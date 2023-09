Explotó Ruglio: "Evaristo (González) le miente a la gente y sale a hacer un conventillo"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló de distintos tópicos referentes al club en la mañana de este viernes y le contestó algunos temas al exsecretario general de la institución, Evaristo Gonzélaz, quien renunció hace un par de meses debido

Uno de los temas que le contestó a Evaristo, fueron sus declaraciones de este jueves en Sport 890 sobre el arquero Randall Rodríguez, Evaristo expresó: "Yo soy un hombre de negocios y sé que de la forma que trabajaron lo de Randall no se hacen negocios. La argumentación de que no se dijo lo de la lesión era por una posible venta no la comparto, ¿ibas a estafar al que lo quería comprar?".

Como informó este viernes Referí, Ruglio le respondió: "Randall no tiene una situación grave. No voy a vender un jugador con una lesión grave, porque la mentira es cortita. Cualquier club que quiere comprar le hace un estudio de pies a cabeza al jugador y a los 5 minutos lo devuelve".

Diego Battiste

Evaristo habló el jueves y este viernes recibió la respuesta

Pero también se metió de lleno en el tema de las elecciones que se vienen en diciembre, por más que hay directivos que quieren adelantarlas para noviembre.

"Es normal que cerca de una campaña electoral pasen estas cosas. Es como decía el contador (José Pedro) Damiani: tormenta con matracas", dijo Ruglio en el programa "100% Deporte" de Sport 890.

Pero habló de lo que publicó Referí este jueves, respecto a que Evaristo González lo acusó de de descontar U$S 6 millones de pagos futuros y perder US$ 700 mil en intereses por el pase de Agustín Álvarez Martínez a Sassuolo de Italia.

Evaristo también habló de "falta de comunicación y transparencia" en el consejo directivo que preside Ruglio y que él integra y también habló de la reciente transferencia de Franco "Cepillo" González.

"Con cuatro cargos ni siquiera con un mayoría no logramos hacernos del contrato de Darío Rodríguez ni de los siete fichajes que se hicieron. De Franco González se informó que el fichaje a Danubio fue de US$ 2 millones, después que se compró un 80% y en verdad es un 15%. Empezamos con una situación que no era verdad. Pedí el contrato, pero la Comisión de Fútbol que la integran Ruglio, Bengoechea y dos muchachos más que no son del consejo directivo, que no me representa ninguno, no nos dio la información. La responsabilidad de las contrataciones y la transparencia debió ser con la directiva. Esperemos que Nacho no siga de presidente en los próximos años que vienen. Y si no sigue de presidente, dejó jugadores contratados que ni siquiera informó. Esas son las cosas graves que no se quieren aclarar y que me preocupan",

El exsecretario general, habló sobre el pase del Carnario Álvarez. "Fui al banco y me enteré que se había hecho una maniobra sin pedir autorización al consejo directivo para descontar US$ 6 millones de la transacción que se hizo con el Canario (Agustín Álvarez Martínez) para cobrar en 2024 y 2025 perdiendo US$ 700 mil en intereses en un descuento de documento hace 15 días. ¿Pero no era que no pagábamos intereses? ¿Eso se dijo en algún lado? Eso es lo grave", expresó

Las contestaciones de Ruglio

Ruglio le contestó este viernes a Evaristo González: "Los 12 millones de euros que Peñarol debía recibir por el pase del Canario (Agustín Álvarez Martíiez) se pagaban en cuatro cuotas de 3 millones de euros. Las cuotas 3 y 4 quedaban en 2024 y 2025. Entre todos los que ganaban por este contrato se juntaron 190.000 euros para traer los documentos. Eso lo firmó Evaristo".

Y agregó que "lo que está diciendo Evaristo es mentira. Él como secretario pagó intereses por el adelanto del pase de (Facundo) Pellistri. Evaristo dice una cosa en el consejo y después le miente a la gente porque no le dan los votos".

Sobre el pase del Cepillo González, Ruglio aseguró que "Peñarol por el Cepillo puso US$ 100.000. Nos quedamos con un 15%. No podemos por esa plata pretender un 40%. Todo el consejo lo vio como un buen negocio, incluido Evaristo. Después sale desesperado en la radio, le miente a la gente y sale a hacer un conventillo".

Inés Guimaraens

Ruglio habló de las críticas recibidada por Evaristo

Ruglio también habló de la inversión en la Ciudad Deportiva de Peñarol.

El presidente dijo: "Cuando agarramos la Ciudad Deportiva, había autos quemados adentro del predio. (Los de la administración anterior, incluyendo a Evaristo que estaba en la misma) se sacaron una hermosa foto y no hicieron absolutamente nada".

"Evaristo, no te quejes de los posteos de la Ciudad Deportiva, sentite orgulloso. Vos la tuviste para hacerla en 2018, te sacaste fotos y nunca pusiste ni un poste", terminó diciendo el presidente de Peñarol.