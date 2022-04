Es "bastante demagógica" la propuesta del FA de mantener precio de combustibles, dijo Manini Ríos

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, calificó de "bastante demagógica" y "para la tribuna" la propuesta que el Frente Amplio hizo a la Presidencia, de fijar el precio de los combustibles. "Toda propuesta tiene que estar sustentada en los recursos para llevarlas adelante", señaló el dirigente este miércoles a Subrayado (canal 10).

"Creo que es bastante demagógica (la propuesta) de decir: ‘Bueno, vamos a no subir el combustible’. Eso es algo que a todos los uruguayos nos encantaría, a todos nos gusta escuchar eso. Pero acá hay variables que nosotros no manejamos", apuntó Manini Ríos. Y agregó: "Nosotros no sabemos cuál va a ser el precio del crudo mañana, la semana que viene o dentro de dos meses. No podemos decir: ‘No vamos a subir el combustible’, cuando no sabemos eso".

Para el legislador, "no es bueno estar proponiendo cosas que, en definitiva, son para que la tribuna quede contenta, pero que son de poco sustento o pocas posibilidades de aplicación", expresó.

Entre sus propuestas, el Frente Amplio propone "la eliminación transitoria del IVA al gasoil para las micro, pequeñas y medianas empresas", solicita mantener fijo el precio de los combustibles hasta fin de año y que se reduzca transitoriamente la tarifa sensible de la tarifa de energía eléctrica para los sectores más empobrecidos.

Por otro lado, Manini Ríos dijo estar de acuerdo con el planteo que, el propio presidente del Frente Amplio –Fernando Pereira– llevó en mano a la Torre Ejecutiva este martes, sobre "evitar que determinados precios suban". Además recordó que esa propuesta la planteó su partido antes, y que "será tratada en el Plenario (en el Parlamento) la semana que viene".

“Con esa parte de la propuesta del Frente Amplio estamos de acuerdo, porque en definitiva es la misma que nosotros hemos propuesto hace tiempo”, resumió.

Respuestas

El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez (MPP) le respondió por Twitter a Manini Ríos e hizo referencia a promesas del Ministerio de Vivienda, atendimiento a asentamientos y a Colonización.

"Demagogia es prometer 50 mil viviendas y después decir que no es posible hacerlas. Demagogia es armar un fidecomiso para los asentamientos y que no haya caído un peso en los barrios pobres. Demagogia es tener mucha 'suerte de estancia' y sacarle fondos a los pobres del campo", ironizó.

El senador Charles Carrera (MPP) también escribió en Twitter, con alusión al líder de Cabildo Abierto. "Demagogia es decir que defiende la soberanía nacional y ser cómplice de la entrega del puerto de Montevideo a una multinacional belga. Demagogia es prometer apoyo a los colonos, luego votar recortes al instituto y votar leyes que lo benefician".