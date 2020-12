El silencio de Nacional alimenta rumores y la pareja de Bergessio defiende a su esposo

El escándalo que provocó un grupo de futbolistas de Nacional al romper la burbuja sanitaria de la Copa Libertadores en el hotel se está ramificando. A los silencios del club sobre información oficial, porque está realizando una investigación sobre el tema y espera el informe del Ministerio de Salud Pública (MSP), se sumó ahora la participación en redes sociales de la esposa de Gonzalo Bergessio, capitán del equipo.

La posible salida de Gonzalo Castro a fin de año genera reacciones y polémica entre los hinchas. Es uno de los 11 que terminan su vinculación con el club, la actuación del Chory a lo largo del año y en especial en los clásicos, fue valorada en tono positivo por el club. Es más, como informó Referí, es uno de los tres futbolistas que culminan su vínculo que el área deportiva recomendó prolongar.

Leonardo Carreño

Los dirigentes aún no comunicaron oficialmente los nombres de los jugadores que no van a seguir en el club en 2021. Sin embargo, los hinchas se preguntan por qué no seguiría el delantero, y se plantean especulaciones acerca de que estuvo involucrado en el escándalo con mujeres en la burbuja sanitaria .

El silencio de la comisión directiva de Nacional, porque se encuentra en etapa de investigación, según explicaron a Referí, alimenta esos rumores y otros.

Daniela Recupero, esposa de Bergessio, escribió en Instagram: "Qué ganas de dar nombres y no puedo... así dejan de hablar boludeces de mi familia. Una lástima que no les de la cabeza ni para la joda".

Mientras tanto, también en redes sociales, los hinchas se manifiestan sobre la posible salida de Castro: “Escuchen al hincha, respeten a su gente. El Chory no se va, el Chory es Nacional”.

Los mensajes por el estilo se multiplican.

Los dirigentes de Nacional trabajan en silencio, anuncian que mantendrán en reserva las decisiones porque serán de resorte interno, y tampoco hablan los futbolistas.

El año para los tricolores terminó de la peor forma con la derrota en el clásico y la eliminación de la Copa Libertadores con goleada de River Plate incluida. Para colmo de males, se filtró la indisciplina de los futbolistas que está en investigación y que le pueden traer consecuencias graves al club si se comprueba que se rompió la burbuja sanitaria.

Castro, de 36 años, volvió a Nacional a mediados de 2018 después de varios años en España. Aunque tuvo altibajos en los últimos dos años, se ganó el cariño de los tricolores con sus desempeños frente a Peñarol. Especialmente en el partido del Intermedio del año pasado cuando Nacional ganó 3-0 con dos goles de Castro, uno de ellos con un remate inolvidable desde afuera del área que se coló por encima de Kevin Dawson. También marcó en la final del Apertura 2019 frente a los aurinegros.

En total, durante estos dos años y medio, disputó 86 goles y marcó siete goles.

Otro de los futbolistas referentes de Nacional, cuyo contrato se termina a fin de año y tampoco se renovaría, es Sebastián Fernández (35 años). De todas formas, la actuación de Papelito en la temporada fue escasa y ni siquiera marcó goles.

Los 11 contratos que vencen el 31 de diciembre son los siguientes: Luis Mejía, Miguel Jaquet, Claudio Yacob, Mathías Suárez, Ayrton Cougo, Agustín González, Rodrigo Amaral, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro, Sebastián Fernández y Felipe Carballo.

Los tres que querían mantener antes del escándalo era a Carballo (negocian con su club), Cougo (que no renueva y vuelve a Libertad) y Castro. De los otros jugadores iban a prescindir.