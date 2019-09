El show de Scola que llevó a Argentina a la final del Mundial de China

Campazzo va y asiste. El Viejito Scola –39 años–, la hunde. Todo un plantel festeja. Manu Ginóbili, recién llegado a China para ver este partido, llora en la tribuna. Es que este equipo argentino que ya es finalista del Mundial, emociona a todos. Y llega el abrazo con su excompañero y bastión de este grupo: el propio Scola.

Porque llegó sin pena ni gloria, pero en base a su juego y sobre todo, a un temple y una convicción enormes, están en una nueva definición de la Copa del Mundo.

Kobe Bryant está sentado al lado de Manu y sonríe feliz como cuando ganó los anillos con Los Angeles Lakers. Se siente representado por esos muchachos. Quiere que ganen. Y ganan.

Son los mismos que le pasaron por arriba a Serbia –uno de los grandes favoritos– en cuartos de final.

Son los que fuera de la cancha son comandados por el Oveja Hernández, un fuera de serie ya antes de este Mundial y que da cátedra desde el banco y también en las conferencias de prensa.

“No sé si somos tan jóvenes. Ahí ya tengo mis dudas. Ni siquiera estoy poniendo a Scola para romper el promedio. Porque depende de qué hable uno cuando habla de juventud. Porque vos podés tener 25 años y mucha experiencia, y podés tener poca experiencia a los 28 porque es la primera vez que vas a jugar a nivel internacional. Somos un equipo con poca experiencia a este nivel. Y a mí me gusta el grado de inconsciencia, de hecho lo estimulo. Estimulo que pensemos más en el juego que en el resultado, más allá de que nos gusta mucho ganar. Pero que nos sintamos bien jugando. Uno usa muchas veces la palabra disfrutar y a veces el pragmático dice: ‘No, no se trata de disfrutar, hay que sufrir’. No, es todo lo contrario. No se disfruta porque se gana, se gana porque se disfruta”, dijo el viernes luego de la clasificación a la final.

Scola siguió con la tradición de todos los partidos: ingresó al vestuario y saludó a todos sus compañeros quienes lo recibieron al grito de “¡MVP! ¡MVP! (Jugador Más Valioso en castellano)”.

AFP

Luego de escucharlos, el capitán se animó a una broma: “Sí, Jugador Más Viejo”.

Ni siquiera Lionel Messi, desde Barcelona, se perdió esta emoción y posteó en su cuenta de Instagram: “¡A la final! ¡Impresionante! ¡Felicitaciones una vez más, muchachos! ¡Vamos Argentina!”.

Scola ya había dejado entrever que este Mundial sería su despedida del básquetbol a sus 39 años.

Ahora, toda Argentina le pide que concurra el año que viene a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“El domingo juego la final. El lunes no sé qué pasará”, dijo el capitán albiceleste.

En el partido, Argentina venció a Francia 80-66, con una actuación espectacular Scola, autor de 28 puntos, y jugará por el título el domingo contra España, que se impuso a Australia 95-88 tras dos alargues.

Invicta en China 2019, incluyendo una rotunda victoria en cuartos ante Serbia, gran favorita al título junto a Estados Unidos, Argentina se asegura la plata, que ya logró en Indianápolis 2002, preludio del histórico oro en los Juegos de Atenas 2004. Queda a un paso de igualar su título mundial en 1950, cuando se impuso como anfitrión en la edición inaugural del torneo a Estados Unidos.

Esta generación quiere emular a la Dorada de Atenas. Y está a un paso de lograrlo.