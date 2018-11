El robot que ceba mates y otros inventos

Imaginar, diseñar, construir y programar son para José Miguel García, licenciado en Educación, las cuatro fases fundamentales para los trabajos con robots. Una vez que se resuelve el dilema de qué se quiere construir, se puede proceder al diseño del robot que se quiere crear. Y, en este sentido, los materiales usados lo hacen posible.



“La idea de robótica con reciclaje es hacer un primer acercamiento a la robótica para que los chicos aprendan a armar y desarmar cosas”, precisó Mario Fontana, docente de información del Consejo de Educación Secundaria (CES). Los kits de Lego para comenzar a crear un robot suelen costar entre US$ 800 y US$ 900, según el profesor; por eso, uno de los objetivos de los talleres que se imparten en el Instituto Nacional de Enseñanza Terciaria (INET) es crear dispositivos mecánicos de bajo costo.



De esta forma, los estudiantes usan computadoras viejas, tapitas de refresco, maderas, pilas, clips de metal, tornillos, bolitas de desodorantes y muchas cosas más. La tarea no solo implica utilizar las herramientas necesarias para el armado de un robot, sino que todos los materiales sean reciclados. “Debemos pensar que el planeta es de todos”, explicó Fontana.

Piezas aprovechadas

¿Y qué fue lo que idearon García y sus alumnos? Un cebador de mate robótico. En una estructura hecha con madera y cartón se apoya el termo y el mate (en la imagen se ve una prueba con una botella de agua). Una vez que el mate es ubicado en el lugar predeterminado es detectado por un sensor de proximidad que activa el sistema para inclinar el termo y cebar el mate. El sistema controla también los tiempos de espera entre mate y mate.



Este año, los alumnos desarmaron varias piezas de una computadora y, a partir de eso, crearon un motor utilizando los siguientes elementos: un imán de neodino, el disco duro, cuatro tornillos, un trozo de madera y dos clip de papel metálicos grandes, 10 vueltas de alambre de bobina que sacaron de un transformador viejo y una pila común AA.

El motor cuenta con un imán fijo (extraído del disco duro) y un electroimán que construyeron los alumnos a partir del alambre y la pila. El motor gira al repelerse los campos magnéticos. “Este es un invento basado en el motor de Nikola Tesla, el inventor de la corriente alterna”, explicó el profesor.



Armar, desarmar y reutilizar materiales viejos “les muestra que uno puede utilizar diferentes disparadores para hacer proyectos y que no se necesita siempre financiamiento”, señaló.



Pensamiento

Los profesores opinaron que trabajar con materiales alternativos los independiza de las propuestas de los fabricantes y les permite visualizar mucho más allá de las mismas. La utilización de materiales reciclados, además de significar un compromiso con el medio ambiente, les permite proyectarse con alternativas y soluciones más acordes al medio local, donde a veces no se cuenta con los materiales más idóneos por falta de presupuesto.

El objetivo de los talleres de robótica con reciclaje es que los alumnos del profesorado de informática puedan adquirir las habilidades necesarias para encarar diferentes proyectos. “Los alumnos imaginan, diseñan, construyen y programan sus propios robots”, apuntó García.



El pensamiento computacional, como metodología, trabaja sobre ciertas habilidades: capacidad de abstracción, encontrar patrones, ordenar de manera operativa e identificar los componentes de un problema. Este concepto, que está en pleno auge, entiende a la educación como una manera de pensar basada en razonamientos lógicos, pensamientos algorítmicos y técnicas de resolución de problemas. Los estudiantes no solo aprenden sobre computación y programación, también los ayuda a entender los diferentes lenguajes computacionales.