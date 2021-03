El soñado centenario tricolor de Carballo, el jugador que va contra la corriente

Felipe Carballo tuvo una noche soñada en el Gran Parque Central este domingo al llegar a 100 partidos con Nacional y festejarlo con dos goles, el segundo de ellos un golazo, para una victoria de los tricolores ante Defensor Sporting por 2-1, encuentro en el los albos quedaron con 10 jugadores por la expulsión de Gonzalo Bergessio cuando se acercaba el final.

De esa forma, a los 24 años, el mediocampista se metió en la lista de jugadores centenarios de Nacional, algo que a esa edad suele ser pocas veces visto ya que generalmente los futbolistas formados en el club están o en el exterior o en otros equipos.

“Orgulloso de cumplir 100 partidos oficiales con la camiseta de Nacional de esta forma, ganando y convirtiendo dos goles. Gracias a todos mis compañeros, funcionarios e hinchas”, expresó Carballo en sus redes.

Inés Guimaraens

El festejo del segundo gol de Carballo ante Defensor

“Espero de a poco poder devolverle algo de todo lo que me dio al club de mis amores”, agregó el mediocampista que debutó en Nacional el 25 de febrero de 2016 ante Rosario Central por la Copa Libertadores.

Con sus dos goles de este domingo, el primero de cabeza tras un buen centro de Brian Ocampo y el segundo tras una jugada personal que terminó con un remate por arriba del arquero, llegó a 15 tantos en su carrera, 12 en partidos del Uruguayo, uno por Supercopa y dos por Copa Libertadores.

En la actual temporada al volante ha marcado casi la mitad de sus goles, 7, con cinco por el campeonato local, más el de la Supercopa y uno en la última Libertadores.

Leonardo Carreño

Carballo en el clásico

Además de los goles, Carballo tiene en su palmarés dos títulos del Uruguayo (2016 y 2019), más dos Intermedios (2017 y 2020), la Supercopa 2019 y el Clausura 2019.

Una apuesta personal

Tras aquel debut en 2016, en aquel Nacional de Gustavo Munúa que fue sensación al llegar a cuartos de final y caer ante Boca por penales en La Bombonera, donde el volante falló su remate, Carballo siguió adelante en su carrera y a mitad de 2017 le llegó el llamado de Europa.

El volante pasó a Sevilla de España en agosto de 2017, transferencia que reportó a Nacional US$ 1,5 millones por el 80% de la ficha. Llegó y fue a la filial del club, en la que estuvo dos temporadas.

Camilo Dos Santos

Felipe Carballo

Sin oportunidades en el primer equipo, en 2019 se propuso regresar a los tricolores y acordó su cesión para recalar en el equipo de Álvaro Gutiérrez, con el que fue campeón del Uruguayo.

"Mi deseo era venir a Uruguay porque no había tenido una experiencia muy buena cuando me fui y quería venir para estar cómodo, a sentirme en mi casa. Resigné mucho en lo económico y capaz que también se puede decir que en lo futbolístico, pero ahora, viéndolo desde este punto, te digo que no, que también saco ventaja de eso", dijo a Referí a fines de aquel año, luego de ganar las dos finales en cuatro días.

Su préstamo se extendió en 2020 y a fin de año debió renegociar su futuro en una combinación entre Nacional, Sevilla y él.

Inés Guimaraens

Felipe Carballo

Carballo podía haber seguido tres años más vinculado a los españoles, con los que tenía contrato hasta fines 2023 y un sueldo europeo. Pero, al no entrar en los planes de los andaluces, prefirió desvincularse y recomenzar su carrera en Nacional.

Para eso llegó a un acuerdo con el club con una fórmula en la que ambas partes intentarán sacar provecho en las próximas temporadas.

Nacional le hizo un contrato por tres años con incremento salarial en cada año, lo que se trasluce como una apuesta del club, que temporada a temporada busca rejuvenecer su plantel y contar con tres o cuatros jugadores referentes, una política que le permitió a la institución reducir su presupuesto mensual a US$ 350 mil.

Además, los tricolores se quedan con parte de la ficha de Carballo. El riesgo del contrato tan amplio lo cubre con el 30% de la ficha, por lo que, con el 20% que mantenía desde que lo negoció a Sevilla, hace que el club tenga el 50%. En tanto, la otra parte pertenece al jugador y a sus representantes.

Leonardo Carreño

Felipe Carballo

La apuesta del jugador y el club parece haber comenzado con fuerza en este 2021.

El mediocampista es uno de los tres volantes en el equipo de Jorge Giordano, junto a Gabriel Neves y Emiliano Martínez.

Sus dos compañeros, por su juego y también por su juventud, han sido quienes se han llevado los elogios en estas últimas semanas, pero Carballo no se queda atrás.

El volante, que hoy es uno de los más experimentados del plantel, pasa por un buen momento, está muy fino con el balón y también a la hora de proyectarse al ataque controlando la pelota, de la forma en que, en parte, llegó el segundo gol de este domingo, con el que celebró a lo grande su centenario tricolor.