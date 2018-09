El Saroldi: una visita de riesgo

Nacional volverá a salir del Parque Central este domingo para enfrentar a River Plate y lo hará en el Saroldi, donde el último antecedente, por el Clausura pasado, hace justamente un año, no fue bueno para los tricolores. En ese encuentro los albos perdieron por 2-1 tras comenzar arriba en el marcador.

El partido es recordado porque se iba a jugar el domingo 10 de setiembre pero por las fuertes lluvias tuvo que ser suspendido por el juez Andrés Cunha. Fue aplazado para el martes siguiente y River Plate se quedó con la victoria.

Hugo Silveira fue uno de los protagonistas de la tarde en el Prado al abrir el marcador para los bolsos, pero empatar luego con un gol en contra. El tanto del triunfo darsenero lo anotó Giovanni González, hoy en Peñarol.

El equipo albo, dirigido por Martín Lasarte, formó aquel día con Esteban Conde, Jorge Fucile (70’ Martín Ligüera), Agustín Rogel (50’ Alexis Rolín), Diego Polenta y Matías Viña; Álvaro González y Diego Arismendi (34’ Gonzalo Porras); Tabaré Viudez, Sebastián Fernández, Kevin Ramírez y Hugo Silveira. De esos futbolistas, siete siguen en el actual plantel que dirige Alexander Medina.

Mejoró en las salidas

Pese a esa derrota, en el historial entre River Plate y Nacional en el Saroldi, los albos están arriba en un total de 10 encuentros, con cuatro triunfos, dos de los darseneros y cuatro empates.

En los dos últimos dos años, Nacional tuvo una mejora en sus salidas del Parque Central, logrando buenos resultados en recintos que se le hacían complicados, tal como el Tróccoli y Jardines, y obteniendo triunfos en el Parque Viera, donde superó al local y a Liverpool, e incluso en el Olímpico, donde le ganó a Rampla Juniors en el pasado Intermedio.

“De un tiempo a esta parte hemos roto un poco con el mito de las canchas chicas”, dijo el arquero Esteban Conde en la conferencia de este martes.

“Hemos salido bastante y hemos conseguido muy buenos resultados. No creo que sea un impedimento, lo que no quita que el escenario sea diferente. Estamos enfocados no en jugar en una cancha chica, sino en recuperar nuestra fluidez de juego”, agregó “el Coco”.

Sus palabras expresan el sentir de los tricolores con respecto a las salidas, si bien las únicas dos derrotas de Medina en el Uruguayo fueron de visita, ante Progreso en el Nasazzi y frente a Defensor en el Franzini. Para tener en cuenta.