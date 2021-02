En su cuarta semana de suba al hilo el novillo gordo cruza los US$ 3,40 por kilo

Las lluvias generaron un cambio de expectativas en el mercado ganadero. Se confirma una nueva semana de firmeza de precios, con una oferta limitada de ganados prontos para faena, como se venía anticipando semanas atrás.

Los mejores novillos ya cruzan los US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza, cuando se trata de lotes voluminosos y de buena calidad, con una industria ávida y una dinámica de mercado que se ha acelerado en los últimos días.

Las vacas especiales alcanzan y cruzan los US$ 3,15 por kilo, aunque también la oferta es mínima, y la vaquillona especial cotiza entorno a US$ 3,20 por kilo.

Las entradas a planta siguen cortas, alrededor de siete días. En algunas zonas se han retrasado cargas por lluvias abundantes. Se espera que la falta de ganado gordo disponible persista en las próximas semanas.

La faena de ganados provenientes de encierros con destino a la Cuota 481 no ha disminuido la demanda por vacunos de pasto ni ha impactado en los valores. Es un comienzo de año desafiante para el negocio del corral vinculado a la suba en el precio de los granos, su principal insumo de producción, a lo que se suma la recuperación de valores en el mercado de reposición.

La operativa industrial en vacunos cayó la semana pasada, en parte debido a cierres temporales en algunas plantas, con descansos de tipo sanitario por casos positivos de coronavirus.

Se procesaron 38.322 vacunos, 15% menos que en la semana previa, pero un 6% más que las 36.190 reses industrializadas un año atrás, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En el mercado internacional comienza a respirarse otro aire. La demanda china es sostenida. Hay fluidez de negocios con Estados Unidos y Canadá. Y hay expectativas de recuperación del mercado europeo en la medida que avance la vacunación contra el covid-19, con una demanda esperada que podría superar las expectativas.

En lo que va de 2021 Uruguay lleva exportada más carne, pero a un menor valor. Se enviaron al exterior 38.528 toneladas peso canal de carne vacuna a un valor promedio de US$ 3.725. Esto representa un descenso en valor de 10,8% frente a los US$ 4.177 por tonelada alcanzados en igual período de 2020. Mientras, en volumen muestra un crecimiento de 36% respecto a un año atrás.

Pedido de prioridad

Este martes el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, solicitó formalmente al presidente Lacalle Pou que se priorice en el orden de vacunación contra el covid-19 a los trabajadores de la industria exportadora de alimentos, entre ellos la industria frigorífica.

Lo que pasó en Plaza Rural

En el mercado de reposición se percibe un cambio en el ánimo de los productores asociado a las lluvias y a la recuperación forrajera. Se perfila un otoño de repunte productivo. En el primer remate del año de Plaza Rural los terneros hicieron un promedio de US$ 2,17 por kilo en pie, un aumento de 15% respecto al remate anterior y el mayor promedio desde setiembre de 2020.

Hay una demanda más activa de exportación en pie que reactiva el mercado para terneras y vaquillonas y apuntala los precios en la puerta de la zafra de terneros.

Solidez en el mercado ovino

China tracciona el mercado para los ovinos. Se mantiene la firmeza de precios y una demanda activa. Los corderos livianos y borregos cotizan entorno a US$ 3,09, el cordero pesado en US$ 3,12, los capones se comercializan en el eje de US$ 3,02 y las ovejas en US$ 2,97.

En lo que va del año se llevan exportadas 2.403 toneladas de carne ovina a un promedio de US$ 4.668 por tonelada peso canal.

Esto representa un ascenso interanual de casi 40% en volumen y una leve caída de 2,2% respecto a los US$ 4.775 de valor por tonelada promedio registrados un año atrás.