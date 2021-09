El "riesgo" de los lavaderos callejeros y el pedido de Unasev de correrlos de las avenidas de Montevideo

En diversos puntos de avenidas capitalinas, sobre la mano derecha, aparecen conos que cortan el tránsito en tramos estrechos para delimitar a los llamados lavaderos "artesanales" o "callejeros", un asunto que no pierden de vista la Intendencia de Montevideo (IMM), la Junta Departamental y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

Fue este último organismo, dependiente de Presidencia de la República, que solicitó a fines del año pasado al gobierno departamental que elabore una regulación concreta para el rubro.

El director de Movilidad de la comuna, Pablo Inthamoussu, respondió a las pocas semanas que "la temática con complejas aristas sociales" había sido abordada por un equipo multidisciplinario de su repartición para dar con una "propuesta de regulación", pero que "la emergencia sanitaria, el incremento del desempleo y la pobreza de una gran porción de la población" la ponía "en pausa, a la espera de un momento más oportuno que el actual".

Este viernes, sin embargo, la Unasev convocó a los alcaldes de Montevideo a una reunión en Torre Ejecutiva, en la que estará sobre la mesa la realidad de los lavaderos artesanales o callejeros. Desde la institución pretenden que los jerarcas municipales, con mayor llegada al territorio, puedan contribuir para elaborar un censo y así conocer en mayor profundidad la situación con el objetivo de regularla.

"Por supuesto que lo primero que analizamos es la necesidad de la gente de buscar un lugar para ofrecer un servicio a la ciudadanía y generar un ingreso. Hoy ha proliferado la realidad de los lavaderos artesanales, pero entendemos que no en los lugares correctos", dijo a El Observador el director de la Unasev, Carlos Manzor.

El jerarca —que trató el mismo tema en su calidad de edil casi 25 años atrás— expuso que en estos puntos se desempeñan hoy "trabajadores que están informalmente en la calle ofreciendo un trabajo que es necesario, en especial para los taxis y los remises", pero que supone "una competencia desleal con los lavaderos en las estaciones de servicio", apuntó. Manzor añadió que "otro tema es que están enganchados de la luz y del agua", algo que el gobierno no puede "estar aceptando más allá" de comprender "el momento y la necesidad de crear un ingreso".

El director de Unasev indicó que mediante un censo se facilita la "regularización" del rubro, apostando, por ejemplo, por "cabañitas de madera con medidores de luz y agua que cobrarían a tasas mínimas". "Es una forma de organizarlos, de ponerlos en planilla y hacer una especie de cooperativa de lavadores artesanales", afirmó Manzor. "Hoy pasás por José Batlle y Ordóñez (Propios) y es un carnaval en la noche, uno frente al otro", opinó.

"Es una situación totalmente irregular y la forma de legalizar es dejar libres las avenidas y también dar la chance a las (calles) laterales, que tendría menos riesgos para esa situación", sostuvo el director de la Unasev, que opera en la órbita del Poder Ejecutivo.

En la misma línea se pronunció el presidente del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), Arturo Borges, al ser consultado por El Observador. El experto opinó que la realidad de los lavaderos callejeros "evidentemente ha crecido" y que, más allá de que hoy estén poniendo conos para alertar al tráfico que discurre a su alrededor, "no hay que esperar a que exista un siniestro de tránsito para regular la situación".

Borges señaló que una medida como la que sugiere la Unasev va en beneficio de los propios trabajadores del rubro, que en sus tareas "están abstraídos" del intenso tráfico de las arterias. El presidente del ISEV expresó que hoy "ocupan más que un carril", dado que en el punto en que se apartan del vehículo hacia la calle, "ya están parados arriba del carril del tráfico". Según su opinión, esto genera un "riesgo mayúsculo" complejizado por la facilidad con que se saturan las avenidas.

"El único que puede avanzar sobre la calzada es el que se va a subir a su auto (estacionado)", recordó en ese sentido.

La normativa departamental vigente dispone hoy la prohibición de estacionar vehículos delante de los talleres mecánicos con el objetivo de realizar reparaciones. Según Borges, la regla es "perfectamente extrapolable" al escenario de los lavaderos. "Si bien no estamos en contra de la actividad, evidentemente hay que percibir el riesgo que se corre y que es una situación anormal", zanjó.

Hoy no hay datos concretos sobre el rubro, aseguró por su parte el director de Unasev. Manzor estima que hay unos 800 trabajadores en la actividad, y que el año pasado hubo cinco siniestros vinculados directamente a los lavaderos. El jerarca narró que desde el Ministerio de Trabajo les expresaron que sería "complicado" llevar a cabo un censo.

Tras meses de tener encajonada la solicitud, la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental de Montevideo pidió la semana pasada a la Unasev, a Tránsito de la IMM y al Banco de Seguros del Estado (BSE) que aporten información sobre la incidencia de estos lavaderos en los accidentes de tránsito, con vistas a iniciar un proceso de trabajo, informó el edil Javier Barrios Bove a El Observador.

Resistencias

En las vísperas de la reunión del viernes, tres alcaldes consultados por El Observador plantearon sus reparos a la propuesta de la Unasev, en línea con las razones brindadas por la IMM para poner "en pausa" una reglamentación.

"En la crisis económica que hay, no me parece la medida más adecuada", declaró el alcalde del Municipio A (Cerro, La Teja, Tres Ombúes y otros), Jorge Meroni, a El Observador. El jerarca del MPP consideró que los lavaderos son "una forma decorosa de ganarse la vida", y esgrimió que no es "de la opinión de dejar a la gente sin trabajo". Según Meroni, retirar a los lavaderos de las avenidas "es un disparate", puesto que es por donde pasa su clientela.

El alcalde del Municipio F (Punta de Rieles, Villa García y otros), Juan Pedro López, señaló que la "idea de la reunión del viernes es marcar cuáles son las pautas". Según el jerarca nacionalista, habría que estudiar las situaciones caso a caso. Desde el municipio, indicó, no han tomado nota de ningún reclamo por complicaciones en la circulación derivada de la actividad.

Gabriel Velazco, titular del Municipio D (Villa Española, Casavalle, entre otros), apuntó que la mayoría de los lavaderos están ubicados en los barrios de la periferia. No obstante, garantizó que en ese rubro de "trabajo de emergencia y transitorio" no hubo "un crecimiento masivo", como sí ocurrió en cambio con los puestos de frutas y verduras.

Pero desde la Unasev son firmes. "La IMM es de la idea de esperar un poco más. Yo entiendo que las leyes no deben esperar. No será simpático, pero nos tenemos que avenir a lo que son las normas y las reglas", dijo el director Manzor. Desde la comuna capitalina declinaron hacer nuevos comentarios sobre el tema.