El presidente Lula da Silva firmó con los 27 gobernadores estaduales una carta de compromiso democrático

A casi tres semanas del intento golpista del bolsonarismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó con los gobernadores de los 27 estados del país una carta en defensa de la democracia.

"La democracia es un valor innegociable”, dice el texto divulgado por el Palacio del Planalto al cabo de una reunión del presidente con los mandatarios estaduales.

“Sólo a través del diálogo que ésta favorece podremos priorizar el crecimiento económico con la reducción de nuestras desigualdades y de los males sociales que hoy imponen sufrimiento y desesperación a una parte significativa de la población brasileña", añade el documento.

Según informó el portal G1, del grupo Globo, varios gobernadores electos por el bolsonarismo, manifestaron durante el encuentro su "compromiso" con la estabilidad institucional y social del país.

Esta fue la segunda reunión que Lula mantiene con los gobernadores desde que asumió el cargo, el 1° de enero. La primera fue un día después de la asonada golpista y en esa oportunidad algunos gobernadores electos por el bolsonarismo bajaron la rampa del Palacio del Planalto junto al mandatario en dirección al Supremo Tribunal Federal (STF), en un gesto altamente simbólico.

En tanto, el máximo tribunal de justicia del país, que lleva adelante la investigación por la asonada de Brasilia, ordenó el viernes la detención de once personas involucradas en los ataques a las sedes de los tres Poderes del Estado.

Entre los que tienen pedido de captura figura un sobrino del ex presidente Jair Bolsonaro. Se trata de Léo Indio, acusado de tener un rol dirigente en la intentona. También se practicaron 27 allanamiento en 5 estados.

De la reunión con los gobernadores también participaron el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y varios ministros, cumpliendo así una de las promesas de campaña del líder del Partido de los Trabajadores (PT) de "restablecer el pacto federal", a diferencia de la tensa relación que mantuvo su antecesor con los gobernadores.

En el encuentro, Lula dijo que es necesario garantizar al pueblo brasileño que "se terminó la propagación del odio" y que no se va a repetir lo ocurrido el 8 de enero, cuando partidarios del ex presidente atacaron y vandalizaron el Congreso, el Palacio del Planalto y la sede del STF.

"Vamos a recuperar la democracia en este país, y la esencia de la democracia es hablar lo que uno quiera, siempre que no obstruya el derecho de los demás a hablar. Por eso digo que Brasil volverá a la normalidad", declaró el presidente.

Reiteró que no hará diferencia entre los gobernadores que lo apoyan y los opositores y que quiere tener una buena relación con todos.

"En todos los estados a los que vaya, visitaré la oficina del gobernador, a menos que él no quiera. No haré como los terroristas e invadiré la oficina del gobernador. Pero no quiero llegar a un estado y tener al gobernador como enemigo, porque votó a fulano o a mengano", dijo.

"Por mi parte quiero que los gobernadores sepan que la puerta de mi oficina estará abierta, el teléfono estará listo para atender cualquier demanda", aseguró.