Error de programación llevó a cerrar dos días vacunatorio de Sauce

Un error de programación en la agenda provocó que el vacunatorio de la localidad de Sauce (Canelones) esté cerrado este lunes y martes. El director de salud de Canelones recientemente designado, Diego García, dijo a El Observador que las agendas no son su tema y que no se hará cargo si se pierden vacunas. Sin embargo, fuentes del Ministerio de salud Pública (MSP) aseguraron que no se perdió ninguna dosis tras este hecho.

Se trata del edificio municipal, denominado por los habitantes como “La casa Artigas”, donde ya se administraban vacunas del laboratorio Sinovac, los días lunes, martes, miércoles y jueves. García, confirmó que estuvo cerrado este lunes y martes. Fuentes de la cartera aseguraron a El Observador que se debió a un error en la programación, pero que para este miércoles está asegurada la reapertura. El problema tuvo que ver con temas estrictamente logísticos y no con la asignación de cupos para las personas que estaban en lista de espera; por ejemplo, cuántas dosis se destinan para el local, los horarios y las fechas en que se envía la logística. Temas inherentes a la oferta y la demanda. Canelones es el departamento con el promedio más bajo de personas vacunadas. El intendente Yamandú Orsi atribuyó que los pocos vacunatorios disponibles en territorio tienen incidencia en este dato, así como también la cantidad de ciudadanos que eligieron departamentos limítrofes para inmunizarse. "Muchos se dieron las dosis en Montevideo", dijo este martes, en declaraciones al programa Arriba Gente, de canal 10. García pertenece al sector Batllistas del Partido Colorado y asumió en el cargo a fines de marzo en lugar de Wilson Pérez, quien fue removido por problemas con la vacunación en el departamento. El actual jerarca dijo a El Observador que “si en algún momento se pierden vacunas, no es tema de la Dirección Departamental de Salud. No tenemos idea, la dirección no se encarga de las agendas”. Añadió que mantuvo comunicación con quien debía hacerlo por este tema apenas se enteró, y siguió adelante con otras tareas, señaló. Este miércoles se abrirá nuevos locales en Pinamar y Solymar. Sin respuesta Si bien desde Salud Pública indican que no había agenda para esos días, el concejal y exalcalde de Sauce, Alberto Giannatassio, marcó preocupación porque “mucha gente estaba agendada en otros lugares y, al abrirse, se anotaron acá”. Agregó que se comunicó con el actual alcalde, Rubens Ottonello, pero éste le transmitió que “no tenía respuesta” sobre el motivo del cierre. El Observador intentó comunicarse con el actual jerarca, pero no obtuvo respuesta. Giannatassio respondió que son cosas que él también vivió como alcalde: “Había cuestiones que no tenía respuestas, y no las tenía”, relató.