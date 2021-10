Elecciones de Nacional: desde la oposición José Fuentes se ganó dos veces el apoyo del oficialismo

En Nacional esperan el regreso del presidente José Decurnex desde Estados Unidos para saber cuál será el rumbo político de la institución a partir del sábado 11 de diciembre. Ese día habrá elecciones en el club y Decurnex aún no confirmó si se presentará a la reelección. La decisión la dará a conocer tras su retorno a Montevideo previsto para el jueves 14 de octubre. En caso de que decida correrse de la candidatura, el nombre que se maneja desde el oficialismo para reemplazarlo es el de José Fuentes, actual protesorero de la institución.

"No está definido. Las dos alternativas son Decurnex o Fuentes. Lo seguro es que si el actual presidente no se presenta, no se va de Nacional, va a seguir trabajando a full en la Fundación y en el club social", manifestó un dirigente de la actual directiva a Referí.

Fuentes espera que Decurnex continúe como presidente

Fuentes, consultado por Referí, manifestó: "Lo que espero es que el presidente siga".

Fuentes, de 67 años, se ganó un lugar en la consideración del oficialismo después de haber ingresado a la directiva por la oposición, algo que no es la primera vez que sucede. Quienes trabajan con él destacan el bajo perfil y el trabajo a favor del club sin entrar en descalificaciones ni enfrentamientos.

DT, gerente y dirigente

Fuentes tiene un plus: es entrenador de fútbol, aunque él dice que ese título no lo transforma en mejor dirigente. Se recibió en la misma generación que el actual gerente deportivo de Plaza Colonia, Carlos Manta, y el extécnico de Nacional, Luis González. Dirigió durante dos años en las formativas de Racing y de Colón.

Después, la vida lo llevó por otros caminos y con los años se transformó en un exitoso gerente en la actividad bancaria; entre 1989 y 2003 como subgerente de ANB Amro Bank y de 2003 a 2010 como gerente general del Nuevo Banco Comercial.

Dentro del club tricolor integró una Comisión Fiscal a principios de los años 2000 y en 2009 se presentó por primera vez a las elecciones como segundo de Mario Garbarino, en la Lista 8. El reto no era fácil porque enfrente estaba Ricardo Alarcón, quien había liderado una transformación del club los tres años anteriores.

Leonardo Carreño

Fuentes votando en Nacional

Los números resultaron contundentes y demostraron el apoyo de la masa social a la gestión de Alarcón, cuya lista obtuvo una victoria de 10 a 1. El único dirigente que ingresó a la directiva por la oposición fue Garbarino. Un mes antes de terminar el trienio 2009-2012, Garbarino pidió licencia y su lugar fue ocupado por Fuentes.

Un mes de trabajo en conjunto le bastó a Alarcón para promover a Fuentes como candidato del oficialismo en las elecciones de diciembre de 2012. Después de haber cumplido dos períodos consecutivos, el Estatuto del club no le permitía al presidente saliente presentarse nuevamente.

Fuentes armó la Lista 1 con Luis Bruno, dirigente de la etapa anterior, como vicepresidente. En la misma se incluyó a Pablo Durán. El ganador en las urnas en aquel último mes de 2012 fue Eduardo Ache, quien obtuvo siete cargos; entre ellos entró a la directiva José Decurnex, pero renunció enseguida porque por su trabajo se radicó fuera del país. Por el oficialismo ingresaron Fuentes, Bruno y Durán, además de Carlos Alonso.

Cercano a Iván Alonso y Álvaro Recoba

Durante ese período, Fuentes fue clave para que el delantero Iván Alonso se incorporara al plantel en 2013 después de seis meses de inactividad en el fútbol mexicano. Así lo contó el delantero a Referí cuando al cabo de la temporada 2014/2015 fue elegido el mejor jugador del año en la encuesta Fútbolx100.

Alonso marcó 56 goles durante su estadía en Nacional y desde que Decurnex asumió la presidencia es el mánager general de la institución.

Para las elecciones de diciembre de 2015, Fuentes contó con el apoyo de Álvaro Recoba, quien había terminado su carrera de futbolista en junio de ese año, y se anunció la fórmula junto al Chino como candidatos de la Lista 20, pero finalmente no se concretó.

Fuentes, Durán y Recoba

La Comisión de Estatutos del club entendió que Recoba no cumplía con los requisitos estatutarios para presentarse. "Fue el motivo por el cual decidí no participar en las elecciones de Nacional; es imposible que lo inhabilitaran viendo la estructura de poder. Lo dicen tres o cuatro informes de abogados independientes. No se trataba de una gauchada, sino de aplicar el Estatuto tantas veces manejado de mil maneras dentro del club. Hubo una clara intención de excluirlo", explicó Fuentes en ese momento.

Fuentes fue duro con la gestión de Ache y denunció públicamente aspectos relacionados con las finanzas durante el período 2012-2015. Esto, más la derrota 5-0 en el clásico del Clausura 2014, llevaron a que sorpresivamente Ache perdiera las elecciones con José Luis Rodríguez, un socio que no tenía antecedentes como dirigente del club. Daniel Turcatti y Durán, quienes tomaron la posta de Fuentes y Recoba en la Lista 20, lograron los votos para ingresar a la directiva.

La mala administración de Rodríguez provocó el crecimiento de las deudas y la paralización de las obras del Gran Parque Central, por lo que en diciembre de 2018 se presentaron cuatro listas a las elecciones.

Fuentes retornó al ruedo con la 20, con Durán como vicepresidente y proyectando a Recoba como director deportivo y a Daniel Enríquez como gerente deportivo, además de la continuidad de Alexander Medina como entrenador, que en su primer año en Primera, había perdido el campeonato en una final contra Peñarol.

La votación fue ganada por Decurnex, pero tanto Fuentes como Durán ingresaron a la comisión directiva y fueron convocados para cargos importantes: Durán es actualmente el secretario general, el puesto más cercano al presidente, y Fuentes es protesorero.

Además, Recoba se integró a la institución como director de relaciones internacionales y fue presentado por Decurnex y Fuentes en los canales de comunicación de Nacional el 31 de julio de 2020.

¡Volvió el “Chino”! @Chino_Recoba20 es el nuevo Director de Relaciones Internacionales de #Nacional. ¡Bienvenido a casa! pic.twitter.com/XlimKYi8ha — Nacional (@Nacional) July 31, 2020

Fuentes, al que sus amigos apodan "Negro", suele realizar caminatas deportivas por la rambla junto a conocidos del fútbol. Cree que la fórmula del éxito es "90% de trabajo y sacrifico, 5% de talento y 5% de suerte", según dijo a Referí y adelantó que si un día cumple el sueño de ser el presidente de Nacional, "el 95% de trabajo y sacrificio está asegurado".