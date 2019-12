Tras el boom, el mercado de haciendas pegó la vuelta y busca su nuevo equilibrio

El mercado ganadero comenzó su tercera semana consecutiva de ajustes a la baja, ambientado por una demanda china por carne vacuna estabilizada, una alta participación de la faena de ganado de cuota 481 (animales terminados en feedlots) y campos que comienzan a sentir el déficit hídrico.

El incremento de la faena de corral genera, a su vez, que se alarguen las entradas y, por lo tanto, que bajen los precios.

“Veníamos con ingresos a frigorífico de cinco días o una semana y ahora están, en promedio, al doble, unos 10 días. Se alargan las entradas y se achican los precios”, comentó a El Observador Facundo Schauricht, directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Los valores de referencia que marca la reunión semanal de la ACG arrojan que el novillo especial bajó siete centavos, a US$ 4,26 por kilo a la carne. La vaca gorda especial bajó cinco centavos, a US$ 4,12, y la vaquillona, que también sufrió el mismo ajuste, quedó en US$ 4,19 por kg.

El comentario general de los consignatarios fue “con faena estable, se alargan las entradas y se ajustan los valores”.

Para Schauricht, el año ganadero va a cerrar muy bien y puntualizó que más allá de la baja, los precios son “históricamente altos”, sobre todo si se los compara con los valores que tiene Estados Unidos, que son “imponentemente buenos”.

“La baja está dentro de la lógica. Vienen los pedidos de faena de ganado de cuota (481), los precios se calman o pueden tirar para abajo. Sobre todo en noviembre que puede aparecer más oferta. El clima está seco y es normal que bajen. Además, hay que pensar en la industria, que está pasando por un año muy complejo con valores muy altos de la materia prima y ni que hablar de los costos de producción que tienen”, concluyó.

Uruguay está, por un factor externo –la excepcional demanda por carne vacuna china–, ante la mejor coyuntura ganadera de su historia. La hacienda gorda cotiza como nunca y hasta ha superado los precios de la región y del mundo.

Año histórico para las vaquillonas

Durante la última semana al 29 de noviembre, según lo informado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), la industria frigorífica procesó 46.584 vacunos, algo menos que la semana previa.En total fueron 21.485 novillos (+0,3%) y 32.803 vaquillonas (+2%). En tanto, la faena de vacas bajó 1,7% a 15.497 cabezas.

Según lo informado por la consultora Blasina y Asociados, en noviembre, la faena de vaquillonas alcanzó un nuevo récord influida, en parte, por la cuota 481 que ha captado una proporción creciente de hembras, una valorización de un producto de calidad casi igual al novillo. También se explica por un mayor interés por esta categoría en negocios por fuera de la cuota.

En los últimos 12 meses, la faena de vaquillonas superó las 300 mil cabezas y alcanzó un 14% de participación sobre el total de la faena, la más alta de la historia para esta categoría.

Las plantas más activas fueron Las Piedras (4.471 cabezas), Marfrig-Tacuarembó (4.303) y Minerva-Carrasco (4.258). En noviembre la faena ascendió a 189.493 vacunos, casi 38 mil menos que en el mismo mes de 2018.