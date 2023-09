"El Maldad": la historia del hombre que aterrorizaba a los vecinos de Jardines del Hipódromo y que la fiscalía acusa de homicidio y lesiones

Eran las siete y media de una mañana de diciembre como cualquier otra. La víctima estaba preparando el carro con las cosas que iba a vender en la feria mientras tomaba un mate con whisky y conversaba con su mujer.

—Ahí fue que vino él —declaró en un juicio oral la semana pasada.

Después de brindar algunos detalles más, la fiscal adscripta de Homicidios Alana Eccher le preguntó a quién se refería cuando hablaba de él.

—A Maldad. No sé qué pasó por la cabecita de él, me dio un tiro en la cabeza. Me quería tirar (otro tiro yo estando) todavía en el piso y el muchacho lo atajó —contestó refiriéndose a otro hombre que también estaba allí, pero que él no conocía.

Los testigos reservados presentados por Fiscalía insistieron sobre lo mismo. Maldad era realmente malo, prepotente, violento, "que le mete la pesada a todo el mundo" y que andaba siempre con "fierros".

—Él siempre está drogado, hace rapiñas, desde que está preso el barrio ha podido respirar. Su familia está buscando por ajustes de cuentas a todos los que quieran salir de testigos —declaró uno de ellos.

Pocos minutos después de ese hecho ocurrido el 15 de diciembre de 2021, la Policía arrestó al hombre apodado "El Maldad" e incautó un arma que estaba a metros de allí y de la que le atribuyen la propiedad.

Esa mañana de verano en Jardines del Hipódromo, El Maldad se acercó a la víctima para ofrecerle cosas para revender en la feria. Pero la mujer del feriante le dijo que no le comprara nada y el hombre entonces le pidió "que arranque, que se vaya".

"Se enojó, estaba drogado", declaró la víctima la semana pasada en el juicio.

Análisis balísticos indicaron que el arma que le incautaron a El Maldad había sido usada en un homicidio cometido un mes y medio antes, el 30 de setiembre de 2021, en el que varios testigos lo señalaban como el autor. Eso hizo que la Fiscalía de Homicidios de 3o Turno, de la que Eccher es adscripta, lo acusara por un delito de homicidio, violencia privada agravada, lesiones personales y delito de porte y tenencia de armas por reincidente, y pidiera la condena por 13 años de prisión.

Son pocos los testigos que lo conocen por su nombre real, por eso, a la hora de interrogarlos, la fiscal y las abogadas —Rosario Silvera y María Noel Rodríguez Nader, de la Defensoría Pública— lo llaman "señor Maldad". Maldad es bajo, mide cerca de 1.60, delgado y muy parco. Sus abogadas tienen que contenerlo para que no se altere durante el juicio y mientras escucha las declaraciones de los testigos protegidos, que prestaron testimonio sin dar su identidad por miedo.

El 30 de setiembre de 2021, donde murió de dos disparos un vecino de la calle Zurich (Jardines del Hipódromo), "estaba todo el barrio viendo", según la declaración de varios testigos. Según la teoría fiscal, El Maldad lo había estado buscando toda la mañana y tras una breve conversación, le dio dos tiros, para luego salir corriendo hacia el asentamiento que hay en la esquina, donde él vive.

Uno de los oficiales que participó del caso, dijo que, de acuerdo a lo que lograron reconstruir en ese momento, El Maldad creía que la víctima le había "buchoneado" a la Policía que en su casa había una boca de pasta base.

Un vecino, que declaró con reserva de identidad, detalló que Pato —un pariente de Maldad que no fue identificado— le pegó a la víctima a puño cerrado y que fue él, el acusado que estaba en audiencia, el que le había pegado los dos tiros. El hermano del fallecido, que también estaba ahí, lo empezó a increpar diciendo "¿qué hiciste con mi hermano? ¿qué hiciste con mi hermano?", eso hizo que Pato le dijera a Maldad: "Ya está, ya está" y se retiraran.

A la pregunta sobre cómo fue el homicidio, no dudó en responder: "Lo hizo sin escrúpulos, me dejó impactado, (fue) como matar a un perro. Él no le hizo nada, estaba parado ahí".

Para hablar sobre el estado mental de El Maldad, se presentaron dos psiquiatras. Una perito del Instituto Técnico Forense, que habló sobre su tendencia a volcar la responsabilidad al entorno y la baja frustración.

"En vez de gestionarlo con la palabra, pasa al acto, un insulto, un golpe, romper una cosa. En vez de negociar, agarro todo a patadas", ejemplificó.

La segunda psiquiatra la atendió en Emergencia del Hospital Vilardebó y ratificó su diagnóstico para el acusado: una discapacidad intelectual leve. A su vez, destacó que tenía poco control de los impulsos sociales.

A ambas profesionales, Maldad les describió un contexto de grandes dificultades a nivel de salud mental: una pensión por su discapacidad, asistencia a una escuela especial cuando era chico y la ingesta compulsiva de medicamentos. A una de ellas le dijo que tomaba seis diazepam por día, que compraba en la feria.

"Desde los 21 años solo estuve preso y con líos", le contó.

Los argumentos jurídicos y el resultado del juicio

El juicio por el homicidio y las lesiones graves terminó este miércoles y ahora la jueza María Noel Odriozola deberá valorar toda la prueba para tomar una decisión. En sus alegatos de clausura, la fiscal Eccher resaltó el terror que generaba Maldad en el barrio, las coincidencias de las armas y cómo todos los testigos lo sitúan en el lugar.

La abogada Silvera, que defendía a Maldad, insistió en que las varias pericias balísticas realizadas no podían certificar que el arma fuera la misma en los dos crímenes y que tampoco se le había incautado directamente a su representado, sino que a unos metros. Por otra parte, valoró que la amplia mayoría de los testigos de la Fiscalía fueron de identidad reservada y, por ley, esos testimonios tienen menos valor porque la defensa tiene menor información para contrainterrogar. Además, cito el caso de un testigo que en Fiscalía había dicho que escuchó los tiros y en juicio advirtió que había visto el homicidio.

"Hay más dudas que certezas y en esos casos corresponde absolver", indicó.