En proceso de recambio, Argentina busca romper una racha de 26 años sin copas

os 26 los años que acumula sin ganar para Argentina es demasiado. Desde 1993 los albicelestes no logran levantar una Copa y desde esa fecha han pasado 17 torneos y siete finales perdidas. Con la llegada de Lionel Scaloni, la selección buscará romper esa racha adversa.

Desde la Copa América de Ecuador del 93, pasó la eliminación del mundial de Corea y Japón en fase de grupos, las derrotas en las finales del torneo continental ante Brasil en las Copas de Perú 2004 y Venezuela 2007, y la eliminación en cuartos de final ante Uruguay en 2011, en el certamen que organizó.

Pero lo que probablemente esté más presente en los aficionados del fútbol son las tres finales perdidas de forma consecutiva en los últimos cinco años: ante Alemania en el mundial 2014 de Brasil y ante Chile en las Copas Américas 2015 y 2016. Por eso, con Messi a la cabeza, la selección Argentina buscará cortar esta racha adversa y por fin encontrar la revancha.

Argentina debuta en el torneo de Brasil este sábado a las 19 ante Colombia en Salvador, el miércoles 19 jugará ante Paraguay y cerrará su participación en la primera fase contra Catar, el 23.

Al hablar de Argentina Messi acapara toda la atención. Su nombre está presente en los programas deportivos, en los portales y en las entrevistas que se realizan a distintos actos del fútbol cuando llegan los torneos de selecciones.

Messi ha vuelto a ser en la reciente temporada el Messi imparable de otros años. Con 31 años, la ‘Pulga’ bate récords en la liga española y se puso en primera fila para ganar por sexta ocasión el Balón de Oro. Todo esto a pesar del desastroso final de temporada del Barcelona en la Champions y en la final de la Copa del Rey.

El astro aseguró que Argentina encarará “con la ambición de siempre” la Copa América, a pesar del proceso de renovación en el plantel.

“Argentina hace mucho tiempo que no la gana y todos queremos volver a festejar, nosotros y la gente queremos un título”, remarcó Messi. “Es un grupo difícil –el B–, Colombia siempre nos costó, Paraguay también y Catar viene de ser campeón de Asia. Es un grupo complicado”, evaluó el ‘10’.

“Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la selección o intentarlo todas las veces posibles”, dijo Messi. “No somos candidatos como otras veces, estamos pasando por un proceso de recambio, para muchos es la primera competición oficial, pero eso no quita que Argentina vaya a buscar el título”, sostuvo el ‘10’.

La poda de Scaloni

Lionel Scaloni, de 41 años, llega a dirigir a la selección Argentina sin ninguna experiencia ni siquiera en clubes. “El objetivo es que este grupo haga una gran Copa América. No hablo del resultado final, sino de que la sensación de todos sea que progresamos, que dejamos algo importante”, manifestó el DT.

Su llegada supuso un cambio generacional, de juego y de pensamiento. Por ejemplo, ya no estarán más Javier Mascherano, Marcos Rojo, Ever Banega ni Lucas Biglia. Tampoco Cristian Pavón, que se veía como una cara de renovación, pero su actuación en el mundial de Rusia le pasó factura.

Sin embargo, pese a ser resistidos por los hinchas tras las finales perdidas y la eliminación en octavos en el mundial de Rusia, Sergio Agüero y Ángel Di María fueron convocados para la Copa América de Brasil.

Las buenas temporadas en Europa en el Manchester City y en el París Saint-Germain los salvaron de perderse este certamen. El ‘Kun’ ganó todo con los Citizens: Premier League, Community Shield y FA Cup. Y con 21 goles quedó segundo en la tabla de artilleros de la Premier, a uno del ganador Mohamed Salah.

En los tres torneos y en la Champions League totalizó 32 goles en 46 partidos disputados. El único argentino que lo superó fue Messi, con 48 gritos en igual número de encuentros. “A nadie le gusta ser segundo. Creo que nos quedamos con la experiencia. Pero vamos a intentar hacerlo mejor e intentaremos no quedar segundos”, prometió Agüero en referencia a las finales perdidas.

Di María apenas gritó campeón con el PSG en el torneo de primera división, pero entre ese y las copas nacionales francesas, y la desilusión en la Champions, donde cayó en los octavos de final, el ‘Fideo’ marcó 19 goles en 45 partidos, una buena producción a pesar de las lesiones que lo aquejaron tras el Mundial.

“Trabajé muy duro para estar y ahora voy a hacer todo lo posible para que no vuelvan a pasar (las lesiones). Lamentablemente me perdí partidos importantes, porque quería estar siempre. Me hubiera dolido mucho no estar en esta Copa América”, dijo el rosarino. A horas del debut, Argentina sufrió la baja del golero Esteban Andrada fue desafectado a raíz de una sinovitis en su rodilla derecha.

Los recuerdos ante Colombia

Estos 26 años sin ganar para Argentina, incluyen una Copa América en la que no se presentó que fue, justamente, en Colombia. En 2001, los albicelestes se retiraron a último momento de la competencia por “razones de seguridad” y por las “amenazas de muerte” recibidas. Ese año Colombia organizó y ganó la Copa América con seis partidos ganados de seis jugados, once goles a favor y ninguno y en contra.

Los encuentros entre argentinos y colombianos tienen un récord Guiness: el partido en que Martín Palermo erró tres penales en 1999. En el primer enfrentamiento entre estas selección, Colombia sufrió la peor goleada ante Argentina al perder por 9-1. Pero los cafeteros también saben de goleadas y en 1993 le ganaron a los albicelestes en el Monumental por 5-0.

Argentina y Colombia se enfrentaron 36 veces, la Albiceleste ganó 19 y convirtió 67 goles. La Tricolor se impuso en ocho y anotó 34 goles. Empataron nueve veces. El último partido fue un amistoso en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2018 que terminó igualado sin goles.

Los posibles del debut

Argentina: Franco Armani - Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico - Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Ángel Di María - Lionel Messi y Sergio Agüero. DT: Lionel Scaloni.



Colombia: David Ospina - Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo - Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Edwin Cardona o Mateus Uribe - James Rodríguez, Radamel Falcao García y Luis Muriel. DT: Carlos Queiroz.