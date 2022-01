Energía solar: privados solicitan mayor promoción y gobierno evalúa proyecto

La utilización de energía solar en Uruguay, si bien ha crecido en los últimos años, sigue teniendo un debe importante en cuanto a su promoción. En ese sentido, mientras los privados vinculados al sector demandan mejoras y solicitan cambios en la Ley 16.906 de Promoción de Inversiones, en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) se evalúa un proyecto para justamente, potenciar el uso de la energía y promover planes en hogares.

Hay dos tipos de energía solar que son los que tienen mayor uso en Uruguay. Por un lado la energía solar fotovoltaica (ESFV) que es un tipo de energía renovable que se obtiene de la radiación solar para generar electricidad y desde el MIEM la definen como “una de las alternativas tecnológicas de desarrollo actual más significativo y con futuro promisorio en el corto plazo”. Por otro lado está la energía solar térmica (EST) es un tipo de energía renovable que consiste en la transformación de la radiación del sol en energía térmica o calor.

Una de los grandes reclamos desde el sector privado es sobre la necesidad de promover el uso de la energía solar en hogares y también para pequeños productores rurales, lo que a su vez generará un crecimiento de las empresas. Fitzgerald Cantero, Director Nacional de Energía del MIEM, informó a El Observador que la cartera se encuentra evaluando un análisis interno realizado por el Área de Energías Renovables que apunta a solucionar este debe.

Por qué fracasó el Plan Solar

En octubre del 2012 comenzó el Plan Solar, un proyecto encabezado por UTE y dirigido a ayudar a las familias a comprar equipos de EST que culminó en febrero de 2020.

Héctor Seco, sociólogo de la Universidad de la República (Udelar), en conjunto con otros docentes universitarios como Eliseo Cabrera, presidente de la Cámara Solar del Uruguay y experto en arquitectura bioclimática, realizaron una investigación llamada “Incorporación de las nuevas modalidades de obtener energía en Uruguay: un análisis desde las motivaciones que fundamentan estas decisiones”. En el mismo, se estudiaron los motivos por los cuales se entiende que el Plan Solar fue un fracaso.

Seco dijo a El Observador que ese plan tuvo un desarrollo “insignificante” y una “incidencia marginal”. En ese sentido, indicó que los motivos sobre los que se debe trabajar son más de índole “cultural”. “El consenso que hay hoy respecto a las energías renovables y su valor tiene que conectar con iniciativas que permitan hacerlo viable”, apuntó.

El experto explicó que en el estudio realizado se detectó que los sectores más propensos a innovar en cuanto al uso de energías renovables son los de clase media alta y alta y con cierto nivel cultural. “Son un sector al que los incentivos que les dio el plan solar le facilitaron a hacer algo que igual lo iba a hacer”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que si lo que se apunta es a un uso de la energía solar de forma masiva, es necesario brindar “incentivos que se adelanten al riesgo y que estén acordes al gasto en el que cada familia debe incurrir”. “El Plan Solar fue en solitario de UTE con algunos apoyos. No fue una política pública”, agregó

Paneles solares

En el año 2017 se firmó un convenio entre el MIEM, el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) y UTE con el objetivo de realizar un programa que permita la incorporación exitosa de equipos solares térmicos en las viviendas de Mevir, mediante la utilización del Fondo Solar. En ese marco se han instalado sistemas solares térmicos en 116 hogares a diciembre 2019.

UTE también tiene dos convenios con las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Federación de Cooperativas de Vivienda (Fecovi) a través de los cuales brinda una bonificación por la incorporación de sistemas solares térmicos a las cooperativas nuevas, a los primeros 4.000 equipos, 2.000 en cada federación de cooperativas.

Seco valoró esas iniciativas pero marcó que fueron “esporádicas” y que es necesario que las mismas tengan “continuidad e impulso”. “No pueden ser iniciativas aisladas. Una de las características de la política pública es que tenga continuidad, seguimiento y cercanía. Sobre todo cuando es algo novedoso”, sostuvo.

La postura de las empresas

Para Carlos Lapido, gerente general de Raycom - empresa dedicada al desarrollo de soluciones en infraestructura de comunicaciones y sistemas de energía – no se ha alcanzado el uso residencial porque “no ha habido beneficios para que las familias puedan acceder a instalar un sistema de ESFV en su domicilio”.

“No hay una cooperación, un beneficio por parte del Estado. Por ejemplo, que haya una devolución, un cierto porcentaje que pueda utilizarse como un viabilizador para justificar una inversión que termina siendo significativa para cualquier hogar. Una devolución de una parte del IRPF que se paga en cada uno de los hogares para que la fuente sea atractiva y se promueva la instalación de estos sistemas”, argumentó en diálogo con El Observador.

Alberto Fernández, socio de la empresa Kivoy S.A. – dedicada a la gestión y distribución del agua con bombeo solar – sostuvo que la ESFV y la EST permiten a los usuarios recuperar la inversión realizada en un máximo de dos años y que dan una gran posibilidad de bajar los costos de la energía en hogares y también para los pequeños productores rurales.

Sin embargo, alertó que la clave está en las posibilidades de financiación que se puedan brindar y la importancia del rol que juegue el Estado en ese sentido. “Es imposible para un jubilado acceder a un calentador solar térmico que vale entre US$ 1.500 y US$ 2.000 entonces ahí entra la pata de la financiación y por eso son necesarias las políticas públicas”, señaló.

Paneles solares

Según Fernández, otro de los grandes beneficiados por la energía solar sería el agro pero volvió a insistir en que los pequeños productores necesitan financiación e incentivos. “Hablamos de 99,9% de Uruguay electrificado pero no es una realidad en la parte agrícola. Tenemos extensiones de 300-400 hectáreas y más pero la energía eléctrica están en la casa en el predio, pero no están los potreros o donde el animal esta pastando y ahí es imposible ir con dos o tres kilómetros de línea de UTE porque es carísimo. Una bomba solar lo soluciona, pero hay productores que están con créditos, deudas y no pueden acceder a esa tecnología”, dijo.

En ese sentido, el empresario remarcó la posibilidad que tendrán las empresas de recuperar la inversión y llamó al Banco República (BROU) a ser “bandera de la financiación para el pequeño productor” con “créditos accesibles a 25 años como hicieron Australia y Nueva Zelanda”.

Modificaciones a la Ley de Inversiones

Según los empresarios, en los últimos años ha habido un desestimulo a la utilización de la energía solar, en parte por los cambios realizados por el gobierno a la ley 16.906 de Promoción de Inversiones.

Lapido dijo a que “se cambiaron las reglas de juego verdad” y eso “frenó muchísimo el interés de empresarios en invertir en este tipo de tecnología”

“Se hizo una reducción en donde el compromiso que podía asumir la empresa frente a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) de invertir en un 100% de energías renovables se bajaba a un 20% y además se exigían, entre otras condiciones, el compromiso de tomar personal nuevo en la empresa”, explicó.

Fernández, por su parte, sostuvo que lo hecho por los gobiernos hasta el momento por la energía solar “no alcanzó” y que ahora están “como adormecidos”. “Creo que la exoneración del IVA directo en una bomba solar es necesario para el agro. Por otro lado, la Ley de Inversiones regresó a niveles anteriores a 2011”, puntualizó.