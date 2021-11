Eutanasia en niños: diputada pidió proyecto "más amplio" y grupo provida le dijo que violenta derechos humanos

Mientras la ley de cuidados paliativos fue votada esta semana en comisión de salud, legisladores del Frente Amplio y del Partido Colorado se proponen votar luego el proyecto de eutanasia. En ese marco, la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg planteó que se debería votar un proyecto de ley de eutanasia “más amplio” que contemple ese “derecho” en niños, niñas y adolescentes y en las “personas con alguna afectación de la salud mental”.

"Creo que tenemos que dar un paso mucho más allá del proyecto, que con mucha valentía y respeto presenta el diputado Ope Pasquet, tenemos que ir a una ley que sea garantista de los derechos que tienen las personas, todavía no contemplamos dos grandes temas que de acuerdo a nuestra visión personal el derecho de los niños, niñas y adolescentes manteniendo la autonomía progresiva, el Código que está vigente y el derecho de las personas con alguna afectación de la salud mental", dijo Lustemberg en la conferencia que está publicada en el Youtube de Empatía Uruguay, una organización que promueve la legalización de la eutanasia.

La diputada dijo que "un país laico en un estado de derecho debe asegurar el acceso a las dos opciones: los cuidados paliativos y la eutanasia y el suicidio asistido por encima de cualquier creencia personal y honrando la libertad individual, un gobierno que habla de la libertad debe preservar la libertad de la persona a decidir".

Consultada por El Observador prefirió no hacer declaraciones y se excusó en que es su opinión personal, no a nivel del FA. Dijo que "es algo que ella entiende hay que hacer pero no está planteado todavía".

Miguel Pastorino, el vocero de Prudencia, el grupo de profesionales de diversos ámbitos y partidos que se formó para promover un debate contrario a la eutanasia, expresó su preocupación por "la desinformación y confusiones que existen en torno al tema". Consultado sobre la propuesta de Lustemberg, dijo que "con un lenguaje lleno de eufemismos se llama ´derechos´ a prácticas que violentan los fundamentos de los Derechos Humanos y que atentan contra la dignidad inherente de todo ser humano".

"Nos preocupa este tipo de ideas, que en otros países está llevando a la muerte a los más vulnerables y desprotegidos, a discapacitados y ancianos dependientes de cuidados permanentes, a quienes se les convence de que su vida no es una vida digna y culturalmente se naturaliza el descarte de personas; nos preocupa que en Uruguay ya se está pensando en ir por ese camino de deshumanización de la medicina", agregó.

"Discriminación y censura"

Pastorino dijo que la comisión de salud de Diputados ha recibido a todos los movimientos pro-eutanasia del Uruguay entre mayo y julio, pero a Prudencia Uruguay, no solo se le ha suspendido la única audiencia agendada, sino que se ha postergado indefinidamente luego de un año de haberlo solicitado. "Se busca silenciar la discrepancia y la oposición a la eutanasia y el suicidio asistido mediante falacias, eufemismos y la directa discriminación y censura" al grupo, afirmó en un acto que se realizó por el primer año de Prudencia en la sala Zorrilla, en el que participaron legisladores blancos y colorados, y personas de distintos ámbitos que lo integran.

Uno de ellos fue el exsenador y exministro Pedro Bordaberry, quién eligió citar el poema Los Justos de uno de sus autores preferidos Jorge Luis Borges para decir que quiénes defienden la vida son los que están salvando al mundo.

Por su parte, Álvaro Aunchain, coordinador general del Instituto Nacional de Artes Escénicas, dijo que en este tema están "de un lado" los que promueven "una cultura de la vida y del otro los que promueven la cultura de muerte". Cuestionó "la liviandad con que se manejó el suicidio asistido en plena pandemia cuando se estaban muriendo 60 uruguayos por día. La cultura de la muerte está impregnada en nuestra sociedad".

"La eutanasia es una perla más de ese collar", dijo y agregó: "Es una lucha en la tenemos que seguir. Yo sigo desde el más completo agnosticismo", aclaró.