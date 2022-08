El Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares sumó un nuevo fracaso

El Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), la piedra angular de los esfuerzos mundiales para prevenir la propagación de las armas de destrucción masiva, sumó un nuevo fracaso. Durante la revisión del acuerdo, y al igual que en 2015, las partes no pudieron alcanzar un mínimo consenso sobre los asuntos sustanciales.

"Desafortunadamente, no hay consenso. No hay consenso porque muchas delegaciones en nuestra conferencia no están de acuerdo en una gran cantidad de temas, que se reflejaron en este borrador del documento", afirmó el subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Ígor Vishnevetski.

Al finalizar la serie de reuniones que comenzaron el primero de agosto en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y luego de la sesión final del viernes, que se pospuso por varias horas, el presidente de la conferencia, el argentino Gustavo Zlauvinen, informó que "no estaba en condiciones de lograr un acuerdo" después que Rusia discrepara con el texto, según consignó la agencia de noticias AFP.

“A pesar de la intensidad de las consultas, la conferencia no logró llegar a un acuerdo sobre la parte sustantiva del borrador del documento final”, precisó Zlauvinen con relación a la renovación del acuerdo que se abrió a la firma en 1968, entró en vigente en 1970 y se prorrogó en forma indefinida desde 1995.

Según el jefe adjunto de la delegación rusa, Andréi Beloúsov, la decisión de Moscú de bloquear un posible consenso fue consecuencia de las “declaraciones falsas y politizadas” de varias delegaciones sobre la situación en Ucrania. "Ucrania y sus aliados tienen toda la responsabilidad por la falta de un resultado positivo final", dijo el diplomático. “Los pedidos hechos por Rusia sobre algunas disposiciones del documento final no han sido escuchadas”, agregó Belopusov.

Según precisaron varias de las delegaciones de los 191 países signatarios del TPN, la agenda del debate estuvo centrada en el programa nuclear de Irán, en las pruebas nucleares de Corea del Norte y en la situación que se registra de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por el ejército ruso desde marzo. Según fuentes cercanas a las negociaciones, Moscú rechazó en particular los párrafos relativos a esta última cuestión.

El último borrador del texto final expresaba la "grave preocupación" por las actividades militares en torno a las centrales ucranianas, incluyendo Zaporiyia, así como por la pérdida de control por parte de Kiev sobre las instalaciones. A principios de la semana pasada, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, había anticipado que Washington buscaría un acuerdo que señalase que “la guerra de Rusia y sus acciones irresponsables en Ucrania socavan gravemente el propósito central del Tratado de No Proliferación”.

"Nuestra delegación tiene una objeción clave sobre algunos párrafos que son de naturaleza descaradamente política", indicó Vishnevetski. El funcionario agregó que su país no fue el único que se opuso al texto y afirmó que Moscú no considera un fracaso la falta de consenso sobre el documento final. "Si se aprobara un documento que no satisface a ninguno de los Estados partes, esto tendría mayores consecuencias negativas para el tratado y su régimen que la ausencia de dicho documento", indicó.

Por su parte, Zlauvinen confirmó las disidencias de las partes con relación a la planta de Zaporiyia. Según explicó el presidente de la conferencia, Rusia exigió que se modificaran los párrafos del documento final relativos a la central nuclear, pero también los relacionados con el memorándum de Budapest firmado por Ucrania, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos en 1994.

El pacto establecía la adhesión de Kiev al TNP, lo que implicaba eliminar su arsenal nuclear, a cambio de que Moscú, Londres y Washington se comprometieran a respetar su soberanía e integridad territorial. El documento, que también incluía a Kazajistán y Bielorrusia, prohibía que las tres potencias utilizaran la fuerza y las armas nucleares contra estos Estados, salvo en supuestos de legítima defensa.

El camino de Ucrania hacia la independencia había comenzado hacia el final de la Guerra Fría. Ante la inminente descomposición de la Unión Soviética, el Kremlin aprobó en julio de 1990 una declaración que reconocía la soberanía de Kiev. Al año siguiente, y tres días después que fracasara un golpe de Estado contra el entonces presidente soviético, Mijaíl Gorbachov, la República Socialista Soviética de Ucrania proclamó su independencia de Moscú.

Al independizarse, Ucrania pasó a tener el tercer arsenal nuclear más grande del mundo, solo superada por Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, Kiev no poseía el control operativo de las ojivas nucleares. En ese contexto, Washington y Moscú empezaron a negociar el desarme del país a cambio del reconocimiento internacional a Kiev, situación que devino en el memorándum de Budapest.

"Traté de ver si otras delegaciones aceptaban algunas de las modificaciones propuestas, pero eso no sucedió", dijo Zlauvinen con relación a los tres puntos principales de la agenda ante la prensa y de cara a la próxima conferencia, que se llevará a cabo recién en 2026 y nuevamente en la sede de la ONU, en Nueva York.