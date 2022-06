El movimiento indigenista levantó la protesta tras lograr un principio de acuerdo con el gobierno

La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Canaie) levantó las protestas que comenzaron hace 18 días tras conseguir respuestas positivas a algunos de los reclamos ante el incremento del costo de vida, según anunciaron la propia organización y representantes del gobierno en el marco de la mediación de la Iglesia Católica.

De acuerdo con lo informado en una conferencia de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la ciudad de Quito, el Poder Ejecutivo aceptó reducir 5 centavos de dólar adicionales a los 10 que ya le había quitado al precio del gasoil y la nafta. Adicionalmente, el gobierno del presidente Guillermo Lasso se comprometió a derogar el estado de excepción vigente en varias provincias.

Las partes, además, convinieron en conformar una mesa de diálogo que durante los próximos 90 días buscará terminar de negociar las cuestiones que quedan pendientes, como el control de los precios de los productos agrícolas, la suspensión de las actividades mineras y petroleras en territorios nativos, y la declaración de una moratoria de dos años para los campesinos endeudados con el sistema bancario.

A la sede la Conferencia Episcopal Ecuatoriana asistieron el ministro de Gobierno, Francisco Giménez; el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín; y el secretario de la Administración Pública, Iván Correa; mientras que en representación del movimiento indígena estuvo el presidente de la Conaie, Leónidas Iza.

También participaron el titular de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Luis Cabrera; y los presidentes de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin); del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine); y los rectores de la Universidad Salesiana, entre otras personalidades del ámbitos social y académico.

"Participaremos para concluir con este diálogo. Invitamos a las autoridades del estado a no poner más pretextos, no más condiciones, nosotros jamás hemos puesto condiciones, siempre hemos dicho que hacen falta garantías, de un lado y del otro, para que lo que se habla se cumpla. Sea en este tiempo o en el tiempo que sea necesario: garantías, no condiciones", afirmó Iza en un video difundido por Twitter antes de la conferencia en la sede de la Conferencia Episcopal.

El principio de acuerdo al que siguió el levantamiento de la protesta que sacudió al país se alcanzó luego que la Iglesia Católica aceptara mediar y tras la decisión del gobierno de romper el diálogo dos días atrás, cuando acusó a militantes de la Conaie de atacar a un convoy de policías y militares en la amazónica provincia de Sucumbíos, hecho en el que resultó muerto un militar y heridos otros 12 uniformados.

Los diálogos, que habían empezado el lunes luego de más de dos semanas de protestas y que tuvieron su punto más violento los días jueves y viernes de la semana pasada en Quito, dejan atrás, al menos por el momento, un ola de protestas y represión denunciada por los organismos de derechos humanos que tuvieron un saldo de cinco manifestantes muertos, otros 500 heridos de diversa consideración y aproximadamente 150 detenidos.

"Reiteramos que la voluntad del Gobierno nacional es primero garantizar la paz de los ecuatorianos y en función de ese criterio no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar por la vía del derecho y del respeto de la constitución a esa paz tan anhelada", apuntó Jiménez, informó la agencia de noticias AFP. Aunque el gobierno había dicho en la víspera que no estaba dispuesto a dialogar con Iza, señaló después de la mediación iniciada por la Conferencia Episcopal que no pretendía "poner condicionamientos" a este nuevo acercamiento.