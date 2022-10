Empezó el show: Coldplay dio el primero de diez conciertos en Argentina

La banda británica Coldplay, liderada por Chris Martin dio este martes 25 de octubre el primero de los diez shows que tiene agendados en Argentina, más concretamente en el estadio Monumental de River Plate.

El objetivo de la banda es presentar el disco Music of the Sphere, aunque el setlist incluyó clásicos de todos los tiempos como The Scientist, Yellow, Viva la Vida, In My Place y varios más.

Este miércoles la banda volverá a presentarse, al igual que los días 28 y 29 de octubre. Luego retomarán los shows en el estadio de River Plate el 1° de noviembre, para seguir de corrido hasta el día 8 de ese mes, cuando se despedirán del público argentino.

En las más de dos horas que duró el show, el vocalista Martin animó al público y aprovechó para pasar algunos mensajes sobre Buenos Aires, una ciudad que, según dijo, es "increíble".

"Es la casa de mi corazón, la casa de mi alma. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí a pesar de todos los problemas del mundo, ahora: los problemas económicos, el narcotráfico, el covid, las guerras...", dijo el vocalista inglés, según consignó Infobae en su crónica del espectáculo.

El toque final lo dio con un homenaje a Soda Stereo, la mítica banda argentina liderada por el fallecido Gustavo Cerati. “Tienen las mejores voces del mundo aquí en Argentina. Amo cantar para ustedes, pero más amo que ustedes canten para nosotros. Así que ahora van a cantar para nosotros”, afirmó antes de introducir los primeros acordes de De música ligera.

La banda ya había interpretado esta canción en 2017 cuando tocó en La Plata.