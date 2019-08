Exportadores uruguayos alertan por mayores costos ante aumento de controles en Alemania

Después de la incautación de 4.500 kilos de cocaína en el puerto de Hamburgo en un contenedor que partió desde Uruguay, la Unión de Exportadores (UEU) alertó que los costos de las operaciones por contenedor aumentaron en 360 euros (US$ 400) para las exportaciones que están llegando a ese destino desde Uruguay.

Los contenedores están siendo derivados al canal rojo de control, que es el más estricto e implica una revisión total de la carga, explicó a Radio Uruguay la secretaria Ejecutiva de la Unión de Exportadores, Teresa Aishemberg, que además manifestó que la medida está implicando mayores demoras para que los clientes alemanes se hagan de la mercadería.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, dijo al mismo medio que el puerto de Montevideo es visto ahora como “un lugar de riesgo” para el tráfico de drogas y que esto traerá consecuencias negativas en los negocios con condiciones adversas para llegar a ese destino.

“En el caso del sector arrocero el 10% de las exportaciones van rumbo a la Unión Europea. Un contenedor de arroz equivale a US$ 12 mil o US$ 13 mil y este costo económico que va a estar en torno de los US$ 400 obviamente que va a afectar la ecuación económica”, comentó Lago.

Según supo El Observador, el contenedor con 4.500 kilos de droga salió del puerto de Montevideo por el llamado “canal verde” de las exportaciones, una categoría que reciben aquellos cargamentos que revisten muy bajo riesgo.

Luego de lastimosos hechos relacionados con #Aduana, PE anuncia cambios. El daño ya esta hecho, hoy exportar a varios países de UE es restrictivo y mas costoso, en ciertos productos esto: inviabiliza negocios, lo que pegará fuerte en toda economia del Uy. — Alfredo Lago (@FreddyLago) August 9, 2019

El contenedor con droga salió por el canal verde como la amplia mayoría de las exportaciones por tratarse de soja, y porque la empresa tiene antecedentes de venta de este producto. El Observador pudo constatar que en 2018, esa firma vendió con destino a Bélgica tres cargamentos cuyo valor totalizó US$ 90 mil.