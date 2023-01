"En el barrio hablo así": la discusión entre Romina Celeste y la jueza por el "pollo" en su tuit de disculpas

La militante nacionalista Romina Celeste Papasso fue condenada a siete meses de libertad a prueba por el delito de "atentado especialmente agravado", tras escupir a una funcionaria municipal mientras se manifestaba contra la aparición del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la Intendencia de Montevideo.

Además, la mujer trans deberá realizar tareas comunitarias cinco horas a la semana por cuatro meses y tendrá que recibir atención psiquiátrica ambulatoria.

Otra medida acordada tras un proceso abreviado entre Fiscalía y la defensa de Celeste fue la de publicar un tuit de disculpas a los funcionarios municipales que participaron de su detención, algo que Papasso cumplió en el mismo Juzgado Penal de 34° Turno en el que fue condenada, frente a la jueza Blanca Riero.

Sin embargo, la redacción del tuit fue lo que llevó mayor tiempo de discusión dentro de la audiencia. La militante se mostró decidida a redactar como ella "habla todos los días", por lo que en vez de pedir perdón por escupir en la cara a la funcionaria, quería pedir disculpas por "el pollo", según el registro de la audiencia al que accedió El Observador.

Una pausa discutida

Luego de llegar a un acuerdo y dictarse la sentencia en contra de Celeste, su abogada de oficio pidió cumplir la medida del tuit de disculpas en la audiencia, gracias a que a Morosoli le habían entregado el celular de la implicada. El fiscal aceptó la moción, y la jueza Riero ordenó una pausa.

"A ella le gusta que quede en un lenguaje más", comenzó a decir la abogada de Papasso para discutir la redacción del tuit, cuando esta la interrumpió y dijo: "Como yo hablo todos los días". En primera instancia Riero expresó que era la implicada la que iba a pedir las disculpas y que pedía que "quede como una disculpa sentida".

"Ella iba a poner 'disculpas por el pollo'", adelantó la funcionaria entre risas. "Eso jurídicamente no es una disculpa", respondió Riero.

La respuesta de la jueza generó la reacción de la implicada, quien afirmó: "Yo me comunico así, en el barrio hablo así". "Usted no está en el barrio, usted fue condenada, y esto que usted está cumpliendo es una sentencia", fue la segunda reacción de la jueza.

Morosoli también intercedió y quiso explicar a Papasso que más allá de su intención de escribir el tuit en su lenguaje, este estaba dentro del "marco" del acuerdo que habían realizado entre Fiscalía y la defensa. Por ello también ya habían acordado incluir el número de la sentencia, la 19/2023.

Cuando volvieron a dictar el tuit, la abogada de oficio volvió a mencionar al "pollo". "Doctora, la solicitud dice, desde el punto de vista jurídico el pollo nadie sabe lo que es. No lo voy a aceptar (...) 'A los funcionarios municipales' tiene que decir", espetó nuevamente Riero.

"Quiero hacer algo como hablo todos los días", fue la nueva defensa de Papasso.

Finalmente, la jueza de la audiencia cedió al pedido de la militante nacionalista. Le pidió que demostrara que "las disculpas realmente las siente", y luego le dijo que podía escribirlo en los términos "que quiera".

Allí se recordó que había que mencionar a "los funcionarios municipales" afectados, algo que también generó una corta disputa debido a que Papasso quería disculparse con la funcionaria a la que escupió, pero luego le recordaron que fue condenada por el atentado a los funcionarios participantes en el operativo.

"Ponelo en plural, ya está", fueron las últimas palabras de la abogada antes de que Romina culminara la redacción del tuit. "Después de hacer un acuerdo con la fiscalía y con sentencia 19/2023 pidó disculpas a los funcionarios municipales por el pollo", fue el resultado final, publicado a las 15:45 de este viernes. Morosoli no impuso ninguna objeción.

Después de hacer un acuerdo con la fiscalía y con sentencia 19/2023 pidó disculpas a los funcionarios municipales por el pollo. — ʀᴏᴍɪɴᴀ ᴄᴇʟᴇꜱᴛᴇ (@romina_uy) January 27, 2023

Luego la militante agradeció en otro tuit al "trato policial" y al fiscal Rodrigo Morosoli, algo que el propio fiscal calificó como "un plus". En la audiencia Papasso pidió la palabra para destacar que cuando fue detenida la trataron "re bien".

"Para mí fue un momento muy feo, muy complicado estar en un lugar así, tipo cárcel todo, y me trataron re bien, humanamente. Me hicieron sentir contenida, estando sin mi familia, sin poder comunicarme. Incluso un policía que me prestó su celular, que después lo sancionaron", recordó la mujer.

"Una cumbia bien fuerte"

En la formalización de la sentencia, el fiscal Morosoli rememoró los hechos que llevaron a la condena de Romina Celeste. El funcionario recordó que la militante llegó a la esquina de la explanada municipal de la Intendencia en un auto con una "chapa matrícula no habilitada" y la música en un volumen alto para "manifestarse legítimamente contra la presencia" de Lula.

A poco de llegar un vehículo policial se acercó "por la chapa" y la música fuera de los volúmenes habilitados. "Pidieron bajar la música, e incautar las chapas", continuó Morosoli.

Papasso respondió "reaccionando agresivamente, comenzando a filmar con su celular", por lo que los oficiales pidieron apoyo. Allí llegó la funcionaria afectada, jefa del operativo en curso, junto a dos oficiales de la Guardia Republicana.

Cuando esta mujer volvió a reiterar el pedido de las autoridades, Papasso le dijo: "Te estoy filmando, esto sale directamente en Twitter, decime lo que tengas que decirme", citó Morosoli, y agregó que la militante luego le pidió a una persona que estaba cerca del auto que "pusiera una cumbia bien fuerte en el parlante".

Cuando finalmente pudieron retirar las matrículas del auto, el fiscal contó que Celeste buscó a la funcionaria con la mirada, "se acercó a ella y la escupió en la cara", lo que llevó a "su inmediata detención".

Morosoli destacó que, además de los testimonios de la funcionaria y los policías que trabajaron en el operativo, la Fiscalía contó con las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona, que "captaron todo" lo que sucedió.