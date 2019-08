El MPP largó con todo: "Luis y los Tahona boys", Saguinetti "el titiritero" y otros palos a Talvi

El Movimiento de Participación Popular (MPP) inició su campaña rumbo a las elecciones de octubre con artillería pesada. El sector del Frente Amplio que busca otra vez ser la primera fuerza dentro de la coalición de izquierdas lanzó esta semana una serie de spots que se emiten en radios pero que también están subidos al canal de YouTube de la agrupación titulados "Nostálgicos de los 90'". Allí la agrupación liderada por el expresidente José Mujica formula cuestionamientos a los candidatos opositores Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi acerca de aspectos programáticos y políticos pero también sobre cuestiones vinculados a la vida personal.

En las cinco piezas que fueron subidas a Youtube entre este miércoles y el jueves además el MPP alude al expresidente colorado Julio María Sanguinetti como "el titiritero" y a la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Betriz Argimón, como una "señora bián".

Cada uno de los avisos culmina con la invitación al lanzamiento de la nueva fase de la campaña del Espacio 609, que será el 30 de agosto en el Museo del Carnaval.

Los spots comienzan con la voz de una mujer que simula ser una locutora de un programa radial donde la audiencia llama para pedir canciones. "Hola, nostálgicos de los 90'", dice la conductora al inicio. Y luego un hombre se despacha con algunas frases, haciendo las veces de que está pidiendo un tema. "Me pasas por favor no acepto tus Consejos de Salarios, interpretada por Lacalle y Talvi", es uno de los mensajes. Ante esa intervención, la locutora respondió: "La ubico, pero eso no se escucha más".

En otro de los mensajes la voz del hombre dijo que quería pedir el tema "living la vida loca en un barrio privado". "¿Y esa quién la canta?", responde la mujer que hace de locutora. "La canta Luis y los Tahona boys", dice a continuación el interolcutor. El mensaje hace referencia a que Lacalle Pou vive en el barrio privado La Tahona, en el departamento de Canelones.

En la campaña hacia la interna, la precandidata frenteamplista que impulsó el MPP, Carolina Cosse, ya utilizó ese recurso para cuestionar al líder nacionalista.

“Yo creo que en Uruguay se ha dado un proceso de poner el tema social en la mesa, lo cual me parece muy bien porque la verdad uno no vive, salvo algunos pocos que viven en barrios privados, flanqueados, encerrados en un ámbito diferente, los demás vivimos en sociedad”, dijo Cosse ante los medios luego de una reunión que mantuvo en marzo con la Unión de Exportadores.

La por entonces precandidata fue repreguntada acerca de si el precandidato nacionalista, Luis Lacalle Pou no está “consustanciado” con la sociedad y si sus declaraciones eran una crítica al dirigente blanco por el lugar donde vive. “No fue un golpe a nadie. Fue una realidad. Si tu vivís encerrado en otra realidad a veces pensás que tu realidad es el mundo. Eso es algo que nos pasa a todos”, dijo la precandidata que vive en el barrio Punta Carretas de Montevideo.

Esas declaraciones le valieron cuestionamientos a Cosse. Entre los que la salieron a trancar estuvo el intendente canario, Yamandú Orsi, que es uno de los referentes del MPP y señalado como por Mujica como una de las caras de la renovación del oficialismo. "La realidad que me toca a mí es que mucha gente de estos barrios se integra”, afirmó en ese momento Orsi a El Observador.

Leonardo Carreño

A Lacalle Pou también lo aluden en los avisos del MPP por la polémica que tuvo en la campaña de 2014 sobre la ley que consagró las ocho horas de los trabajadores rurales. "El tema es 'como quisiera poder tener descanso', pero la orginal no, la que cantaban los trabajadores rurales", dice el hombre que pide las "canciones".

En agosto de 2014, a la salida de una reunión en la Residencia Universitaria Conventuales, al candidato blanco le preguntaron por qué no había votado esa normativa y en su respuesta dio argumentos. "Porque no lo creímos apropiado al trabajo en el medio rural. Yo creo que tiene que haber una defensa del trabajo rural. Ha habido empresarios rurales que se manejan decentemente con el trabajo rural, y hemos visto de las otras", dijo.

El error de Lacalle Pou fue que contestó como si la pregunta partiera de una verdad, cuando los blancos sí votaron esa ley. El tema fue utilizado luego durante el resto de la campaña para cuestionar al candidato blanco.

El histórico líder colorado, Sanguinetti, también fue blanco de los mensajes. "Quisiera pedir un tema nuevamente: 'Sanguinetti no está, Sanguinetti se fue', de la banda escondeme al titiritero", dice otro de los mensajes al tiempo que también Argimón fue aludida en la serie de spots. "Quiero pedir ese que dice 'a la muchacha que limpia en casa la ayudo con los boletos (...) de Beatriz y las señoras bián", finalizó el audio con un tono de voz impostado.