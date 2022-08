Estudiantes del IPA dicen desconocer quiénes insultaron a Lacalle Pou

La vocera del gremio de estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA), Gimena Brusciano, dijo desconocer "quién fue" que insultó al presidente Luis Lacalle Pou este jueves en Florida cuando un grupo de docentes se acercaron al mandatario a recriminarle sobre la reforma educativa. Negó que haya sido algo arreglado o coordinado.

"No voy a opinar lo que hacen los demás compañeros. No sé ni siquiera quién fue, sobre eso yo no puedo opinar", expresó al ser consultada por la prensa. Dijo que el gremio tiene asambleas "constantemente" para definir medidas y evaluar lo hecho hasta el momento.

Reclamó sobre las actuaciones del gobierno respecto a la transformación educativa. Dijo: "Lo que están haciendo es imponerla, en ningún momento se nos consultó a nosotros ni a los docentes". Piden "ser escuchados" y "trabajar en conjunto".

Por su parte, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira, afirmó que su gremio no convocó a ninguna manifestación y se despegó de esos hechos. "Nuestra organización no hizo ninguna manifestación con respecto al presidente de la República. Estamos en desacuerdo con la política económica que lleva adelante el gobierno, no es contra las personas, capaz que alguien se presenta como educador. Educadores es mucho y es muy amplio", expresó.

Y agregó: "La Federación Uruguaya de Magisterio no intimó, no convocó a ninguna manifestación de escrache público a ningún legislador, a ningún actor educativo en este caso o institucional de la República. Nosotros nos manejamos de otra manera". Pereira es también secretaria general del PIT-CNT.