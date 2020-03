El pánico disminuye las defensas y hay más riesgo de contraer coronavirus, advierte OMS

La confirmación de al menos seis casos de coronavirus en Uruguay generó todo tipo de reacciones en la población, que si bien estaba en alerta por la llegada inminente de la enfermedad, todavía no se había enfrentado a un caso real. Tras la confirmación del Ministerio de Salud Pública (MSP) los mensajes a través de Whatsapp y redes sociales generaron pánico, que luego se trasladó luego a los comercios, donde aumentó considerablemente la demanda de los productos de higiene.

Sin embargo, evitar entrar en pánico, mantener la calma, así como una actitud responsable –tanto a nivel sanitario como de consumo– son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la OMS en Uruguay, el médico Giovanni Escalante, explicó a El Observador que "se han hecho diversos estudios" a nivel mundial que "demuestran que las personas que están bajo estrés, preocupación excesiva o miedo extremo enfrentan cambios en la química de su organismo".

Esos cambios están vinculados con la generación de cortisol, una hormona cuya generación aumenta con el estrés y afecta al sistema inmunológico.

AFP

Cuanta más cortisol segrega la persona, menos defensas genera y más proclive está a contraer cualquier virus, en este caso el Covid-19. Esto también aplica para los casos en los que la persona no está durmiendo bien, sostuvo Escalante, quien agregó que también operan otros factores en ese escenario, como el consumo de tabaco –que disminuye la capacidad de defensa de los bronquios– y el consumo excesivo de alcohol.

Es por esta razón que la OMS hace especial hincapié en tener una conducta cívica responsable. Escalante dijo que esta enfermedad –que se detectó en diciembre de 2019 en Wuhan, China– debe ser puesta en "un contexto de realidad". "¿Qué dicen las evidencias mundiales? Que de 100 casos confirmados de Covid-19, 80% tienen sintomatología muy similar a un resfrío o gripe. Ese 80% se va a recuperar, ni siquiera va a necesitar los cuidados del servicio de salud, se quedará en su casa, tratando la enfermedad como se trataría a una gripe común", señaló el representante de la OMS-OPS.

De 100 casos, las estadísticas muestran que 80 se recuperan, 15 pueden enfrentar alguna complicación y 5 pueden desarrollar complicaciones graves. Dentro de esos 5 casos, solo 1% o 2% pueden terminar en fallecimientos, dijo Escalante. "Hay que tomarlo en esa dimensión, pandemia no significa que sea mortal, sino que refiere a la diseminación masiva", agregó.

El médico de origen peruano recomendó que las personas sean cuidadosas en el uso de barbijo, la higiene personal, así como en separar los utensilios y en pedirle a los familiares que mantengan distancia, siempre en casos sospechosos de portar Covid-19.

"Si no voy a necesitar algo, ¿para qué voy a comprar? No me voy a comprar todo el alcohol en gel de la farmacia por si acaso", señaló Escalante y pidió tener un "consumo responsable".

Medidas

AFP

El representante de la OMS-OPS en Uruguay dijo que está en contacto permanente con las autoridades sanitarias del país, en especial con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, con quien acordó la pronta entrega de un lote de contingencia de kits personales para médicos y de kits de diagnóstico.

Los kits personales incluyen barbijos, guantes, lentes, batas y sobre batas, mientras que los kits de diagnóstico permitirán detectar la presencia de Covid-19 en unas seis horas.

"Pero es una reserva de contingencia, porque ya el MSP ha estado coordinando con prestadores públicos y privados para asegurar la logística", afirmó Escalante.

Otro tema que se está negociando es adelantar la llegada de las vacunas antigripales, sobre todo para proteger a la población de riesgo, que son los adultos mayores. Si bien la vacuna no vuelve inmunes a las personas, que aún así pueden contraer coronavirus, sirve para evitar que las personas contraigan gripe y de esa forma sean proclives al contagio.

"De esa manera no se utilizarán las camas de CTI o los servicios necesarios para casos complicados", señaló Escalante.

El representante de la OMS en Uruguay consideró que el país tiene servicios "bien organizados" por lo que podrán atender la demanda. Consultado sobre el momento en el que el gobierno decidió reforzar las medidas, Escalante afirmó que hasta el momento no estaba circulando el virus y las medidas se fueron tomando de forma progresiva.

"Han ido aprobando mecanismos de identificación precoz de los casos y ahí está la prueba, se han detectado rápidamente los casos y se están rastreando los contactos", afirmó.

"Hay lecciones aprendidas en todos los países del mundo que indican que si los servicios de salud están bien organizados, la posibilidad de que la curva –el número de casos de Covid-19– sea muy alta, se aplana. Si a esto se añade la conducta responsable de la población, entonces obviamente habrá una evolución favorable", estimó Escalante.

El viernes a la noche el presidente Luis Lacalle Pou declaró de forma "preventiva" la "emergencia sanitaria" acompañada de una serie de medidas. Ese paquete incluye la suspensión de los espectáculos públicos –incluido el fútbol–, el cierre parcial de fronteras y una cuarentena obligatoria para las personas que lleguen desde países declarado de riesgo o sintomáticos. Si bien esa lista es variable, por el momento comprende a China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, España, Francia y Alemania.

También se prohibió el descenso de pasajeros y tripulantes de los cruceros. Las clases por el momento no fueron suspendidas, pero no se pasará lista en las instituciones –sean públicas o privadas–.