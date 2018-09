Estos son los 10 retos de la celeste

1) Consolidar el recambio

En medio del proceso eliminatorio la selección fue consolidando un recambio de jugadores que centró la atención en el mediocampo. En esa zona el cuerpo técnico incorporó jugadores jóvenes que fueron proyectados de las selecciones juveniles. En ese sentido destacaron la presencia de Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nahitan Nandez y Matías Vecino. Todos los citados, a excepción de Valverde, vivieron la experiencia del Mundial, además de las eliminatorias. Con el tiempo saltaron a la titularidad Diego Laxalt y Lucas Torreira. Por lo expuesto, este nuevo proceso significará el de su consolidación en la selección.

2) Los sucesores

de Cavani y Suárez

Un tema que preocupa a la inmensa mayoría de los uruguayos: la edad con la que llegarían Luis Suárez y Edinson Cavani al próximo mundial. No resultará una tarea sencilla suplir a dos goleadores que figuran entre los mejores del mundo. Que dos delanteros de la misma ciudad y de la misma generación haya realizado la exitosa carrera en paralelo y se complementen a la perfección, es un caso excepcional. En la lista de espera para desembarcar en el ataque celeste viene Maxi Gómez, Jonathan Urretaviscaya y Gastón Pereiro. Cada uno tiene sus característica, que se puede asemejar a la de Suárez, pero ninguno con el perfil de Cavani, un futbolista que tácticamente es clave y es capaz de marcar, cerrar espacios, atacar y llegar al gol.

3) Pocas alternativas

en el lateral derecho

La regularidad de Maximiliano Pereira a lo largo del proceso de Tabárez en la selección le brindó tranquilidad a los uruguayos. El equipo se recitaba de memoria y siempre arrancaba con el mismo apellido. De hecho, Maxi es el futbolista con más partidos en la historia de la AUF, con 125. Entonces, las inquietudes pasaban por el lateral izquierdo donde desfilaron varios jugadores hasta la aparición de Martín Cáceres, que alternaba bien con Palito Pereira. En el Mundial de Rusia se produjo la aparición de Guillermo Varela en el lateral derecho, pero no resultó: trasladó a Cáceres a la derecha y dio ingreso a Diego Laxalt por izquierda, donde se consolidó. El hecho es que ahora las carencias quedaron por derecha. Varela no juega desde el Mundial y no hay suplente natural para Cáceres.

4) Los jóvenes

del interior

Una de las eternas preocupaciones del cuerpo técnico celeste es la actividad de los jóvenes en el interior. En más de una oportunidad el técnico Tabárez y el preparador físico José Herrera hicieron pública su inquietud para que los chicos que salen del baby fútbol tengan competencia y no queden esperando. Asimismo, otro aspecto que está en el proyecto original presentado en la AUF es el referido al desarraigo que sufren los chicos del interior cuando vienen a la capital. Se aspira a que los jóvenes se puedan preparar en su lugar, con sus costumbres y cuando estén preparados bajen a la capital. Para ello es indispensable contar con la colaboración de las intedencias locales.

5) Los celestes que no compiten

Esta problemática no es nueva. A lo largo del tiempo la celeste convivió con jugadores convocados por el cuerpo técnico de la selección que no tienen actividad en sus clubes. Pasó durante mucho tiempo con el golero Fabián Carini, que pese a no jugar en su club Juventus, era titular indiscutido con la celeste. Posteriormente se recuerda una situación similar con el volante Pablo García, que no jugaba en su club pero se ponía la celeste y rendía al más alto nivel pese a no tener ritmo de competencia en Europa. Por esos tiempos la el futbolista que atraviesa una situación similar es Federico Valverde, que pasó a Deportivo La Coruña para jugar pero una lesión lo marginó de la actividad. Ahora volvió a Real Madrid donde cuenta con escasas oportunidades. De todas formas, para jugar en la selección, Tabárez exige que esté en rodaje en sus clubes.

6) Complejo Celeste

En lo referido al lugar de entrenamiento y concentración de las selecciones nacional también están proyectadas obras a futuro. La continuidad de Tabárez tiene mucho que ver con el Complejo debido a que el entrenador participa directamente en todos los temas del lugar, hasta del enjardinado. Hay una línea macro que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura del Complejo para poder albergar todas las nuevas actividades, entre las que se incluye a la selección femenina. En ese sentido se pretende seguir avanzando en la infraestructura. Entre las obras primarias, pretenden avanzar en los vestuarios de la propiedad lindera al complejo, que adquirió la AUF y que cuya construcción servirá para las selecciones femeninas.

7) Estudios genéticos

a los seleccionados

El cuerpo médico que maneja el Dr. Alberto Pan está siempre estudiando y aportando elementos para favorecer la recuperación de los jugadores. El plantel lo compone el Dr. Edgardo Barboza, que estudiaba con una empresa inglesa aspectos vinculados a la genética de los jugadores. Si es propenso a lesiones, qué suplementos vitamínicos necesita tomar, la dieta que debe realizar, optimizar el entrenamiento para sacar el máximo rendimiento. “Ahí no hay forma de errarle”, reveló Barboza en el programa Derechos Exclusivos de Radio Uruguay.

8) Que se potencie

la liga local

Un aspecto que también se mira con detenimiento por parte del cuerpo técnico es el referido a potenciar la actividad local. Si bien el cuerpo técnico poco y nada puede hacer, comparte los planteos por mejorar la competencia interna: mejorar la infraestructura de los clubes terminará beneficiando a la selección. “No podemos progresar con las canchas que tenemos. Tiene que haber una estrategia de formación de jugadores. Acá vienen todos y quieren ser delanteros”, comentó el técnico Tabárez en el programa Tirando Paredes de 1010AM el 7 de diciembre de 2017. En alguna oportunidad se citó el ejemplo de que los jugadores que llegan a las selecciones juveniles traen vicios de formación y que, debido a las canchas, no juegan a un toque sino que primero controlan la pelota y después la pasan.

9) Incorporar un asistente social

Una de las preocupaciones del cuerpo técnico que comanda Tabárez está referida a las selecciones juveniles. Cuando asumió en el año 2006, incorporó la figura del psicólogo, que se mantiene hasta la actualidad. Con el paso de los años el cuerpo técnico llegó a la conclusión de que se necesita la incorporación de más especialistas. Desde hace un tiempo Tabárez pregona la idea de incorporar un asistente social para conocer más de cerca la realidad de los jóvenes que asisten al Complejo Celeste y de ese modo prestar más atención en temas donde consideran que existen carencias. Tabárez había avanzado en este tema con el cuerpo presidido por Wilmar Valdez y estaba prevista la incorporación de un especialista en la materia.

10) Copa América

y Eliminatorias

En el aspecto deportivo la selección uruguaya tiene por delante dos retos para el año 2019: la Copa América y el inicio del proceso eliminatorio para el Mundial de Catar 2022. De cara a la Copa América que se jugará en Brasil la celeste puede lograr que Suárez y Cavani jueguen juntos el torneo, algo que desde que Tabárez es el técnico nunca sucedió. En la de 2007 ambos estaban en el Mundial juvenil Sub 20. En 2011, cuando Uruguay fue campeón, Cavani se lesionó en la segunda fecha del grupo ante Chile. En 2015 Suárez estaba sancionado y en 2016 el salteño estaba lesionado. Luego comenzará el torneo más duro del mundo, la eliminatoria sudamericana, en la que se juega en la altura o ciudades con calor y humedad.