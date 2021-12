El pasivo y el Puma: se calentó la campaña de Nacional con un cruce en redes entre Majic y Palma

La campaña para las elecciones del Club Nacional de Football tuvo este martes un cruce entre candidatos de distintas listas a raíz de la Memoria y Balance que la actual administración tricolor presentó ese día y que fue aprobada por la asamblea de socios.

Como informó Referí, Nacional cerró su balance 2021 con US$ 4.400.000 de utilidad, al tiempo que su pasivo fue de US$ 32.000.000. El actual presidente José Decurnex recibió el club en diciembre 2018 con un presupuesto de US$ 14.000.000 anuales y lo redujo a US$ 6.000.000, en 2021. Además, recibió el club sin dinero en caja y ni cuentas a cobrar

Este martes a la noche, Daniel Majic, candidato a presidente por la agrupación Identidad Nacional 1405, manifestó que "el pasivo aumentó con respecto al club que dejó el "Puma" Rodríguez”, el anterior titular del club. “Tenemos más deudas que antes”, dijo en declaraciones a Vamos que vamos de radio Uruguay, en las que indicó que el pasivo que dejó la administración de Rodríguez estuvo en el entorno de US$ 25.000.000.

🎧 El candidato a la presidencia de #Nacional, Daniel Majic, señaló en #VQV que el pasivo del club aumentó y superó con relación al que había dejado el de la presidencia de José Luis Rodríguez 👉 https://t.co/l4XTLMHQCF pic.twitter.com/qWJvfaIFTX — #VamosQueVamos (@VQV_Futbol) December 1, 2021

Dicho programa compartió ese tuit, que fue cuestionado por Antonio Palma, actual directivo del club y uno de los integrantes de Compromiso Nacional, la lista oficialista que encabezan José Fuentes y Alejandro Balbi.

Leonardo Carreño

Antonio Palma y directivos albos

“Llegaste una hora tarde a la Asamblea, no emitiste opinión y salís a decir eso en la radio… Qué triste lo tuyo @MajicDaniel… qué poco querés a Nacional !!!!”, comentó, mencionando a Majic.

Llegaste una hora tarde a la Asamblea … no emitiste opinión , y salís a decir eso en la radio … que triste lo tuyo @MajicDaniel … qué poco querés a Nacional !!!! https://t.co/g7lEyPXA3l — Antonio Palma #37028 (@tonybolso) December 1, 2021

Este, a su vez, le respondió en sus redes. “Te expliqué por qué llegué tarde, ahora explícame si estás defendiendo a Decurnex o al Puma, a quien llevaste a la presidencia. Decurnex hizo lo que pudo con el club que le dejaste, la verdad se asume y de los errores se aprende. Yo cuido a Nacional, te acordás lo que decías de Ache”, escribió.

“O capaz te molestó que hice referencia a que se subió el pasivo del Puma y de la cual fuiste parte activa, aunque duela. Vamos arriba, Nacional es demasiado grande para quien no enfrenta la verdadera situación, sin humildad y ni autocrítica, así estamos”, agregó Majic en otro tuit.

En el intercambio a través de las redes también se metió Gustavo Amoza, actual directivo y compañero de lista de Palma. “Daniel con gusto te ayudo a interpretar el balance. Activo menos Pasivo es igual Patrimonio. Un aumento de Pasivo cómo análisis aislado es irrelevante, lo grave es aumentar el pasivo sin aumento de patrimonio, eso es financiar perdidas. Pero no es el caso. El patrimonio creció”, señaló.

Diego Battiste

José Decurnex

Días atrás, Majic se había desligado de la administración de José Luis Rodríguez. “Para los cazadores de Pumas que insisten en comparaciones, les sugiero que los busquen en otro lado, porque la lista 1405 es la única que no presenta a ningún ex y la única que no tuvo participación en ese periodo. Aclarado esto, agrego: cualquiera se puede equivocar, pero no mentir”.