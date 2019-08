El llanto de Fabini por no poder ganar el oro y llevarse la plata

Ricardo Fabini junto a Florencia Parnizari consiguieron la medalla de plata en la categoría snipe este sábado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Sin embargo, el profesionalismo y los años con tantas victorias que lleva encima Fabini hicieron que se emocionara hasta las lágrimas en las conferencia de prensa por no poder haber podido conseguir el oro.

"Habíamos planificado bien, veníamos primeros en la regata de la medalla. El cubano estaba en posición de que no nos podía alcanzar y bueno, pasó lo que podía pasar: exigimos demasiado al barco, queríamos ir más rápido y nos tumbamos. Los que me conocen saben que esto no me pasa casi nunca, pero hoy pasó por querer ir más rápido de lo que va el barco", indicó el velerista uruguayo.

Y agregó: "Nos vamos un poquito con ese sabor amargo porque queríamos la medalla de oro pero (llora), no se dio. Estamos con rabia (se volvió a quebrar), se escapó de nada. Faltó, pero bueno, creo que las perdimos nosotros. A la medalla la perdimos nosotros".