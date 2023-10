El mensaje de Darwin Núñez a los hinchas de Liverpool, luego de la derrota del sábado y del error arbitral

El delantero uruguayo Darwin Núñez, no pudo tomar parte del partido y de la derrota de Liverpool en el último minuto de adición en su visita a Tottenham Hotspur de este sábado por la séptima fecha de la Premer League en Londres.

El artiguense no integró el equipo titular de Liverpool debido a una leve molestia en la rodilla, según informó el técnico Jürgen Klopp antes del encuentro.

No obstante, promediando el complemento y con el partido 1-1, el entrenador iba a hacerlo ingresar.

Tanto fue así, que Darwin ya estaba pronto tras haber calentado previamente y se había cambiado.

Sin embargo, en ese mismo momento, Liverpool, que ya jugaba con 10 hombres por la expulsión de Curtis Jones a los 26 minutos, recibió la segunda roja.

El portugués Diogo Jota vio una nueva amarilla y dejó a su equipo con nueve hombres.

Esto cambió los planes de Klopp, quien mandó tres variantes, pero dejó sentado en el banco, ya cambiado para entrar, a Darwin Núñez.

Fue un partido muy extraño para lo que normalmente muestra la Premier League, ya que el arbitraje fue muy malo.

Luis Díaz, el colombiano de Liverpool, anotó un gol totalmente lícito y que en la imagen del VAR se aprecia que no está adelantado.

Sin embargo, desde el VAR no se dieron cuenta y no lo convalidaron.

El mensaje de Darwin Núñez en su cuenta de Instagram

Cuando finalizó el encuentro, Liverpool subió a su cuenta de Instagram: "Se terminó (el partido) con derrota".

Y Darwin contestó: "‘Come on Liverpool, we are together and against everyone. 💪🏽✊🏽" (“Vamos Liverpool, estamos juntos y contra todos. 💪🏽✊🏽").