) Carámbula. Esas viviendas tienen luz porque ella hizo todas las gestiones para que las tuvieran. No hay que olvidarse de las cosas", afirmó.

Luego se vanaglorió de trabajar espalda con espalda con el alcalde frenteamplista de La Paz. "Tuve el honor de ser concejal con Bruno Fernández como alcalde. Fue el momento que sentí que era lindo y podía ser útil trabajar en política. Siendo minoría me sentí a gusto", dijo López ese día. Y agregó: "Quiero decirle al señor alcalde que no se olvide del barrio Rossi".

Este miércoles 6 de abril, ya con un pie y medio afuera del Partido Nacional, López dijo que la realidad de su localidad fue uno de los ejes centrales negociados con Orsi previo a prestarle el voto que le faltaba.

En conferencia de prensa, Orsi lo resumió así: "Me planteó concretamente la mejora en su barrio, que es cierto que está bastante venido a menos". "El edil nos planteó precisamente sí que "nuestros municipios" sean contemplados", apuntó Orsi sobre el pedido respecto a los municipios blancos.

Del llamado al voto

El encuentro entre el intendente y López fue al día siguiente del referéndum, y para entonces ya estaban avanzadas las conversaciones. En febrero, el alcalde Fernández había llamado al secretario general de la comuna canaria, Francisco Legnani (uno de los principales gestores del proyecto fideicomiso de US$ 80 millones que había naufragado el año pasado, y que entonces buscaba dar con un plan B) para pasarle un aviso.

"Me llega de gente de La Paz que hay un edil de allá que estaba dispuesto a votar", contó Legnani a El Observador. La comuna tenía previsto de igual manera pedir endeudamiento por unos US$ 15 millones, un monto sustancialmente menor al planteado en un inicio, y con la condición de pagarlo en el período. Solo un voto en la oposición podía revertir ese escenario y dar mayor margen de maniobra más allá del quinquenio.

La reunión pautada con el intendente se hizo esperar hasta después del referéndum. La negociación fue en reserva, concebida en el círculo de mayor confianza de Orsi. Mientras que en julio del año pasado la lista 33 del diputado Sebastián Andújar y el edil colorado Alberto Costa aparecían como los más propensos a pactar con el oficialismo, ahora López daba la llave.

La nueva redacción pedía hasta US$ 44 millones, con la posibilidad de ajustar el número a la baja si el edil blanco echaba para atrás a último momento, y aprobarlo en un monto mucho menor solo con votos del Frente Amplio. El lunes ingresó el proyecto a comisión sin aviso, y ya el martes se iba a votar. "Yo me enteré 4 y algo de la tarde del martes de quién era el edil 21", confesó el edil frentista, Roberto Saravia. "Había especulaciones, como con la lista 33 de Andújar. Pero no teníamos claro quién era, más allá de que algunos ediles escucharon días antes que él estaba dispuesto", indicó.

El diputado blanco Alfonso Lereté se enteró el lunes de noche, luego de que el edil Fabián Colombo hiciera un "paneo" de llamadas para averiguar. "Me comunico de mañana con Richard Charamelo (líder de Alianza Nacional en Canelones). Inmediatamente lo llamó, se fue a La Paz para conversar y no lo pudo hacer recapacitar en el voto. Después fue a la Junta y tampoco pudo convencerlo", narró a El Observador.

La estrategia de Orsi no dio margen a la coalición para rearmarse y cerrar filas. "Se arrastró en el barro con esto, eso está clarísimo. Todo lo que había planteado como la panacea de la política, lo echó por la borda. Fue a buscar uno, y no le importó absolutamente nada. Dinamitó todos los puentes", arremetió Lereté.

Toda la situación despertó suspicacias en filas canarias opositoras, al punto que ediles como el blanco Alejandro Repetto se encargaron de dejar en actas que el asunto guarda un trasfondo "oscuro".

El intendente reunió en la mañana a sus principales jerarcas en su despacho y por más de hora y media evaluó la votación de la noche anterior, al tiempo que coordinaron el posicionamiento que adoptarían al salir a la opinión pública. "Esta vez el ordeno y mando no funcionó", resumió Orsi en conferencia.