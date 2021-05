Un mega concierto para promover la vacunación juntó al príncipe Harry, J-Lo, Biden y hasta el papa

El príncipe Harry se unió a la realeza del pop, incluida Jennifer López, en un concierto repleto de estrellas este domingo en Los Ángeles para promover una vacunación mundial más rápida y justa contra el covid-19.

"Vax Live: The Concert To Reunite The World" ("Vax Live: El concierto para reunir al mundo") contó con mensajes de vídeo del papa y del presidente Joe Biden y con apariciones de estrellas de Hollywood como Ben Affleck y Sean Penn, entre otros.

El espectáculo se emitirá en televisión y en YouTube el 8 de mayo, después de haber sido grabado el domingo ante miles de espectadores vacunados en un gran estadio de California.

Valerie Macon / AFP

Jennifer López subió al escenario del Vax Live

"Esta noche, nos solidarizamos con los millones de familias de toda India, que están luchando contra una segunda ola devastadora", dijo el príncipe Harry, que fue recibido con una gran ovación.

"El virus no respeta fronteras, y el acceso a la vacuna no puede estar determinado por la geografía", añadió en su primera aparición en persona en un gran evento público en California desde que se trasladó el año pasado a Estados Unidos con su esposa, Meghan Markle, quien no estuvo presente.

El concierto organizado por Global Citizen, una organización internacional de defensa de los derechos humanos, tiene como objetivo luchar contra la desinformación sobre las vacunas, al tiempo que hace un llamamiento a los líderes mundiales y a las empresas para que actúen y hagan donaciones.

Emma McIntyre / Getty Images via AFP El colombiano J Balvin también fue parte del recital

Miles de espectadores se reunieron por primera vez en el gigantesco estadio SoFi de Los Ángeles, recientemente terminado. La mayoría de los asistentes eran trabajadores médicos de primera línea, muchos de ellos llevando uniformes de enfermeros y médicos.

Selena Gómez ejerció de anfitriona y pidió que se destinen "dosis y dólares" a los países más pobres del mundo. También actuaron Foo Fighters, acompañados por Brian Johnson de AC/DC, y J Balvin.

J-Lo explicó a sus fans que se había visto obligada a pasar las Navidades sin su madre por primera vez debido a la pandemia. Luego la matriarca de los López apareció en el escenario para cantar "Sweet Caroline".

Valerie Macon / AFP

Jennifer López y su madre, Guadalupe Rodríguez

En los mensajes pregrabados, el presidente Biden afirmó que estaba "trabajando con líderes de todo el mundo para compartir más vacunas e impulsar la producción", mientras que el papa Francisco dijo: "Les ruego que no olviden a los más vulnerables".

El concierto se retransmitirá en YouTube y en las cadenas de televisión estadounidenses ABC y CBS el 8 de mayo a las 20:00. También se emitirá en las cadenas Globo de Brasil, Caracol de Colombia, SABC de Sudáfrica y MultiChoice de África.

AFP