El futbolero uruguayo suele ser veleta en general y esta inconstancia cobra mayor dimensión cuando juega la celeste. Y más en los últimos 13 años, desde que Óscar Tabárez comenzó el actual ciclo al frente de la selección. Están quienes lo defienden a ultranza (y con él al equipo) y los otros, los que lo denostan. Pero esto va cambiando según el viento, de acuerdo a los partidos, a los resultados y a los jugadores que el Maestro elija. Una muestra evidente son los dos encuentros jugados en la actual Copa América: Goleada 4-0 frente a Ecuador y empate 2-2 contra Japón. El uruguayo pasó de la euforia a la desazón en 180 minutos de juego.

La selección jugó un gran partido frente a los ecuatorianos. A los cinco minutos ganaba 1-0, a los 23 minutos el rival se quedó con 10 jugadores y de ahí en adelante, todo se simplificó. Nicolás Lodeiro jugó un gran partido y quienes lo destrataron antes del juego se escondieron y quienes lo defendían inundaron las redes sociales burlándose de aquellos y los mandaron a cerrar la boca. Acá también, es cierto, juegan las camisetas: el de Nacional lo defiende y el de Peñarol trata de minimizarlo. En el Mundial de 2014, cuando Lodeiro trancó una pelota con la cabeza a Wayne Rooney, el país entero lo aplaudió.

Este jueves Lodeiro no repitió la actuación del partido anterior y enseguida llegó la revancha de los que no lo quieren en la selección. El fútbol es así, tiene su folclore. Lo cierto es que Lodeiro es un muy buen futbolista que intenta cumplir en la selección la tarea que le pide Tabárez, jugando muchas veces en un puesto que no le conviene a su rendimiento individual, pero sí al colectivo. Como en otra oportunidad le pasó a Edinson Cavani, el caso más patente.

Después de la victoria contra Ecuador, el país entero imaginó a la selección en la final del domingo 7 de julio en el Maracaná. Los comentarios se escucharon tanto en la calle entre la gente común, como en los medios de comunicación: Argentina es un desastre, Brasil tiene mil problemas, bla, bla. Este es el año de Uruguay, decían, porque además los cracks (Cavani, Suárez) están en su momento justo y el mediocampo tiene futbolistas de buen pie como nunca. Desde la vecina orilla también nos tiraron flores y los titulares hablaron de "Uruguay candidato". De este lado del Río se esperó el segundo partido con el pecho inflado.

La ilusión generó un gran movimiento de personas que se trasladaron en masa para ver el segundo partido frente a Japón. Porto Alegre es la sede más cercana a Uruguay, muchos ya cobraron el aguinaldo y fue un buen motivo para ver aunque sea un partido de la selección que más posibilidades tiene de ganar la Copa.

Así llegó el partido de este jueves frente a Japón. Una selección que además había recibido cuatro goles en su debut contra Chile. Pan comido. Pero no fue así. La velocidad de los jugadores nipones que están preparando la selección para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (del 24 de julio al 9 de agosto), complicó demasiado a los volantes y defensores celestes. Sufrieron los encargados de la recuperación en la mitad de la cancha y también los zagueros. Godín, como pocas veces, quedó desairado en varias oportunidades.

Dos veces estuvo Uruguay abajo en el marcador. Lo rescató la pelota quieta, como tantas veces. Entonces entraron las dudas. La desazón. El viento giró la veleta para el otro lado. Y se escuchó: Volvió el Uruguay de siempre, volvió el Lodeiro de siempre, Muslera tiene esos errores que te hacen perder un partido, volvimos a no jugar a nada, bla, bla. El uruguayo es así en general. Está todo bien, hasta que está todo mal. Sin términos medios, sin analizar demasiado.

De aquí al lunes, cuando la celeste enfrente a Chile, la esperanza no será la misma. Bajará unos cuantos grados y entrará en juego la especulación y que rival le conviene en la siguiente fase para tratar de avanzar una fase más. El candidato a campeón, pasó a ser más virtual que nunca.