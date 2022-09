El precio del novillo gordo pierde la referencia de los US$ 5 por kilo

El ganado gordo sigue en un ajuste gradual de precios y esta semana quebró los US$ 5 por kilo para el novillo. Los valores son disímiles entre las plantas. Y al cierre de cada semana se concreta algún ajuste en la propuesta de las industrias.

El eje se ubica en US$ 4,90 por kilo en cuarta balanza para el novillo gordo. Los ganados especiales tienen 10 centavos más o menos dependiendo de la planta. La vaca gorda cotiza entre US$ 4,65 y US$ 4,75 por kilo.

Con eso como marco, las entradas a las plantas rondan los 10 a 12 días.

La demanda sigue cautelosa. No hay presión de compra, con una faena que sigue sumergida. Los 32.807 animales faenados la semana pasada –feriado de por medio– fueron 17.000 menos que en la misma semana de 2021, también con feriado, con una retracción de 34%.

Además, aparece algo más de oferta de haciendas.

El mercado sigue una lógica distinta a lo que suele suceder habitualmente en esta época, con faenas en aumento y precios al alza, señaló José Aicardi, director de MegaAgro.

Juan Samuelle

Ganado en terminación en feedlot.

El debilitamiento del yuan

En el mercado internacional se observa con atención la evolución de China. La demanda de carne no ha parado, pero sí hay un ajuste de precios. El debilitamiento del yuan pone a la defensiva a los compradores y hace el mercado más pesado. En algunos cortes se ve una caída de 20% respecto al pico de precios de abril, aún así valores muy buenos.

“Claramente hay un desajuste entre el precio de la hacienda y el actual precio de exportación”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural el broker Juan Lema, director de Agromeals.

Esta época del año es el momento en el que China habitualmente tiene una mayor demanda para que llegue carne antes de las festividades. Pero esto no se está reflejando en los precios. La gran oferta de Brasil, que hasta julio exportó 22% más que en 2021, ha tenido impacto.

En Europa en las últimas semanas hubo un rebote de precios. El Rump & Loin ronda los US$ 12.000 por tonelada y comienzan las compras para fin de año, con una demanda más activa. En ese mercado predomina la volatilidad.

Por ahora el precio promedio de exportación que publica semanalmente el Instituto Nacional de carnes (INAC), con un desfasaje respecto a los últimos negocios concretados, se sostiene sobre los US$ 5.000 por tonelada.

En lo que va del año el promedio alcanza los US$ 5.154 por tonelada, mostrando una suba interanual de 27%.

EO

En el mercado de reposición predomina la firmeza y el ternero sigue arriba de US$ 3 por kilo en vísperas del entore.

Así se reflejó en el remate de Pantalla Uruguay de esta semana. La invernada tuvo ventas del 100% y mucha firmeza. Más selectivo estuvo el mercado para la cría. El ternero promedió US$ 3,06, lo que representa un aumento de 4,8% respecto a los valores del remate de julio.

En tanto, hay una luz amarilla en el pronóstico climático para la primavera, con la posibilidad de una tercera Niña consecutiva.

Por ahora los rebrotes de los campos vienen lento y los ganados se han sentido. En el sur del país los verdeos vienen empujando, pero con cierto atraso.

En lanares el mercado muestra firmeza, con subas prácticamente en todas las categorías en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

El cordero hasta 35 kilos tuvo otra semana en US$ 4,54. El mamón alcanzó los US$ 4,85; el pesado US$ 4,88; los borregos US$ 4,82; los capones US$ 4,41; y la ovejas US$ 4,33 por kilo.