FA tildó de "deplorable" decisión de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua

El Frente Amplio (FA) rechazó este lunes la decisión del gobierno electo de no invitar a la asunción de Luis Lacalle Pou el próximo 1° de marzo a los representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El Secretariado Ejecutivo de la coalición de izquierdas emitió una declaración en la que calificó de "deplorable" la decisión del presidente electo, al tiempo que afirmó que sienta un "pernicioso precedente en lo que refiere al respeto a la soberanía de las naciones".

Lacalle Pou señaló este domingo en rueda de prensa, luego de que asumiera la nueva legislatura, que no estaba "dispuesto" a que "el dictador (Nicolás) Maduro" esté en su asunción. "Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es cancillería, esto no es protocolo. Es mi persona que tomó esta decisión", afirmó.

"Que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan o violan los derechos humanos, entre otros, en Venezuela", dijo.

Para el FA, sin embargo, esta decisión "contradice la no ideologización de las relaciones diplomáticas entre los Estados asumida como compromiso de gobierno en política exterior por el Dr. Luis Lacalle Pou durante la pasada campaña electoral".

Además, el Secretariado Ejecutivo consideró que la decisión expone al país a "eventuales consecuencias en las distintas dimensiones del relacionamiento".

El presidente electo fue consultado sobre este tema en la rueda de prensa y dijo que no creía que su decisión fuera a tener consecuencias en las relaciones comerciales. "Igual, convengamos que con Venezuela el comercio está bastante complicado, entre otras cosas por la falta de pago", señaló.

Por otra parte, el FA reiteró sus "sentimientos de amistad y solidaridad" con los tres "pueblos" excluidos de la asunción.

El canciller designado Ernesto Talvi se refirió también a la decisión del presidente electo la semana pasada, en una rueda de prensa que dio luego de visitar al ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Ernesto Araújo.

“Si bien tenemos relaciones diplomáticas, Uruguay se va a tomar muy en serio que somos parte de un sistema interamericano que promueve la defensa de la democracia como un derecho de los pueblos y del respeto por los derechos humanos, y ninguna de estas dos cosas ocurren en estos tres países”, dijo el economista.

Consultado acerca de por qué se invitaba a China, un país con un modelo autoritario, Talvi señaló que Uruguay debía “promover y defender” la democracia su “familia” que era el continente americano. “Para lidiar con problemas que exceden nuestro continente tenemos otras instancias en el marco de los consejos de Naciones Unidas, donde Uruguay hace saber sus opiniones”, expresó.